1.Sukanta Majumdar শুভেন্দু অধিকারী রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাননি, সম্পদ বৃদ্ধির প্রশ্নে জবাব সুকান্তর

শুভেন্দু অধিকারীর সম্পদ বৃদ্ধি (Disproportionate Assets Controversy) নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ শনিবার এই ইস্যুতে মুখ খুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, শুভেন্দু অধিকারী রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাননি ৷

2.Partha Chatterjee অসুস্থ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নিয়ে যাওয়া হল এসএসকেএমে

জানা গিয়েছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee health condition) শরীরে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই । পাশাপাশি কমে গিয়েছে শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রাও । এসএসকেএম হাসপাতালে এদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর পার্থকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই বর্তমানে জেল হেফাজতে আছেন তিনি (Partha Chatterjee is in Jail Custody) ৷

3.Asia Cup 2022 ভারত পাক মহারণে নেই আফ্রিদি, স্নায়ুযুদ্ধে অহেতুক চাপ নিতে নারাজ রোহিত

আগামী 27 অগস্ট থেকে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয়দিন পাকিস্তানের সঙ্গে ৷ হাইভোল্টেজ সেই ম্যাচের আগে শিবিরে অহেতুক চাপ ডেকে আনতে নারাজ ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ একইসঙ্গে বাতলে দিলেন টুর্নামেন্ট জয়ের মন্ত্রও (Rohit Sharma detailed captaincy mantra before Asia Cup) ৷

4.Heritage Building ধ্বংসের মুখে রাজা সুবোধ মল্লিকের প্রাসাদ, অসহায় পৌরনিগম

আইনের গেরোয় ধুঁকছে রাজা সুবোধ মল্লিকের (Raja Subodh Mallik) প্রাসাদ ! গত প্রায় তিন-চার দশক এই বাড়ি সংস্কার করা হয়নি ৷ এমনটাই জানালেন কলকাতা পৌরনিগমের (KMC) মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার ৷ ইতিমধ্যেই হেরিটেজ (Heritage Building) তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এই প্রাচীন স্থাপত্যটিকে ৷

5.Chandrakona Rural Hospital ঝড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল, চরম হয়রানি রোগীদের

শুক্রবার রাতের ঝড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল (Power Cut in Chandrakona Rural Hospital) ৷ রাত থেকে চরম ভোগান্তি রোগীদের ৷ অন্ধকারে টর্চ ও মোমবাতি জ্বালিয়ে পরিষেবা দিচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷

6.Anubrata Mondal আরও 4 দিন সিবিআই হেফাজতে অনুব্রত, জামিন খারিজ করে নির্দেশ বিচারকের

গরুপাচার কাণ্ডে ধৃত সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ আরও 4 দিন বাড়ল (TMC Leader Anubrata Mondal Will Be In CBI Custody For 4 more Days) । আসানসোল সিবিআই কোর্টের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী অনুব্রতর জামিনের আবেদন এই নির্দেশ দেন ।

7.Firhad Hakim on Anubrata Asset বেনামি সম্পত্তি নেই অনুব্রতর, কেষ্টর পাশে দাঁড়িয়ে সওয়াল ফিরহাদের

গরু পাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) গ্রেফতার হয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ তাঁর একাধিক বেনামি সম্পত্তির হদিশ তদন্তে উঠে আসছে বলে খবর ৷ কিন্তু অনুব্রতর দাবি, তাঁর কোনও বেনামি সম্পত্তি নেই ৷ এই নিয়ে অনুব্রতর পাশে দাঁড়ালেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) ৷

8.Somalia Hotel Attack সোমালিয়ার হোটেলে জঙ্গিগোষ্ঠী আল শাবাবের হামলা, মৃত 13

মোগাদিশুর হোটেলে আতঙ্কবাদী হামলা ৷ মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 13 জনে ৷ জঙ্গি সংগঠন আল শাবাব ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে (Al Shabaab attacks hotel in Mogadishu) ৷

9.Khushi Kapoor Looks Ultra Glamorous ব্ল্যাক অ্যান্ড বোল্ড, বলিউডে পা রাখার আগে নেটিজেনদের ঘুম কাড়লেন খুশি

তাঁর সাম্প্রতিক ফটোশ্য়ুটে রীতিমতো মন মাতালেন শ্রীদেবী কন্যা খুশি কাপুর ৷ দেখে নিন তাঁর ইনস্টা টাইমলাইনের কিছু ঝলক ৷

10.Beti Padhao Beti Bachao সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় উপভোক্তা বাড়াতে রাজ্যে মেলার আয়োজন ভারতীয় ডাকঘরের

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় (Sukanya Samriddhi Yojana) উপভোক্তা বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ ভারতীয় ডাকঘরের ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের পোস্ট অফিসগুলি (India Post Office) ৷ আগামী 22 অগস্ট থেকে 30 অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই মেলার আয়োজন করা হবে ৷