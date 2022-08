1.Anubrata Mondal আরও 4 দিন সিবিআই হেফাজতে অনুব্রত, জামিন খারিজ করে নির্দেশ বিচারকের

গরুপাচার কাণ্ডে ধৃত সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ আরও 4 দিন বাড়ল (TMC Leader Anubrata Mondal Will Be In CBI Custody For 4 more Days) । আসানসোল সিবিআই কোর্টের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী অনুব্রতর জামিনের আবেদন এই নির্দেশ দেন ।

2.Manish Sisodia তিন থেকে চারদিনের মধ্যেই তাঁকে গ্রেফতার করবে সিবিআই, আশঙ্কা মণীশ সিসোদিয়ার

আবগারি নীতির অপপ্রয়োগের অভিযোগে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার (Manish Sisodia) বাসভবনে 15 ঘণ্টা ধরে সিবিআই (CBI) তল্লাশি চলল ৷ ভয় পেয়েই এমন কাণ্ডে ঘটাচ্ছে মোদি সরকার, তোপ মণীশের ৷ তাঁর আশঙ্কা, আগামী তিন থেকে চারদিনের মধ্যেই তাঁকে গ্রেফতার করবে সিবিআই ৷

3.Rajiv Gandhi Birth Anniversary রাজীব গান্ধির 78তম জন্মবার্ষিকীতে টুইট প্রধানমন্ত্রী মোদির

আজ ইন্দিরা-ফিরোজ পুত্র রাজীব গান্ধির জন্মদিন ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সকালেই টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ রাজধানীতে তাঁর সমাধিক্ষেত্র বীর ভূমিতে গিয়েছিলেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা এবং তাঁর স্বামী রবার্ট (Rajiv Gandhi Birth Anniversary ) ৷

4.Sonam Anand First Baby পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন সোনম, কাপুর পরিবারে খুশির হাওয়া

শনিবার পুত্র সন্তানের জননী হলেন অভিনেত্রী সোনম কাপুর (Sonam Kapoor and Anand Ahuja become parents)৷ 2018 সালের 8 মে বিরাট আয়োজনের পঞ্জাবি বিয়েতে সাত পাকে বাঁধা পড়েন সোনম কাপুর ও আনন্দ আহুজা ৷ ঠিক চার বছরের মাথায় ঘরে নতুন সদস্য়কে আহ্বান জানালেন তাঁরা (Sonam Kapoor delivers baby boy)৷

5.World Mosquito Day জেনে নিন বিশ্ব মশা দিবস সম্পর্কে কিছু তথ্য

20 অগস্ট দিনটিকে বিশ্ব মশা দিবস হিসাবে পালন করা হয় ৷ 1897 সালে মশা এবং ম্যালেরিয়া সংক্রমণের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কারকারী স্যার রোনাল্ড রসকে সম্মান জানাতে এই দিনটিকে পালন করা হয় ।

6.Sukanta Slams Trinamool Congress তৃণমূলের কাটমানির অঙ্ক বিজেপির প্রত্যাশাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে, কটাক্ষ সুকান্তর

সাম্প্রতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তে কোটি কোটি টাকা নগদ-সহ কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর হদিশ মিলেছে বাংলায় ৷ প্রতিক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) যোগ পাওয়া গিয়েছে ৷ যা দেখে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের (Bengal BJP Chief Sukanta Majumdar) কটাক্ষ, তৃণমূলের কাটমানির অঙ্ক বিজেপির প্রত্যাশাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে ৷

7.Malda Friend Fired বাড়িতে এসে বন্ধুকে গুলি, ইংরেজবাজারে আশঙ্কাজনক গুলিবিদ্ধ যুবক

বাড়িতে এসে কাজ নিয়ে কথাবার্তা চলছিল দুই বন্ধুর মধ্যে ৷ হঠাৎ পরিবারের সদস্যরা গুলির শব্দ শুনতে পান ৷ সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন যুবক (Malda Friend Fired) ৷

8.Special Program in ICCR শ্রাবণের শেষবেলায় রবীন্দ্র মুখর সন্ধ্যা আইসিসিআরে

শ্রাবনের শেষবেলায় রবি ঠাকুরের গানে গানে আসর জমিয়ে দিলেন পৌলমী মজুমদার, শ্রাবণী সেন এবং প্রবুদ্ধ রাহা (Srabani Sen and Others in ICCR)। সম্প্রতি এই অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হল আইসিসিআরের সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে (Special Program in ICCR)।

9.Asaduddin Owaisi বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তিতে কেন্দ্রকে তোপ ওয়েইসির

বিলকিস বানো গণধর্ষণ কাণ্ডে (Bilkis Bano Gangrape Case) কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন অল ইন্ডিয়া মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমীন (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) বা এআইএমআইএম (AIMIM) এর প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি (Asaduddin Owaisi) ৷ নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও (Narendra Modi) ৷

10.Jhulan Goswami Retirement লর্ডসে থামছে চাকদা এক্সপ্রেস, অবসরের পথে ঝুলন গোস্বামী

মাস কয়েক আগে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন মিতালি রাজ (Mithali Raj) ৷ এবার তাঁরই সতীর্থ ঝুলন গোস্বামীও (Jhulan Goswami) অবসরের পথে ৷ আগামী মাসে লর্ডসে তিনি খেলতে পারেন তাঁর কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ ৷ বিসিসিআই (BCCI) সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷