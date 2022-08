1. Pakistan Drone in JK সীমান্তে উদ্ধার অস্ত্র, গুলিযুদ্ধে মারা গেল পাকিস্তানি বন্দি

পাকিস্তানের ড্রোন থেকে ভারত ও পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমান্তের একটি গ্রামে অস্ত্রশস্ত্র ফেলা হয়েছিল ৷ সেসব উদ্ধার অভিযানে নামে পুলিশ ৷ ঘটনাস্থলে এলইটি জঙ্গি আক্রমণ করে পুলিশকে (Pakistan Drone in JK) ৷

2. Corona Update in India একলাফে সংক্রমণ বেড়ে 12 হাজারেরও বেশি, মৃত্যুর সংখ্য়ায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি

স্বাধীনতা দিবসের পরের দিনের রিপোর্টে আক্রান্তের সংখ্যা 10 হাজারেরও নীচে নেমেছিল ৷ তারপর দিন থেকে বাড়তে শুরু করেছে সংক্রমণ ৷ দেশজুড়ে চলছে প্রিকশন ডোজ ড্রাইভ (Corona Update in India) ৷

3. CISF Commandos Dismissed কর্তব্যে গাফিলতি, বরখাস্ত ডোভালের বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা 3 সিআইএসএফ

গাড়ি নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বাড়ির খুব কাছে চলে আসে এক ব্যক্তি । সেই ঘটনায় এই তিন কমান্ডো নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে মনে করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক (Union Home Ministry Thinks CISF Commandos Fell To Respond Timely)

4. Gyanvapi Case: পাকিস্তান থেকে ফোনে খুনের হুমকি পেয়েছেন, দাবি জ্ঞানবাপী মামলায় আবেদনকারীর স্বামীর

মার্চ আর জুলাইয়ে ফোনে জ্ঞানবাপী মামলাটি তুলে নিতে বলা হয়েছিল বলে দাবি ৷ অগস্ট মাসেও পাকিস্তানের একই নম্বর থেকে মিসড কল পান সোহন লাল ৷ তাঁর স্ত্রী শৃঙ্গার-জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলাকারীর অন্যতম আবেদনকারী (Gyanvapi Case) ৷

5. Suvendu Adhikari Attacks নতুন পোস্টার নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

আগামী 6 মাসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে নতুন তৃণমূল কংগ্রেস(New TMC Poster)। এই বার্তা দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড় এবং কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে পোস্টার পড়েছে ।

6. Al Qaeda Terrorist শাসন থেকে গ্রেফতার আল কায়দার 2 জঙ্গি

উত্তর 24 পরগনার শাসন থানা এলাকা থেকে দুই সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হল । ধৃতদের নাম আব্দুর রকিব সরকার এবং কাজি আহ সান উল্লাহ (Two Persons Were Arrested By STF on Suspicion of being Associated with Terrorist Organization Al Qaeda) ।

7. West Bengal Weather Update দুয়ারে নিম্নচাপ, ভিজবে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গ

ঘূর্ণাবর্ত থেকে তৈরি হচ্ছে নয়া নিম্নচাপ ৷ তার অভিমুখ হতে পারে এই রাজ্য । আর তার জেরেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে (West Bengal Weather Update) ৷

8. Cristiano Ronaldo দর্শকের মোবাইল ভাঙতে চেয়ে পুলিশের প্রশ্নের মুখে রোনাল্ডো

খেলায় হেরে গিয়ে বিপক্ষ দলের দর্শকের ফোন ভাঙার চেষ্টা করে বিতর্কে জড়ান রোনাল্ডো । তৎপর হয় পুলিশও । পরে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষমা চেয়ে নেন তিনি (Cristiano Ronaldo Apologized for His Conduct) ।

9. Father Tried to Kill Son স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি, ছেলেকে খুনের চেষ্টা বাবার

স্বামী-স্ত্রীর বচসার জেরে নিজের শিশু সন্তানকে কোপাল বাবা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Father Tried to Kill his Son) ৷

10. Chandrakona Protest ডিজে বাজানোয় আপত্তি পুলিশের, বিক্ষোভ পুণ্যার্থীদের

জল ঢালতে যাওয়া পুণ্যার্থীদের ডিজে মাইক বন্ধ করতে গিয়ে তুমুল বিক্ষোভের মুখে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ (Pilgrims Protest)। পুলিশকে আটকে রাজ্যসড়ক অবরোধ করে পুণ্যার্থী থেকে এলাকাবাসী । এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মল্লেশ্বরপুর এলাকায় ।