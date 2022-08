1. Durga Puja 2022 বড় বিপদের আশঙ্কা, মহম্মদ আলি পার্কে পুজো মণ্ডপ নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা পৌরনিগমের

আর কিছুদিনের মধ্যেই মা আসছেন । বাতাসে এখন পুজো পুজো গন্ধ। এরইমধ্যে মহম্মদ আলি পার্কে পুজো মণ্ডপ তৈরির কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation) ।

2. Kolkata Police Commissioner ফেসবুকে পুলিশ কমিশনারের নামে কু-রুচিকর মন্তব্য়, ধৃত যুবক

পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের নামে ফেসবুকে কুরুচিকর মন্তব্য করায় ( Police Commissioner Of Kolkata) দিল্লির দ্বারকা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করা হল ৷ ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে ৷

3. West Bengal BJP কাল রাজ্য সফরে বঙ্গ বিজেপির নয়া পর্যবেক্ষক সুনীল বানসাল

কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার পর কাল প্রথম রাজ্যে আসছেন সুনীল বাসিন্দা । আদতে দুর্গাপুরের বাসিন্দা সুনীলের হাত ধরে উত্তরপ্রদেশে ভালো ফল করেছে বিজেপি । আরও একবার সেই ম্যাজিক দেখতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি (Sunil Bansal Will Be Meeting The State Party Leaders)।

4. Kolkata Market Price সবজি থেকে ডিম, মাছ থেকে মাংস, জেনে নিন কী বলছে রবিবারের বাজার দর

আজ রবিবার । মনের আনন্দে বাজার করার দিন । সকাল সকাল জেনে নিন কী বলছে বাজারদর ।

5. West Bengal Weather Update আরও দূরে সরছে নিম্নচাপ, কমবে বৃষ্টি

নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টিতে ভিজল দক্ষিণবঙ্গ ৷ তবে শনিবার সন্ধ্যে থেকে পরিস্থিতির অনেকটাই বদলেছে ৷ আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে আগামী দু‘দিন রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই (West Bengal Weather Update) ৷

6. Anubrata Mondal নিজাম প্যালেসে আনা হল অনুব্রতকে, রবিবার থেকে ফের জেরা

শনিবার রাত আটটা নাগাদ আসানসোল থেকে কলকাতার নিজাম প্যালেসে অনুব্রতকে নিয়ে আসে সিবিআই (Anubrata Mondal at Nizam Palace) ৷ সূত্রের খবর, তাঁকে নিজাম প্যালেসের 15 তলায় অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চে লকআপে রাখা হয়েছে ৷

7. Partha Chatterjee দলের সঙ্গেই আছি, জানিয়ে দিলেন পার্টি থেকে সাসপেন্ড হওয়া পার্থ

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে শনিবার দুপুরে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) । তখনই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে । সেখান থেকে বেরনোর সময়েই তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব জানান, তিনি দলের সঙ্গেই আছেন ৷

8. Durand Cup 2022 বাগানে বিপর্যয়, অনামী রাজস্থানের কাছে হেরে ডুরান্ড অভিযান শুরু গঙ্গাপাড়ের ক্লাবের

রাজস্থান ইউনাইটেডের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করলেন ফ্লোরেন্তিন পোগবা, হুগো বুমোসরা (Mohun Bagan loses to Rajasthan United) ৷

9. Anubrata Mondal রাইস মিল শ্বশুরবাড়ির উপহার, আদালতে দাবি অনুব্রতর আইনজীবীর

শনিবার আরও চার দিনের জন্য সিবিআই হেফাজত হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal will be in CBI custody for four more days) ৷ 24 অগস্ট পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে থাকতে হবে তাঁকে (Anubrata Mondal) ৷

10. Sukanta Majumdar শুভেন্দু অধিকারী রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাননি, সম্পদ বৃদ্ধির প্রশ্নে জবাব সুকান্তর

শুভেন্দু অধিকারীর সম্পদ বৃদ্ধি (Disproportionate Assets Controversy) নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ শনিবার এই ইস্যুতে মুখ খুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, শুভেন্দু অধিকারী রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাননি ৷