1 Anubrata Mondal দুপুর দুটো পর অনুব্রতকে নিয়ে কমান্ড হাসপাতালে যাবে সিবিআই

আজ দুপুর দুটো পর অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) নিয়ে কমান্ড হাসপাতালে যাবেন সিবিআই গোয়েন্দার ৷ সকালে রোগীর চাপ থাকায় হাসপাতালের তরফে আর্জি জানানো হয়েছে যে দুটোর পর যেন নিয়ে যাওয়া হয় অনুব্রতকে (Command Hospital) ৷

2 Biden writes letters to Modi and Murmu স্বাধীনতা দিবসে মোদি ও মুর্মুকে চিঠি বাইডেনের

76তম স্বাধীনতা দিবসে (76th Independence Day) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি পাঠালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (Biden writes letters to Modi and Murmu) ৷

3 Corona Update in India করোনা সংক্রমণ প্রায় 15 হাজার ছুঁই ছুঁই থেকে সটান 8 হাজারের ঘরে

গতকাল দেশের 76তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ স্বভাবতই জমায়েত হয়েছে অনেক জায়গাতেই ৷ তাও গত 24 ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা শুধু 10 হাজারের নীচেই নয়, মাত্র 8 হাজার (Corona Update in India) ৷

4 Atal Bihari Vajpayee অটলবিহারী বাজপেয়ির মৃত্যুদিবস, সদৈব অটলে শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

আজ অটলবিহারী বাজপেয়ির মৃত্যুদিন ৷ তাঁর সমাধিক্ষেত্র সদৈব অটলে গিয়ে সকালে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি ৷ এছাড়া সেখানে হাজির ছিলেন অন্য গেরুয়া শীর্ষ নেতৃত্বরাও (Atal Bihari Vajpayee) ৷

5 Shivamogga Clash বীর সাভারকরের ব্যানার নিয়ে দুই দলের সংঘর্ষ, শিবামোগ্গায় জারি 144 ধারা

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে গেরুয়া শিবির বীর সাভারকরের ফ্লেক্স টাঙিয়েছিল ৷ এদিকে টিপু সুলতানের ভক্তরা তা সরিয়ে সুলতানের ব্যানার লাগাতে যায় ৷ এ নিয়ে দুই দলের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ কাণ্ড বাধে (15 August Shivamogga Clash) ৷

6 SBSTC Oil Crisis জঙ্গলমহলে তেল সংকটে এসবিএসটিসি, তড়িঘড়ি টিকিট বুকিং বাতিল করে ঝাঁপ নামালো সংস্থা

সরকারি তেলে সংকট আর তাই এসবিএসটিসি-র বাস পরিষেবা বন্ধ হতে যেতে বসেছে জঙ্গলমহল পশ্চিম মেদিনীপুরে (SBSTC Canceled the Booking of Tickets) । এদিন নামমাত্র কয়েকটি বাস চলে বাকি বাস প্রায় বন্ধ । কবে তেলের বরাদ্দ হবে ? সেই চিন্তায় বাস যাত্রীরা ।বুকিং সেন্টার বন্ধ থাকায় হয়রানি বাস যাত্রীদের ।

7 FIFA suspends AIFF নির্বাসিত ভারতীয় ফুটবল, ফিফায় চরম ধাক্কা সুনীলদের

‘তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের’ কারণে এই শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে ফিফা । ফলে প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ল অনূর্ধ্ব-17 মেয়েদের বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন (FIFA suspends All India Football Federation) ।

8 FIFA suspends AIFF অভিশপ্ত 16 অগস্টে ফের অন্ধকারে ভারতীয় ফুটবল, বিশ বাঁও জলে মহিলা বিশ্বকাপ

ব়্যাঙ্কিংয়ে ফের শূন্য থেকে শুরু করবেন ছেত্রীরা । এএফসি কাপে খেলতে পারবে না সবুজ-মেরুন । ষষ্ঠ বিদেশি সই করাতে পারবে না ইস্টবেঙ্গল । সর্বোপরি বিশ বাঁও জলে অনূর্ধ্ব-17 মহিলা বিশ্বকাপ । সবমিলিয়ে অন্ধকারে ভারতের ফুটবল ভবিষ্যৎ (FIFA suspends All India Football Federation) ।

9 Dekhechi Rupsagore জীবনের প্রথম মিউজিক ভিডিয়ো নিয়ে আবেগে ভাসলেন দিব্যজ্যোতি, দিতিপ্রিয়া

জীবনের প্রথম মিউজিক ভিডিয়োয় একসঙ্গে কাজ করলেন দিব্যজ্যোতি এবং দিতিপ্রিয়া ৷ কেমন ছিল শ্যুটিং পর্বের সমস্ত অভিজ্ঞতা ? এদিন সেকথাই ভাগ করে নিলেন তিনি (Ditipriya Dibyojyoti on Their New Music Video Dekhechi Rupsagore) ৷

10 Prabhas New Salaar স্বাধীনতা দিবসে নতুন ছবির খবর দিলেন প্রভাস

স্বাধীনতা দিবসের 75 বছর পূর্তিতে ফ্যানেদের বিশেষ উপহার প্রভাসের ৷ কেজিএফ ডিরেক্টর প্রশান্ত নীলের সঙ্গে জুটিতে প্রভাসের নতুন ছবি সালার আসতে চলেছে আগামী বছর 28 সেপ্টেম্বর (Prabhas movie Salaar release date ) ৷ যার ঘোষণা হয়ে গেল সোমবার ৷