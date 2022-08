1. Legends League অধিনায়ক সৌরভের ম্যাচে ইডেনে থাকছেন বিগ বি, আসতে পারেন শাহরুখ

16 সেপ্টেম্বর লেজেন্ডস লিগের বিশেষ প্রদর্শনী টি20 ম্যাচে (Special T20 Match of Legends League) উপস্থিত থাকবেন অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) আয়োজকদের তরফে এমনটা জানানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি, শাহরুখ খানকেও এই ম্যাচে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷

2. TMC Leader Slams Partha পার্থ দলের ক্যান্সার, কটাক্ষ তৃণমূল পৌরপ্রধানের, তাল ঠুকলেন সুজন

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) দলের ক্যান্সার ৷ এই ভাষাতেই তাঁকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল পৌরপ্রধান প্রবীর সাহা (New Barrackpore Municipality Chairman)৷ সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর (Sujan Chakraborty) বক্তব্য, তৃণমূল দলটাই ক‍্যান্সারে আক্রান্ত ।

3. Pilots Fall Asleep বিমান উড়ছে অটো পাইলটে, ঘুমিয়ে পড়লেন দুই চালক

মাঝআকাশে 37 হাজার ফুট উচ্চতায় ঘুমিয়ে পড়লেন ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স (Ethiopian Airlines) সংস্থার একটি বিমানের দুই চালক (Pilots Fall Asleep) ৷ নির্ধারিত সময় করা হল না অবতরণ ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷

4. Cattle Smuggling Case প্রজনন ক্ষমতাহীন গরু ভিনরাজ্য থেকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে আসত পাচারের জন্য

প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে (Infertile Cows) ফেলেছে এমন গরুই পাচার করা হত ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত (India Bangladesh Border) দিয়ে ৷ গরুপাচার কাণ্ডের তদন্তে (Cattle Smuggling Case) নেমে এমনটাই জানতে পেরেছে সিবিআই ৷

5. Krishna Janmashtami জন্মাষ্টমীর উপহার, 25 লাখের দোলনায় দুলবেন গোপাল

জন্মদিনে এর চেয়ে দারুণ উপহার আর কী হতে পারে(Krishna Janmashtami)৷ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে 25 লাখ টাকার দোলনা দান করলেন ভক্তরা(on Janmashtami devotees make Lord Krishna swing worth rs 25 lakh)৷

6. India Bangladesh যে কোনও মূল্যে হাসিনার সরকারকে বাঁচান, দিল্লিকে অনুরোধ করেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী

যে কোনও মূল্যে শেখ হাসিনার (Sheikh Hasina) সরকারকে বাঁচানোর জন্য এক সময়ে দিল্লির কাছে অনুরোধ করেছিলেন বলে জানালেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী (Bangladesh Foreign Minister) একে আবদুল মোমেন (AK Abdul Momen)৷

7. Jalpaiguri Dead Body রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া এবার জলপাইগুড়িতে, মৃতের পচাগলা দেহ আগলে স্ত্রী ও মেয়ে

বাড়িতে তিনদিন ধরে মৃতদেহ আগলে রাখল স্ত্রী ও মেয়ে (Wife and Daughter Was Living With Decomposed Body)। দুর্গন্ধ বেরোতেই পালিয়ে গিয়ে থানাতে খবর দিলেন মৃতের স্ত্রী (Jalpaiguri Dead Body)।

8. Bangaon Dakshin BJP MLA পৌর উপনির্বাচনের আগে বনগাঁয় বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে পড়ল ফ্লেক্স, শুরু তরজা

বনগাঁ পৌরসভার 14 নম্বর ওয়ার্ডে উপনির্বাচনের আগে শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক ৷ যার কেন্দ্রে রয়েছে বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের (Bangaon Dakshin BJP MLA) ছবি দিয়ে তৈরি ফ্লেক্স ৷

9. Anubrata Mandal অনুব্রত কন্যার নামে রাইস মিলে সিবিআই তল্লাশিতে মিলল দলিলসহ বহু নথি

বোলপুরের কালিকাপুর এলাকায় তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার মেয়ের মালিকানাধীন একটি চাল কলের সন্ধান পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI Finds out another asset of Anubrata Mandal) ৷ শুক্রবার সেই চাল কলে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা তল্লাশি চালাল সিবিআই ৷

10. Ek Dake Abhishek অভিষেকের হেল্পলাইনে ফোন, স্বাস্থ্যসাথীর অভিযোগ পেয়েই হাসপাতালে আধিকারিকরা

অভিষেকের হেল্পলাইনে ফোন (Ek Dake Abhishek) করার পরই স্বাস্থ্যসাথী (Swasthya Sathi) নিয়ে অভিযোগ পেয়ে হাসপাতালে ছুটলেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা (Helpline number of Abhishek Banerjee)৷