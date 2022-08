1.Anubrata Mondal অনুব্রত কন্যাকে আগামিকাল হাইকোর্টে হাজিরার নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

অনুব্রত মণ্ডলের আত্মীয়দের প্রাথমিকে চাকরি পাওয়ার বিষয়েও যাবতীয় নথি চাইলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় । অভিযোগ, মোট 6 জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁরা কেউই টেট উত্তীর্ণ নয় (Cal HC directs Anubrata Mondals Daughter Sukanya to appear in Court) ।

2.Jharkhand MLAs শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেও ঝাড়খণ্ডের তিন বিধায়ককে থাকতে হবে কলকাতায়

শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন হাওড়ায় টাকা উদ্ধারের (Howrah Cash Recovery) ঘটনায় ধৃত ঝাড়খণ্ডে তিন বিধায়ক (Three MLAs from Jharkhand) ৷ বুধবার তাঁদের জামিন মঞ্জুর করে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ বদলে একগুচ্ছ শর্ত মেনে চলার নির্দেশ দেয় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ ৷

3.FIFA suspends AIFF পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টের শুনানি, অপেক্ষার প্রহর ভারতীয় ফুটবলে

ফিফার নির্বাসন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পিছিয়ে গেল (FIFA suspends AIFF)৷ পরবর্তী শুনানি হবে 22 অগস্ট ৷ এর ফলে চরম সংকটের সময়ও জট কাটল না ভারতীয় ফুটবলে (Supreme Court defers hearing to August 22)৷

4.Biswajit Chatterjee ফেসবুক পোস্টে নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা অভিষেক ঘনিষ্ঠের

ফেসবুক পোস্ট (Facebook Post) করে দলের সমস্ত পদ (প্রাথমিক সদস্যপদ ছাড়া) ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Biswajit Chatterjee) ৷ এত দিন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Abhishek Banerjee) ঘনিষ্ঠ এই নেতা ৷

5.SC Seeks Response এনআরআইদের কি ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, জানতে চাইল শীর্ষ আদালত

এনআরআইরা দেশের ভোটপ্রক্রিয়ার অংশ হতে পারেন কি না, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত জানতে চাইল সর্বোচ্চ আদালত (Top Court has asked ECI and Center to Comment on the issue) ।

6.Abhishek to visit Alipurduar 9 ও 10 সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ার সফরে যাচ্ছেন অভিষেক

আগামী 9 ও 10 সেপ্টেম্বর ডুয়ার্স তথা আলিপুরদুয়ার সফরে যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek to visit Alipurduar)৷ দু দিনের জন্য উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন তিনি (Abhishek Banerjee to visit Alipurduar)৷

7.Primary Teacher Job শিলিগুড়ির ববিতার পর হাইকোর্টের নির্দেশে প্রাথমিকের চাকরি ফিরে পেলেন মালদার মিরাজ

বৈধ চাকরি খোয়া গিয়েছিল মালদার (Malda) ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুর গ্রামের বাসিন্দা মিরাজ শেখ ৷ কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Justice Abhijit Gangopadhyay) নির্দেশে সেই চাকরি ফিরে পেলেন (Primary Teacher Job) তিনি ৷

8.WhatsApp update on Microsoft Store নয়া উইন্ডোজ অ্যাপ আনছে হোয়াটসঅ্যাপ, জেনে নিন কী কী সুবিধা থাকছে তাতে

হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন যে অ্যাপ লঞ্চ করা হচ্ছে তাতে হোয়াটসঅ্যাপকে দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলবে ৷ হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টের সঙ্গে চারটি ডিভাইস লিঙ্ক করা যাবে এখন থেকে (WhatsApp update on Microsoft Store) ৷

9.Achinta Sheuli Felicitation অচিন্ত্য শিউলিকে সংবর্ধনা রাজ্যের, উপহার 5 লক্ষ টাকা

পদক নয়, প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জনই এখন পাখির চোখ কমনওয়েলথে (Commonwealth Games) সোনাজয়ী অচিন্ত্য শিউলির (Achinta Sheuli Felicitation)৷ তাঁকে খেলা হবে দিবসে সংবর্ধনা দিয়েছে রাজ্য সরকার (State Govt felicitates Achinta Sheuli)৷

10.CBI at Anubrata House সদ্য মাকে হারিয়েছেন ও শরীর ভালো নেই, এই বলে সিবিআই জেরা এড়ালেন অনুব্রত কন্যা

অনুব্রত মণ্ডলের বাড়িয়ে গিয়ে মেয়ে সুকন্যাকে 10 মিনিট জেরা করল সিবিআই ৷ এছাড়াও অনুব্রতর হিসাব রক্ষককে (Accountant) জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী অফিসারেরা (CBI) ৷ বিশ্বভারতীর পূর্বপল্লীর গেস্ট হাউসে ডেকে অ্যাকাউনটেন্ট (Anubrata Mondal) মণীশ কোঠারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা (CBI at Anubrata House)। দীর্ঘদিন ধরে অনুব্রতর যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের হিসাব রাখতেন তিনি ৷