দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে 76তম স্বাধীনতা দিবস ৷ স্বাধীনতার উদযাপনে মাতল বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটিও ৷ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান রামোজি রাও ৷

2. Sonia Slams Modi Government স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মানিত করছে মোদি সরকার, অভিযোগ

স্বাধীনতা দিবসে মোদি সরকারকে (Modi Government) আক্রমণ করলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi) ৷ অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা (Priyanka Gandhi Vadra) দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে একজোট করার বার্তা দিয়েছেন ৷

3. Independence day celebration at Red Road স্বাধীনতার 75 বর্ষ উদযাপনে রেড রোড যেন মমতাময়

স্বাধীনতার 75 বর্ষ উদযাপনে রেড রোড যেন হয়ে উঠল মমতাময় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর গলায় দুর্গা স্তোত্র থেকে শুরু করে ছিল তাঁর কথায় সুরে গান ৷ ফুটে উঠেছে এক টুকরো দুর্গা পুজোর ছবিও (Independence day celebration at Red Road)।

4. Headmaster Constructed School অবসরের আগে স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণ করে দিলেন প্রধান শিক্ষক

উপার্জনের টাকায় বিদ্যালয়ের জন্য "টুসু ভবন" নির্মাণ পুরুলিয়ার প্রধান শিক্ষকের ৷ এমনই ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল পুরুলিয়ার বরাবাজার এলাকায় (Before Retirement the Headmaster Constructed School Building)।

5. 76th Independence Day রাজধানীতে গান্ধি স্মৃতিতে দেশ সেবার শপথ কংগ্রেসের

আজ দেশের 76তম স্বাধীনতা দিবস ৷ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'আজাদি গৌরব যাত্রা'র আয়োজন করা হয় ৷ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি, নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা ও অন্য বর্ষীয়ান নেতাদের নেতৃত্বে এই যাত্রায় অংশ নেন কংগ্রেসের নেতা, কর্মী, সমর্থকেরা ৷

6. ITBP in Independence Day আইটিবিপি এর জওয়ানদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন

আজ 15 অগস্ট ৷ দেশের 76তম স্বাধীনতা দিবস ৷ দেশজুড়ে উদযাপন চলছে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৷ ইন্দো-টিবেতান সীমান্ত বাহিনী বা আইটিবিপি-র জওয়ানরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন উত্তরাখণ্ডের 16 ও 17 হাজার 500 ফুট উচ্চতায় (ITBP jawans in Independence Day) ৷

7. DM Library স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে আজও স্বমহিমায় বিদ্যমান ডি এম লাইব্রেরি

ডিএম লাইব্রেরী ৷ উত্তর কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে এই লাইব্রেরী আজও স্বাধীনতার ইতিহাস আগলে রয়েছে ৷ তবে সেকালের লাইব্রেরী হলেও ডিজিটাল যুগেও বহু লোকজন আসেন এখানে বই পড়তে ৷ তাই স্বাধীনতার 75 বছর পরেও উজ্জ্বল ডিএম লাইব্রেরী(DM Library)৷

8. Modi Independence Day Speech লালকেল্লার ভাষণে নতুন দেশ গড়ার ডাক মোদির

লালকেল্লা থেকে নতুন দেশ গড়ার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi addressed to the nation from Red fort ) ।

9. 76th Independence Day স্বাধীনতার সকালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী মোদি, সোনিয়া,রাহুল ও মমতার

আজ স্বাধীনতার 75 বছর পূর্ণ হল ৷ 76তম স্বাধীনতা দিবসের সকালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতো অনেকেই (76th Independence Day) ৷

10. Kolkata Metro খোলনোলচে বদলে যাচ্ছে মেট্রোর স্মার্ট কার্ডের

আরও স্মার্ট হচ্ছে কলকাতা মেট্রোর স্মার্টকার্ড। নতুন এই কার্ড মিলছে আজ থেকেই (Kolkata Metro has decided to make big changes in smart card ) ।