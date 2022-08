1. Gandhi Statue Vandalised নিউইয়র্কে মন্দিরের বাইরে গান্ধি মূর্তি ভাঙল দুষ্কৃতীরা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে মহাত্মা গান্ধির মূর্তিতে ভাঙচুর চালালো একদল দুষ্কৃতী (Gandhi Statue Vandalised) ৷

2. Anubrata Mondal বিতর্কের জেরেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের গাড়ির ঠাঁই চাল কলে, দাবি চেয়ারম্য়ানের

অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল (Sukanya Mondal) এবং তাঁর প্রয়াত স্ত্রীর মালিকানায় থাকা বীরভূমের বোলপুরের ভোলে বোম রাইস মিল-এ শুক্রবার অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (Central Bureau of Investigation) ৷

3. Afterlife Ritual কবর খুঁড়ে তুলে আনা দেহকে সাজিয়ে গুছিয়ে ফ্যামিলি ফটো তোলেন ওঁরা

পরিবারের প্রয়াত সদস্য এবং পরলোকে চলে যাওয়া আত্মীয়দের দেহ কবর থেকে বের করে আনেন ইন্দোনেশিয়ার (Indonesia) সুলাওয়েসি দ্বীপের দু'টি গ্রামের বাসিন্দারা ৷

4. Amul AD Reminds Anubrata কেষ্টা বেটাই চোর, জন্মাষ্টমীর বিজ্ঞাপনেও বিদ্ধ অনুব্রত

জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে দুগ্ধজাত দ্রব্যের সংস্থা আমূল যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তা মনে করিয়ে দিল গরু পাচার কাণ্ডে ধৃত অনুব্রত মণ্ডলকে (Amul AD Reminds Anubrata)৷ এই বিজ্ঞাপন ব্যাপক সাড়া ফেলেছে সামাজিক মাধ্যমে (Janmashtami greetings AD)৷

5. Mayapur ISKCON জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের নাম গানে মাতোয়ারা মায়াপুর ইসকন, বিনামূল্যে মিলছে মহাপ্রসাদ

আজ জন্মাষ্টমী ৷ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 5 হাজার 249 তম জন্মতিথি ৷ আর তাতেই সাজো সাজো রব নদিয়ার শ্রীধাম মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে(Mayapur ISKCON Temple)৷

6. Poster outside Swasthya Bhawan শিক্ষার পর স্বাস্থ্যেও দুর্নীতির ইঙ্গিত, কার্যালয়ের বাইরে পড়ল পোস্টার

ছুটির দিনে বিধাননগরের স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে (Poster outside Swasthya Bhawan) পড়ল পোস্টার ! তাতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ (Corruption in Health Sector) তুলেছে 'অ্যাসোসিয়েশন অফ হেল্থ সার্ভিস ডক্টরস, পশ্চিমবঙ্গ' নামে একটি সংগঠন ৷

7. Balasan Bridge বালাসন সেতু বন্ধ থাকায় প্রাণ হাতে রেলব্রিজ দিয়ে যাতায়াত

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেলসেতুর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত মাটিগাড়ার বাসিন্দাদের ৷ মেরামতির জন্য বালাসন সেতু বন্ধ থাকায়, স্থানীয়রা পাশের রেলসেতুর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করছেন (Locals Travel from Railway Bridge with Life Risk Due to Closed Balasan Bridge in Matigara) ৷

8. BJP MLA Praises Bilkis Bano Rapist ওরা ব্রাহ্মণ, স্বভাব চরিত্রও ভালো, বিলকিসের ধর্ষকদের প্রশংসায় বিজেপি বিধায়ক

ওরা ব্রাহ্মণ, ওদের স্বভাব চরিত্রও ভালো ৷ বিলকিস বানোর (BJP MLA Praises Bilkis Bano Rapist) ধর্ষকদের প্রশংসা করে এ কথা বললেন গোধরার বিজেপি বিধায়ক সিকে রাউলজি (BJP MLA CK Raulji)৷

9. Advice to Prevent Dengue রাজ্যে বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ, জেলাগুলিকে সতর্কবার্তা নবান্নর

রাজ্যে ক্রমশ বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ ৷ 11 অগস্ট থেকে 17 অগস্টের মধ্যে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন 535 জন ৷ উৎসবের মরসুম আসার আগেই সতর্ক বার্তা নবান্নের (Alert for Dengue Outbreak)৷

10. Minor Girl Died by Suicide ভালো মেয়ে হতে পারলাম না, সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী ছাত্রী

বুধবার রাতে মানিকতলায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় সুইটি দাস নামে এক ছাত্রীর ৷ ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় (minor girl died in Maniktala) ৷ পাশেই রাখা ছিল একটি সুইসাইড নোট ৷ তাতে লেখা ছিল, ভালো মেয়ে হতে পারলাম না (minor girl died by suicide) ৷