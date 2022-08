1. PM Greets Nation দেশবাসীকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানালেন মোদি

দেশবাসীকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এই শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে শুক্রবার সকালে হিন্দিতে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi Greets nation on Janmashtami ) । বিভিন্ন সামাজিক থেকে শুরু করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী ।

2. Corona Update in India দেশে আরও ঊর্ধ্বমুখী করোনার গ্রাফ, গত 24 ঘণ্টায় আক্রান্ত 15,754

দেশে আরও ঊর্ধ্বমুখী করোনাভাইরাসের গ্রাফ (Corona Update in India)৷ গত 24 ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন 15,754 জন (COVID 19 cases in last 24 hours)৷ বেড়েছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও ৷

3. Aurangabad Murder প্রেমিকা খুনে অভিযুক্ত সাংবাদিক, দেহাংশ লোপাট করতে গিয়ে ধৃত

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় এক বিবাহিত মহিলাকে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল সাংবাদিককে ৷ পুলিশ অভযুক্তকে গ্রেফতার করেছে (Journalist Arrested for Killing Lover) ৷

4. Manish Sisodia দিল্লির উপ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে সিবিআই হানা, টুইটে কেন্দ্রকে নিশানা মণীশের

দিল্লির আবগারি নীতিতে অনিয়মের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় উপ মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার বাড়িতে সিবিআই হানা (CBI Raid at Residence of Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ৷ রাজধানীর মোট 20টি জায়গায় শুক্রবার সকালে সিবিআই আধিকারিকরা অভিযান চালিয়েছেন ৷

5. kailash Vijayvargiya বিদেশি মহিলাদের মতো যখন তখন সঙ্গী বদলান নীতীশ, বিতর্কিত মন্তব্য কৈলাশের

আবারও বিতর্কে জড়ালেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয় । বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে (BJP National General Secretory Sparked New Controversy)।

6. Sagar Suicide আত্মঘাতী তৃণমূলের শিক্ষক সেলের নেতা, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

স্থানীয়দের দাবি, চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়েছিলেন, পরে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার সাগরে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের সভাপতির রহস্যমৃত্যু ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন (Trinamool Education Cell President Died by Suicide in Sagar)।

7. South Korean Ambassador রামোজি ফিল্ম সিটিতে এলেন দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত

বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই ফিল্ম স্টুডিও কমপ্লেক্স রামোজি ফিল্ম সিটির বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখলেন তাঁরা । শুটিংয়ের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন লোকেশন- সবই দেখলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা (South Korean Ambassador Chang Jae Bok take a tour of Ramoji Film City)।

8. Photography Exhibition at Howrah স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রদর্শনী পূর্ব রেলের

স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন হচ্ছে দেশ জুড়ে ৷ স্বাধীনতার 75 বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছে পূর্ব রেলও ৷ পূর্ব রেলেরও 150 বছরের ইতিহ্য ও দেশ ভাগের ছবি নিয়ে হেরিটেজ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে হাওড়া স্টেশন চত্বরে (Photography Exhibition of Eastern Railway)৷

9. Taapsee Pannu in Kolkata ছবির প্রচারে কলকাতায় একতা, তাপসী, পাভাইল

অনুরাগ কাশ্যপ পরিচালিত 'দোবারা' দর্শকদের দরবারে আসছে 19 অগস্ট । এবার ছবির প্রচারে কলকাতায় কুশীলবরা

10. Malda Bus Accident দুর্ঘটনার মুখে সরকারি বাস, আহত অন্তত 15

পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন অন্তত 15 যাত্রী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার পাণ্ডুয়া এলাকায় । আহতরা হাসপাতালে ভর্তি (Several Injured in Government Bus Accident) ৷