1. Partha Arpita ED মঙ্গলে অর্পিতা, বুধে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পার্থকে ইডির জেরা

গতকাল অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া টাকা, সোনার গয়না নিয়ে জেরা করেছে ইডি ৷ আজ পালা পার্থর (Partha Arpita ED) ৷

2. Bolpur Farmers Movement অনুব্রতর গ্রেফতারির পর চাঙ্গা হচ্ছে শিবপুরে অনিচ্ছুক জমিদাতা কৃষকদের আন্দোলন

বাম জমানায় শিল্পনিগমের নামে বোলপুরে চাষিদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছিল ৷ চাষিরা আশায় ছিলেন চাকরি পাবেন ৷ বাম গিয়ে তৃণমূল এসে সেই জমিতে আবাসন করেছে ৷ তিন ফসলি জমি দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না চাষিদের ৷ জমি ফিরে পেতে কোমর বাঁধছেন কৃষকেরা (Bolpur Farmers Movement) ৷

3. Ghulam Nabi Azad কংগ্রেসের প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান পদে আজাদের ইস্তফা

কংগ্রেসের প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান পদে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পদত্যাগ করলেন গুলাম নবি আজাদ । জম্মু কাশ্মীরের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান নিয়ে নতুন করে জল্পনার সৃষ্টি হল রাজনৈতিক মহলে (Former Jammu and Kashnmir CM steps down from a top party post ) ।

4. Bratya Basu এসএসসির পর টেট চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী

অবশেষে অপেক্ষার অবসান। আজ দুপুরে 2014 সালের টেট চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Education minister will meet TET applicants of 2014 batch)

5. Corona Update in India সংক্রমণ কিছুটা বেড়ে 9 হাজারে, বাড়ল মৃত্যুও

15 অগস্ট স্বাধীনতা দিবসে দেশজুড়ে উৎসব চললেও তারপর দিন সংক্রমণ একধাক্কায় 14 হাজার থেকে 8 হাজারের ঘরে এসে নেমেছে ৷ আজকের রিপোর্টে সেটা কিছুটা বাড়ল ৷ দেশজুড়ে বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে (Corona Update in India) ৷

6. Jammu Sidhra Incident উপত্যকায় রহস্য, জম্মুর সিদ্রায় একই বাড়িতে মিলল 6 জনের মৃতদেহ

সাতসকালে জম্মুর সিদ্রা এলাকার একটি বাড়ি থেকে পাওয়া গেল 6টি মৃতদেহ ৷ পুলিশ জানিয়েছে তাঁরা সবাই একই পরিবারের ৷ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে (Jammu Dead Body Found) ৷

7. Anubrata CBI Update বোলপুর পৌরসভার খালাসি থেকে কোটিপতি, সিবিআই স্ক্যানারে অনুব্রতর বিদ্যুৎ

গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলকে জেরা করে প্রতিদিনই নতুন তথ্য পাচ্ছে সিবিআই ৷ এবার উঠে এলো বিদ্যুৎ বরণ গায়েনের নাম ৷ যিনি খালাসি থেকে রাতারাতি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন (Anubrata CBI Update) ৷

8. Shehnaaz Love Life শেহনাজ গিল নাকি আবার জড়িয়েছেন নতুন সম্পর্কে, জল্পনার আগুন ছড়াল নেটপাড়ায়

বিগ বস 13 তারকা শেহনাজ গিল আবার জড়িয়েছেন সম্পর্কে? অভিনেত্রীকে নিয়ে আজকাল এমনই খবর উঠে আসছে শিরোনামে ৷

9. Koneenica Backs to Her Family হাসপাতাল থেকে ছুটি, পরিবারের কাছে ফিরলেন কনীনিকা

মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচারের জন্য দিনকয়েক আগেই চেন্নাই যেতে হয়েছিল অভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ এবার সুস্থ হয়ে পরিবারের কাছে ফিরলেন তিনি (Health Update of Koneenica Banerjee) ৷

10. Woorkeri Raman অভিমন্যুদের নিজের স্বাভাবিক খেলায় জোর দেওয়ার কথা বলছেন রামন

গত কয়েক বছরে রঞ্জি ট্রফি সহ বিভিন্ন ঘরোয়া টুর্নামেন্টে শুরুটা ভাল করলেও শেষমেশ ব্যাটিং ব্যর্থতায় আসেনি কাঙ্ঘিত সাফাল্য । এবার সেই ব্যাপারেই অভিমন্যু ঈশ্বরনদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন বাংলা দলের এই ব্যাটিং উপদেষ্টা (Woorkeri Raman is hopeful about Bengal's performance) ।