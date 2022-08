1 Himachal Pradesh হিমাচলের আকাশে দুর্যোগের মেঘ, একদিনে মৃত 20, জারি সতর্কতা

হিমাচলপ্রদেশে (Himachal Pradesh) বাড়ছে দুর্যোগের আশঙ্কা ৷ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে 'ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ' (India Meteorological Department) বা আইএমডি (IMD) ৷ জারি করা হয়েছে কমলা (Orange Alert) এবং হলুদ সতর্কতা (Yellow Alert) ৷

2 Municipality By Poll বনগাঁয় ভোট লুঠের অভিযোগে জাতীয় সড়ক অবরোধ বিজেপির

নগাঁ পৌরসভা উপনির্বাচনে ভোট লুঠের অভিযোগে তৃণমূল-বিজেপির হাতাহাতির ছবি আগেই উঠে এসেছে ৷ এ বার পুনর্নির্বাচনের দাবিতে এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে জাতীয় সড়ক অবরোধ করল বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব (Road Block by Bangaon BJP Leaders) ৷ বনগাঁ উত্তর ও দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া এবং স্বপন মজুমদারও রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন ৷

3 Municipality By Poll বনগাঁ পৌরসভা উপনির্বাচনে উত্তেজনা, তৃণমূল বিজেপি হাতাহাতি

পৌরসভা উপনির্বাচন ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বনগাঁয় ৷ এলাকার 14 নং ওয়ার্ডে রীতিমতো হাতাহাতি হল বিজেপি এবং তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ৷ বাদ যাননি মহিলা কর্মীও (Municipality By Poll) ৷

4 COVID Booster Dose পুজোর আগে বুস্টার ডোজে জোর নবান্নের, দেওয়া হল বিশেষ নির্দেশ

পুজোর ভিড়ে যাতে নতুন করে সংক্রমণ মাথাচাড়া না দেয় তার জন্যই বুস্টারডোজোর উপর জোর দিল রাজ্য প্রশাসন । উৎসবের মরসুম শুরুর আগে বুস্টার ডোজ দেওয়ার কাজ শেষ করাই নবান্নের লক্ষ্য (State govt wants to give booster dose before Durga Puja)।

5 UP BJP Leader Video পার্কে প্রেমে মজে বিজেপি নেতা, ভাইরাল স্ত্রীর জুতো পেটার ভিডিয়ো

আনন্দপুরী পার্কে বসে এক বিজেপি নেতা আরেক বিজেপি নেত্রীর সঙ্গে 'প্রেমালাপ' করছিলেন ৷ ঠিক সেই সময় সেখানে হাজির হন নেতার বউ ৷ ব্যস, হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন নেতা এবং নেত্রী ৷ তারপর বিজেপি নেতাকে তাঁর স্ত্রী, শাশুড়ি ও শ্বশুর জুতো পেটা করেন ৷ শনিবার উত্তর প্রদেশের কানপুরের এমন একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷

6 Manish Sisodia CBI Lookout Circular মণীশ সিসোদিয়া সহ 13 জনের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের লুকআউট নোটিস

মণীশ সিসোদিয়াকে নিয়ে আশঙ্কা ছিলই ৷ এবার তিনি এবং আরও 12 জনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করল সিবিআই (CBI Lookout Circular Against Manish Sisodia) ৷ এর ফলে আপাতত দেশ ছাড়তে পারবেন না মণিশরা ।

7 Municipality By poll উপনির্বাচনে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে

আসানসোল পৌরনিগমের 6 নম্বর ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে (Municipal Corporation By Poll) ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী শ্রীদীপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে (Allegations of Influencing Voters Against BJP Candidate) ৷ তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট এই অভিযোগ করেছেন ৷ খবর পেয়ে ভোট কেন্দ্রে যায় আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের পুলিশ ৷

8 Sonam Anand First Baby পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন সোনম, কাপুর পরিবারে খুশির হাওয়া

শনিবার পুত্র সন্তানের জননী হলেন অভিনেত্রী সোনম কাপুর (Sonam Kapoor and Anand Ahuja become parents)৷ 2018 সালের 8 মে বিরাট আয়োজনের পঞ্জাবি বিয়েতে সাত পাকে বাঁধা পড়েন সোনম কাপুর ও আনন্দ আহুজা ৷ ঠিক চার বছরের মাথায় ঘরে নতুন সদস্য়কে আহ্বান জানালেন তাঁরা (Sonam Kapoor delivers baby boy)৷

9 Cuttputlli Trailer Out এবার সিরিয়াল কিলারের পিছনে ধাওয়া করবেন অক্ষয়, হাজির ট্রেলার

সামনে এল অক্ষয়ের আরও একটি নতুন ছবির ট্রেলার (Akshay Kumar suspense thriller) ৷ শুক্রবার তাঁদের নতুন সাসপেন্স থ্রিলার কাঠপুতলির ট্রেলার প্রকাশ করেছে পূজা এন্টারটেইনমেন্ট (Akshay Kumar Cuttputlli Trailer Out) ৷

10 Badru Bannerjee বদ্রুহারা বাগান, রত্নকে হারিয়ে শোকের আবহ গঙ্গাপাড়ের ক্লাবে

1952 সালে মোহনবাগানে যোগ দেন বদ্রু (Samar Bannerjee)। তাঁর সময়কালে এমন কোনও ট্রফি নেই যা বাগানের তাঁবুতে শোভা পায়নি। স্বভাবতই রত্নের প্রয়াণে স্বজনহারানোর যন্ত্রণা গঙ্গাপাড়ের ক্লাবে (Mohun Bagan condolences demise of Badru Bannerjee) ৷