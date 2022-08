1.Fishermen Boat Capsizes উত্তাল বঙ্গোপসাগরে ট্রলার উলটে নিখোঁজ কাকদ্বীপের 18 মৎস্যজীবী

উত্তাল সমুদ্রে উলটে গেল মৎস্যজীবীদের ট্রলার (Fishermen Boat Capsizes) ৷ সমুদ্র থেকে ফেরার পথে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের কেঁদো দ্বীপের কাছে উলটে যায় ট্রলারটি ৷ দুর্ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ ট্রলারে থাকা 18 জন মৎস্যজীবী (18 Fishermen Missing) ৷ চলছে উদ্ধারকাজ ৷

2.CBI Raid on Anubrata Rice Mill বোলপুরে অনুব্রত কন্যার নামে থাকা রাইস মিলে সিবিআই হানা

গরুপাচার মামলায় এ বার অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ের নামে থাকা রাইস মিলে হানা দিল সিবিআই (CBI Raid at Anubrata Mondal Rice Mill in Bolpur) ৷ বোলপুরের ওই রাইস মিলে এ দিন সকালে হানা দেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার একটি দল ৷

3.Fifth National Family Health Survey দেশের এই 11টি জায়গায় নারীদের একাধিক পুরুষ সঙ্গী আছে

তালিকায় যেমন রাজস্থান থেকে শুরু করে তামিলনাড়ু বা মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্য আছে তেমনি আছে লক্ষাদ্বীপ বা পুদুচেরির মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (NFHS reveals that women have more than one Sex Partner in some State and UTs)।

4.BJP MLA Praises Bilkis Bano Rapist ওরা ব্রাহ্মণ, স্বভাব চরিত্রও ভালো, বিলকিসের ধর্ষকদের প্রশংসায় বিজেপি বিধায়ক

ওরা ব্রাহ্মণ, ওদের স্বভাব চরিত্রও ভালো ৷ বিলকিস বানোর (BJP MLA Praises Bilkis Bano Rapist) ধর্ষকদের প্রশংসা করে এ কথা বললেন গোধরার বিজেপি বিধায়ক সিকে রাউলজি (BJP MLA CK Raulji)৷

5.Poster outside Swasthya Bhawan শিক্ষার পর স্বাস্থ্যেও দুর্নীতির ইঙ্গিত, কার্যালয়ের বাইরে পড়ল পোস্টার

ছুটির দিনে বিধাননগরের স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে (Poster outside Swasthya Bhawan) পড়ল পোস্টার ! তাতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ (Corruption in Health Sector) তুলেছে 'অ্যাসোসিয়েশন অফ হেল্থ সার্ভিস ডক্টরস, পশ্চিমবঙ্গ' নামে একটি সংগঠন ৷

6.Sheikh Hasina বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সমান অধিকার, বার্তা শেখ হাসিনার

জন্মাষ্টমীতে বাংলাদেশের হিন্দুদের বার্তা দিলেন মুজিব কন্যা । স্পষ্টই জানালেন, বাংলাদেশে সবাই সমান। সবারই সমান অধিকার আছে (PM Said People Of All Religion Enjoys Same Equality In Bangladesh ) ।

7.Dilip Ghosh অভিযোগ আগে প্রমাণ করুক, বেআইনি সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় মন্তব্য দিলীপের

ফের একবার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে খোঁচা দিলেন বিজেপির জাতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷

8.Extra Marital Affair ফেসবুকে প্রেমের টানে কন্যাকে নিয়ে ঘরছাড়া বধূ, মোহভঙ্গ হাঁটুর বয়সি প্রেমিককে দেখে

না জেনেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হওয়া 20 বছরের তরুণের সঙ্গে প্রেম ৷ আর সেই প্রেমের টানেই নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে ছিলেন হুগলির মগরার বাসিন্দা এক মহিলা (Woman Leaves House with Minor Daughter for Her Extra Marital Affairs in Hooghly) ৷ কিন্তু, তরুণ প্রেমিককে দেখে মোহভঙ্গ হয় তাঁর ৷ পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করেছে ৷

9.EB Midfielder Alex Lima শুক্রবার সকালে কলকাতায় পৌঁছলেন ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি মিডফিন্ডার অ্যালেক্স লিমা

ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় বিদেশি ফুটবলার অ্যালেক্স লিমা শহরে পৌঁছলেন (East Bengal Brazilian Midfielder Alex Lima in Kolkata) ৷ আজ সকালে ব্রাজিলিয়ান এই মিডফিল্ডার কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন ৷ রবিবারের মধ্যে আরও 3 বিদেশি ফুটবলার কলকাতা পৌঁছবেন বলে ইস্টবেঙ্গল সূত্রে খবর ৷

10.Jumla Meter মোদির মিথ্যাচারের হাটে হাঁড়ি ভাঙবে নয়া জুমলা মিটার, দাবি তৃণমূলের

মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয় নরেন্দ্র মোদি সরকার (False promises of Modi govt)৷ এমনই অভিযোগ তৃণমূলের (TMC)৷ সেই মিথ্যাচারের হাটে হাঁড়ি ভাঙতেই নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল এনেছে জুমলা মিটার (Jumla meter)৷