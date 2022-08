1 CBI at Anubrata House ফের অনুব্রতর বাড়িতে সিবিআই, জেরা তাঁর মেয়ে ও হিসাবরক্ষককে

অনুব্রত মণ্ডলের হিসাব রক্ষককে (অ্যাকাউনটেন্ট) জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই (CBI) ৷ বিশ্বভারতীর পূর্বপল্লীর গেস্ট হাউসে ডেকে অ্যাকাউনটেন্ট (Anubrata Mondal) মণীশ কোঠারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসারেরা (CBI at Anubrata House)। দীর্ঘদিন ধরে অনুব্রতর যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের হিসাব রাখতেন তিনি ৷

2 CSC Whatsapp Mail বিধায়ক, মন্ত্রীদের হোয়্যাটসঅ্যাপে খোলা চিঠি, খেলা দেখানোর হুঁশিয়ারি কলেজ সার্ভিস কমিশনের চাকরিপ্রার্থীদের

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার কলেজ সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতি ৷ এর আগে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন মেধাতালিকায় নাম থাকা চাকরিপ্রার্থীরা ৷ এবার অন্য পথ বাছলেন তাঁরা (CSC Whatsapp Mail) ৷

3 Anubrata CBI Update বোলপুর পৌরসভার খালাসি থেকে কোটিপতি, সিবিআই স্ক্যানারে অনুব্রতর বিদ্যুৎ

গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলকে জেরা করে প্রতিদিনই নতুন তথ্য পাচ্ছে সিবিআই ৷ এবার উঠে এলো বিদ্যুৎ বরণ গায়েনের নাম ৷ যিনি খালাসি থেকে রাতারাতি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন (Anubrata CBI Update) ৷

4 Partha Arpita ED মঙ্গলে অর্পিতা, বুধে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পার্থকে ইডির জেরা

গতকাল অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া টাকা, সোনার গয়না নিয়ে জেরা করেছে ইডি ৷ আজ পালা পার্থর (Partha Arpita ED) ৷ এর আগে 8 অগস্ট প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে পার্থকে একবার জেরা করেছে ইডি ৷

5 Bolpur Farmers Movement অনুব্রতর গ্রেফতারির পর চাঙ্গা হচ্ছে শিবপুরে অনিচ্ছুক জমিদাতা কৃষকদের আন্দোলন

বাম জমানায় শিল্পনিগমের নামে বোলপুরে চাষিদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছিল ৷ চাষিরা আশায় ছিলেন চাকরি পাবেন ৷ বাম গিয়ে তৃণমূল এসে সেই জমিতে আবাসন করেছে ৷ তিন ফসলি জমি দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না চাষিদের ৷ জমি ফিরে পেতে কোমর বাঁধছেন কৃষকেরা (Bolpur Farmers Movement) ৷

6 MLA Chiranjeet Slams Sukanta ডান্ডা দেখিয়ে লাভ নেই, সুকান্তকে তোপ চিরঞ্জিতের

সুকান্তর ডান্ডা নিয়ে নবান্ন অভিযানকে তীব্র তোপ বারাসতের এমএলএ চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর (MLA Chiranjeet chakraborty Slams Sukanta) ৷ 7 সেপ্টম্বর বিজেপির নবান্ন অভিযান ৷ এই অভিযানে ঝান্ডার পাশাপাশি ডান্ডা নিয়ে যাবার নিদান দিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

7 Jacqueline Fernandez বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় চার্জশিটে জ্যাকলিনের নাম

প্রায় 200 কোটি টাকার বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় এবার বিপাকে অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ(Chargesheet on Jacqueline Fernandez)৷ এবার চার্জশিটেও যুক্ত হল তাঁর নাম ৷

8 Deepika Padukone ছবির সেটের ঝলক শেয়ার করলেন দীপিকা, দেখে নিন তাঁর লুক

বলিউডের সফল অভিনেত্রীদের মধ্য়ে একটি নাম হল দীপিকা পাড়ুকোন । 2008 সালে বলিউডে অভিষেক করার পর থেকে আজও হিন্দি সিনেমায় রাজত্ব করছেন তিনি ।

9 Dev New Film বাঘাযতীনের চরিত্রে দেব, হাজির নতুন ছবির পোস্টার

এবার স্বাধীনতা সংগ্রামী বাঘাযতীন অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে দেবকে । পরিচালক অরুণ রায়ের হাত ধরে এবার স্বাধীনতা সংগ্রামীর চরিত্রে পর্দায় আসতে চলেছেন সুপারস্টার অভিনেতা (Dev New Film Baghajatin is Coming Soon) ৷

10 Woorkeri Raman অভিমন্যুদের নিজের স্বাভাবিক খেলায় জোর দেওয়ার কথা বলছেন রামন

গত কয়েক বছরে রঞ্জি ট্রফি সহ বিভিন্ন ঘরোয়া টুর্নামেন্টে শুরুটা ভাল করলেও শেষমেশ ব্যাটিং ব্যর্থতায় আসেনি কাঙ্ঘিত সাফাল্য । এবার সেই ব্যাপারেই অভিমন্যু ঈশ্বরনদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন বাংলা দলের এই ব্যাটিং উপদেষ্টা (Woorkeri Raman is hopeful about Bengal's performance) ।