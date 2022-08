1 Independence day celebration at Red Road স্বাধীনতার 75 বর্ষ উদযাপনে রেড রোড যেন মমতাময়

স্বাধীনতার 75 বর্ষ উদযাপনে রেড রোড যেন হয়ে উঠল মমতাময় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর গলায় দুর্গা স্তোত্র থেকে শুরু করে ছিল তাঁর কথায় সুরে গান ৷ ফুটে উঠেছে এক টুকরো দুর্গা পুজোর ছবিও (Independence day celebration at Red Road)।

2 Headmaster Constructed School অবসরের আগে স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণ করে দিলেন প্রধান শিক্ষক

উপার্জনের টাকায় বিদ্যালয়ের জন্য "টুসু ভবন" নির্মাণ পুরুলিয়ার প্রধান শিক্ষকের ৷ এমনই ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল পুরুলিয়ার বরাবাজার এলাকায় (Before Retirement the Headmaster Constructed School Building)।

3 Modi Independence Day Speech লালকেল্লার ভাষণে নতুন দেশ গড়ার ডাক মোদির

লালকেল্লা থেকে নতুন দেশ গড়ার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi addressed to the nation from Red fort) ।

4 76th Independence Day স্বাধীনতার সকালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী মোদি, সোনিয়া,রাহুল ও মমতার

আজ স্বাধীনতার 75 বছর পূর্ণ হল ৷ 76তম স্বাধীনতা দিবসের সকালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতো অনেকেই (76th Independence Day) ৷

5 Kolkata Metro খোলনোলচে বদলে যাচ্ছে মেট্রোর স্মার্ট কার্ডের

আরও স্মার্ট হচ্ছে কলকাতা মেট্রোর স্মার্টকার্ড। নতুন এই কার্ড মিলছে আজ থেকেই (Kolkata Metro has decided to make big changes in smart card ) ।

6 76th Independence Day সঙ্ঘের সদর দফতরে তেরঙা ওড়ালেন ভাগবত

আজ 76তম স্বাধীনতা দিবস ৷ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সদর দফতরে মোহন ভাগবত নিজে হাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন (76th Independence Day) ৷

7 Hoisting National Flag সৌজন্যের নজির, সিপিএমের পার্টি অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন তৃণমূল বিধায়কের

সিপিএম পার্টি অফিসে পতাকা তুললেন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । পতাকা তোলা হয় পান্ডবেশ্বর বিধানসভার নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিআইএমের কিষান ভবনে (TMC MLA Hoisting National Flag at CPIM Office) ৷

8 Vayu Sena Medal বায়ু সেনা পদক পেলেন দীপিকা মিশ্র

75তম স্বাধীনতা পূর্ণ করে 76 বছরে পা রাখল দেশ ৷ আর এমন বিশেষ মুহূর্তে বায়ু সেনা পদকে পুরস্কৃত হলেন ভারতীয় বায়ুসেনার দীপিকা মিশ্র ৷ সম্ভবত তিনিই প্রথম মহিলা পাইলট যিনি এই পুরস্কার পেলেন ৷ ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছতে তাঁর ভূমিকা অবাক করার মতোই (Deepika Misra gets Vayu Sena Medal) ।

9 Bollywood Celebs on 76th Independence Day শাহরুখ সলমন থেকে সোনু সুদ, দেখে নিন বলি সেলেবদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে দেশ জুড়ে পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা উদযাপন করছেন বলিউডের বিভিন্ন সেলেবরা ৷ আসুন দেখে নিই কীভাবে এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করলেন শাহরুখ-সলমনরা ৷

10 Bhagar Poster Launches এসে গেল ওয়েব সিরিজ ভাগাড়ের নয়া পোস্টার

আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ ভাগাড়। 2018 সালে ভাগাড় কাণ্ডে কেঁপে উঠেছিল সারা বাংলা। পরিচালক রাজদীপ ঘোষ সেদিনের ফেলে আসা ঘটনাকে সম্বল করেই বানিয়েছেন নতুন ওয়েব সিরিজ (New Web Series Bhagar Poster Launch) ৷