1.Disproportionate Assets Case সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে এবার 17 জন বিরোধী নেতার নামে জনস্বার্থ মামলা

এবার বিজেপি-সহ অন্যান্য দলের 17 জন বিধায়ক-সাংসদের অস্বাভাবিক সম্পত্তি বৃদ্ধির অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে (case filed against 17 opposition leaders in Calcutta HC) ।

2.Industrial Investment শিল্পে 600 কোটির বিনিয়োগ আসছে রাজ্যে, 4 হাজার কর্মসংস্থানের ঘোষণা সরকারের

পশ্চিমবঙ্গে 18টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট ও পাঁচটি শিল্পতালুক (Industrial Investment) ৷ বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Bengal Minister Chandrima Bhattacharya) ৷ তিনি জানান, এতে প্রায় ছ’শো কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে ৷ 4 হাজার লোকের চাকরি হবে ৷

3.Suspected Al Qaeda Terrorists Arrest জঙ্গি সন্দেহে ধৃত দুজনকেই 14 দিনের হেফাজতে পেল এসটিএফ

আল-কায়দার (Al-Qaeda) সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধৃত (Suspected Al-Qaeda Terrorists Arrest) আব্দুর রকিব সরকার এবং কাজি আহসানউল্লাহকে বৃহস্পতিবার বারাসত জেলা আদালতে (Barasat District Court ) পেশ করল রাজ্য পুলিশের (West Bengal Police) এসটিএফ (Special Task Force) ৷ বিচারক সম্রাট রায় দু'জনকেই 14 দিনের জন্য এসটিএফ হেফাজতে (14 Days STF Custody) পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন ৷

4.Monkeypox দুর্গাপুরে মাঙ্কিপক্স আতঙ্ক, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ছোটদের স্কুল

এবার বঙ্গে কি মাঙ্কিপক্সের হানা (Monkeypox) ৷ এমনই আতঙ্ক ছড়াল দুর্গাপুর জুড়ে ৷ যে স্কুলে এই ঘটনা ঘটেছে সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য জারি করা হল ছুটির নোটিশ (First Monkeypox Case Suspect) ৷

5.Suspicious Boat in Raigad সন্দেহজনক বোটে একে 47, চোদ্দ বছর আগের স্মৃতি ফিরিয়ে লাল সতর্কতা মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে

মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় দেখা মিলল একটি সন্দেহজনক বোটের (Suspicious Boat with AK 47) ৷ লাল সতর্কতা জারি হয়েছে জেলা জুড়ে (Suspicious Boat in Raigad) ৷

6.Mamata Meets Swamy নবান্নে মমতার সঙ্গে সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর বৈঠক, তৃণমূলে যোগদান নিয়ে জল্পনা

বৃহস্পতিবার নবান্নে সুব্রহ্মণ্যম স্বামী (Subramanian Swamy) ৷ এই বিজেপি নেতা এদিন দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সঙ্গে ৷ তবে কেন এই সাক্ষাৎ, তা খোলসা করেনি কোনও পক্ষই ৷

7.Rajnath Singh মণিপুরে প্রয়াত গোর্খা সেনাদের পরিবারকে অর্থসাহায্য কেন্দ্রের, তুঙ্গে কাজিয়া

গত 29 জুন মণিপুরের টুপুল রেল ইয়ার্ডে ধসের কবলে পড়ে প্রাণ যায় 57 জন জওয়ানের ৷ তাঁদের মধ্যে 36 জন দার্জিলিং ও সিকিমের বাসিন্দা ৷ বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ব্য়াংডুবি সেনাছাউনিতে প্রয়াত সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং (Rajnath Singh) ৷

8.KLO Terrorist Surrender গেরিলা প্রশিক্ষণ নিতে এক বছর অসমে কাটিয়েছিলেন কৈলাস

খুন, অপহরণ, সন্ত্রাসই ছিল কেশব বর্মন ওরফে কৈলাস কোচের (Kailash Koch) পেশা । বৃহস্পতিবার কলকাতার ভবানী ভবনে আত্মসমর্পন করেন এই কেএলও জঙ্গি (KLO Terrorist Surrender) ৷ কৈলাস গেরিলা প্রশিক্ষণ (Guerrilla Training) নিয়েছিলেন অসমে ৷

9.Sujan Chakraborty Slams TMC দুবাইয়ে জন্ম নিচ্ছে, 6 মাস পর নতুন তৃণমূলের অন্নপ্রাশন কলকাতায়, কটাক্ষ সুজনের

একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল নেতৃত্বের সমালোচনায় সরব সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী (CPM Leader Sujan Chakraborty) ৷

10.Malda Child Torture ঘুমন্ত শিশুকে আছড়াচ্ছেন জেঠিমা, সালিশি সভার নিদানে গ্রামছাড়া অভিযুক্ত

ঘুমন্ত শিশুটিকে তুলে দু’বার আছাড় দিলেন মেঝেতে। তারপর ফের তাকে বিছানায় রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন । এই ভিডিয়ো ক্লিপ সোশাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল (Malda Video goes viral) । যদিও ইটিভি ভারত এই ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি (Child Tortured by his Aunt in Malda ) ।