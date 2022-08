1. Fisherman Boat Capsizes উত্তাল বঙ্গোপসাগরে ট্রলার উলটে নিখোঁজ কাকদ্বীপের 18 মৎস্যজীবী

উত্তাল সমুদ্রে উলটে গেল মৎস্যজীবীদের ট্রলার (Fisherman Boat Capsizes) ৷ সমুদ্রে থেকে ফেরার পথে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে উলটে যায় ট্রলারটি ৷ দুর্ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ ট্রলারে থাকা 18 জন মৎস্যজীবী (18 Fishermen Missing) ৷

2. CBI Raid at Anubrata Rice Mill বোলপুরে অনুব্রত কন্যার নামে থাকা রাইস মিলে সিবিআই হানা

গরুপাচার মামলায় এ বার অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ের নামে থাকা রাইস মিলে হানা দিল সিবিআই (CBI Raid at Anubrata Mondal Rice Mill in Bolpur) ৷ বোলপুরের ওই রাইস মিলে এ দিন সকালে হানা দেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার একটি দল ৷

3. Sheikh Hasina জন্মাষ্টমীতে সম্প্রীতির বার্তা শেখ হাসিনার

জন্মাষ্টমীতে বাংলাদেশের হিন্দুদের বার্তা দিলেন মুজিব কন্যা । স্পষ্টই জানালেন, বাংলাদেশে সবাই সমান। সবারই সমান অধিকার আছে (PM Said People Of All Religion Enjoys Same Equality In Bangladesh ) ।

4. Jumla Meter মোদির মিথ্যাচারের হাটে হাঁড়ি ভাঙবে নয়া জুমলা মিটার, দাবি তৃণমূলের

মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয় নরেন্দ্র মোদি সরকার (False promises of Modi govt)৷ এমনই অভিযোগ তৃণমূলের (TMC)৷ সেই মিথ্যাচারের হাটে হাঁড়ি ভাঙতেই নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল এনেছে জুমলা মিটার (Jumla meter)৷

5. PM Greets Nation দেশবাসীকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানালেন মোদি, মমতা

দেশবাসীকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এই শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে শুক্রবার সকালে হিন্দিতে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi Greets nation on Janmashtami ) । বিভিন্ন সামাজিক থেকে শুরু করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী ।

6. Hooghly Cochin Shipyard Limited নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ হুগলি বন্দরের, তৈরি হবে ছোট ও মাঝারি জলযান

নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করল হুগলি ডক অ্যান্ড পোর্ট ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড (Hooghly Dock & Port Engineers Limited) । তবে এবার বন্দরের নাম বদলে হয়েছে হুগলি কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড (Hooghly Cochin Shipyard Limited)। আধুনিক প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের সাহায্যে আবারও চাঙ্গা করে তোলা হয়েছে হুগলি জাহাজ বন্দরটিকে ।

7. Gadkari Meets Amitabh পথ নিরাপত্তা অভিযানে পাশে চেয়ে বিগ বির দ্বারে গড়করি

পথ নিরাপত্তা অভিযানে সমর্থনের আর্জি জানিয়ে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি (Nitin Gadkari seeks support of Amitabh Bacchan)৷

8. Corona Update in India দেশে আরও ঊর্ধ্বমুখী করোনার গ্রাফ, গত 24 ঘণ্টায় আক্রান্ত 15,754

দেশে আরও ঊর্ধ্বমুখী করোনাভাইরাসের গ্রাফ (Corona Update in India)৷ গত 24 ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন 15,754 জন (COVID 19 cases in last 24 hours)৷ বেড়েছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও ৷

9. Palak Tiwari storms Instagram ইয়ে কালি কালি আঁখে, কালো ড্রেসে ফ্যানেদের ঘায়েল করলেন পলক

পলক তিওয়ারি মাঝে সাঝেই তাঁর বোল্ড লুক দিয়ে ইনস্টাগ্রামে ঝড় তুলে দেন ৷ এবারও নতুন রূপে ভক্তদের ঘায়েল করলেন তিনি ৷

10. Kejriwal On CBI Raid সিবিআইকে স্বাগত জানাচ্ছি, সিসোদিয়ার বাড়িতে রেইডে অবিচল কেজরি

সিবিআইকে স্বাগত জানাচ্ছি (We Welcome CBI)৷ মণীশ সিসোদিয়ার (Arvind Kejriwal On Raid) বাড়িতে সিবিআই হানার পর এমনই প্রতিক্রিয়া জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Kejriwal On CBI Raid)৷