1 Manish Sisodia CBI Lookout Circular মণীশ সিসোদিয়া সহ 13 জনের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের লুকআউট নোটিস

মণীশ সিসোদিয়াকে নিয়ে আশঙ্কা ছিলই ৷ এবার তিনি এবং আরও 12 জনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করল সিবিআই (CBI Lookout Circular Against Manish Sisodia) ৷ এর ফলে আপাতত দেশ ছাড়তে পারবেন না মণিশরা ।

2 Municipality By poll উপনির্বাচনে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে

আসানসোল পৌরনিগমের 6 নম্বর ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে (Municipal Corporation By Poll) ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী শ্রীদীপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে (Allegations of Influencing Voters Against BJP Candidate) ৷ তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট এই অভিযোগ করেছেন ৷

3 Rajasthan BJP Leader on Lynching 5 জনকে পিটিয়ে মেরেছে তারা লোকেরা, ভাইরাল রাজস্থানের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়কের ভিডিয়ো

রাজস্থানের প্রাক্তন বিধায়কের (Ex BJP MLA Gyan Dev Ahuja) একটি বিতর্কিত ভিডিয়ো ভাইরাল হল সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ যেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, তাঁর লোকেরা এখনও পর্যন্ত 5 জনকে পিটিয়ে মেরেছে (Lynching) এবং তিনি এই কাজে তাদের সমর্থন করেন ৷ সামাজিক মাধ্যমে ভিডিয়োটি শেয়ার করেছেন কংগ্রেস নেতা গোবিন্দ সিং দোতাসরা।

4 Durga Puja 2022 বড় বিপদের আশঙ্কা, মহম্মদ আলি পার্কে পুজো মণ্ডপ নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা পৌরনিগমের

আর কিছুদিনের মধ্যেই মা আসছেন । বাতাসে এখন পুজো পুজো গন্ধ। এরইমধ্যে মহম্মদ আলি পার্কে পুজো মণ্ডপ তৈরির কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation) ।

5 West Bengal BJP কাল রাজ্য সফরে বঙ্গ বিজেপির নয়া পর্যবেক্ষক সুনীল বানসাল

কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার পর কাল প্রথম রাজ্যে আসছেন সুনীল বাসিন্দা । আদতে দুর্গাপুরের বাসিন্দা সুনীলের হাত ধরে উত্তরপ্রদেশে ভালো ফল করেছে বিজেপি । আরও একবার সেই ম্যাজিক দেখতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি (Sunil Bansal Will Be Meeting The State Party Leaders)।

6 KMC over Dengue Prevention ডেঙ্গি প্রতিরোধে পৌরনিগমের কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে পুলিশি ব্যবস্থা, ঘোষণা ফিরহাদের

ডেঙ্গি প্রতিরোধে তৎপর কলকাতা পৌরনিগম । নজরদারি বাড়াতে স্বাস্থ্য বিভাগের বেশ কিছু কর্মীও নিয়োগ করা হয়েছে (KMC over Dengue Prevention )৷ যাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গি প্রতিরোধের নিয়মাবলি মানা হচ্ছে কি না, তার নজরদারি করবেন ৷ এই কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে বাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, জানিয়েছে কলকাতা পৌরনিগম ৷

7 Sir Stuart Hogg নিজেই নিজেকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করেছিলেন হগ সাহেব

কলকাতার হগ মার্কেটের (Hogg Market) প্রতিষ্ঠাতা স্যার স্টুয়ার্ট হগের (Sir Stuart Hogg) সঙ্গে ঘটেছিল এক আজব ঘটনা ৷ আদালতের নির্দেশে নিজেকেই নিজে গ্রেফতার করেছিলেন হগ সাহেব ৷ জেনে নিন, ঠিক কী ঘটেছিল তাঁর সঙ্গে ৷

8 Kolkata Police Commissioner ফেসবুকে পুলিশ কমিশনারের নামে কু-রুচিকর মন্তব্য়, ধৃত যুবক

পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের নামে ফেসবুকে কুরুচিকর মন্তব্য করায় ( Police Commissioner Of Kolkata) দিল্লির দ্বারকা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করা হল ৷ ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে ৷

9 Sonam Anand First Baby পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন সোনম, কাপুর পরিবারে খুশির হাওয়া

শনিবার পুত্র সন্তানের জননী হলেন অভিনেত্রী সোনম কাপুর (Sonam Kapoor and Anand Ahuja become parents)৷ 2018 সালের 8 মে বিরাট আয়োজনের পঞ্জাবি বিয়েতে সাত পাকে বাঁধা পড়েন সোনম কাপুর ও আনন্দ আহুজা ৷ ঠিক চার বছরের মাথায় ঘরে নতুন সদস্য়কে আহ্বান জানালেন তাঁরা (Sonam Kapoor delivers baby boy) ৷

10 Ind vs Zim দ্বিতীয় ম্যাচেও দাপুটে জয়, জিম্বোবোয়েতে সিরিজ জিতল ধাওয়ানের ভারত

বল হাতে মহম্মদ সিরাজ, শার্দূল ঠাকুরের দাপটের পরে ব্যাট হাতে সঞ্জু স্যামসনের অপরাজিত ইনিংসে হোম টিমকে 5 উইকেটে হারাল মেন ইন ব্লু ৷ 146 বল বাকি থাকতে জিম্বাবোয়ের দেওয়া 162 রানের লক্ষ্যমাত্রা ভারত তাড়া করল পাঁচ উইকেট হারিয়ে (India beat Zimbabwe by five wickets in second ODI) ৷ সেই সঙ্গে সিরিজ জিতল ভারত ৷