1. Manish Sisodia তিন থেকে চারদিনের মধ্যেই তাঁকে গ্রেফতার করবে সিবিআই, আশঙ্কা মণীশ সিসোদিয়ার

আবগারি নীতির অপপ্রয়োগের অভিযোগে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার (Manish Sisodia) বাসভবনে 15 ঘণ্টা ধরে সিবিআই (CBI) তল্লাশি চলল ৷

2. Rajiv Gandhi Birth Anniversary রাজীব গান্ধির 78তম জন্মবার্ষিকীতে টুইট প্রধানমন্ত্রী মোদির

আজ ইন্দিরা-ফিরোজ পুত্র রাজীব গান্ধির জন্মদিন ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সকালেই টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ রাজধানীতে তাঁর সমাধিক্ষেত্র বীর ভূমিতে গিয়েছিলেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা এবং তাঁর স্বামী রবার্ট (Rajiv Gandhi Birth Anniversary ) ৷

3. TMC Worker Killed বাসন্তীতে তৃণমূল কর্মী খুনে রাজনৈতিক চাপানউতর, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ বিজেপির

বাসন্তীতে তৃণমূল কর্মীকে খুনের অভিযোগ ৷ শনিবার সকালে বাসন্তী বাজারে জানে আলম গাজি নামে ওই ব্যক্তিকে প্রথমে গুলি করা হয় ৷ তার পর মৃত্যু নিশ্চিত করতে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ (Trinamool Worker killed in Basanti) ৷ ঘটনায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ করেছে বিজেপি ৷

4. Jhulan Goswami Retirement লর্ডসে থামছে চাকদা এক্সপ্রেস, অবসরের পথে ঝুলন গোস্বামী

মাস কয়েক আগে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন মিতালি রাজ (Mithali Raj) ৷ এবার তাঁরই সতীর্থ ঝুলন গোস্বামীও (Jhulan Goswami) অবসরের পথে ৷ আগামী মাসে লর্ডসে তিনি খেলতে পারেন তাঁর কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ ৷ বিসিসিআই (BCCI) সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

5. Cuttputlli Trailer Out এবার সিরিয়াল কিলারের পিছনে ধাওয়া করবেন অক্ষয়, হাজির ট্রেলার

সামনে এল অক্ষয়ের আরও একটি নতুন ছবির ট্রেলার (Akshay Kumar suspense thriller)৷ শুক্রবার তাঁদের নতুন সাসপেন্স থ্রিলার কাঠপুতলির ট্রেলার প্রকাশ করেছে পূজা এন্টারটেইনমেন্ট(Akshay Kumar Cuttputlli Trailer Out) ৷

6. Malda Friend Fired বাড়িতে এসে বন্ধুকে গুলি, ইংরেজবাজারে আশঙ্কাজনক গুলিবিদ্ধ যুবক

বাড়িতে এসে কাজ নিয়ে কথাবার্তা চলছিল দুই বন্ধুর মধ্যে ৷ হঠাৎ পরিবারের সদস্যরা গুলির শব্দ শুনতে পান ৷ সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন যুবক (Malda Friend Fired) ৷

7. Special Program in ICCR শ্রাবণের শেষবেলায় রবীন্দ্র মুখর সন্ধ্যা আইসিসিআরে

শ্রাবনের শেষবেলায় রবি ঠাকুরের গানে গানে আসর জমিয়ে দিলেন পৌলমী মজুমদার, শ্রাবণী সেন এবং প্রবুদ্ধ রাহা (Srabani Sen and Others in ICCR)। সম্প্রতি এই অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হল আইসিসিআরের সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে (Special Program in ICCR)।

8. Anubrata Mondal হোয়াট্সঅ্যাপ কলে এনামুল, সায়গলের সঙ্গে কথা বলতেন অনুব্রত, অনুমান গোয়েন্দাদের

সিবিআই (CBI) জেরায় অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) দাবি করেছেন, এনামুল হকের (Enamul Haque) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না ৷

9. Mumbai Terror Threat ভয়াবহ জঙ্গি হামলা হবে দেশে, হুমকি এল পুলিশের হোয়্যাটসঅ্যাপে

মাত্র দুদিনের ব্যবধানে আবারও সন্ত্রাসবাদী হামলার আতঙ্ক মহারাষ্ট্রের আকাশে বাতাসে । পাকিস্তান থেকে হুমকি এল মুম্বইয়ের ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে (Mumbai Terror Threat) ৷

10. Anubrata Mondal আদালতে মাগুর মাছ নিয়ে কংগ্রেসের প্রতীকী বিক্ষোভ

শনিবার অনুব্রত মণ্ডলকে আসানসোল সিবিআই কোর্টে তোলার আগে কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ কংগ্রেসের (Congress Workers Agitation Outside of Asansol Court Area)।