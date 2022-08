1.Mamata on 76th Independence Day রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ 76তম স্বাধীনতা দিবস(Mamata on 76th Independence Day)৷ কলকাতায় রেড রোডে তেরঙা পতাকা উত্তোলন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

2.Modi Independence Day Speech লালকেল্লার ভাষণে নতুন দেশ গড়ার ডাক মোদির

লালকেল্লা থেকে নতুন দেশ গড়ার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi addressed to the nation from Red fort ) ।

3.Mamata Banerjee বিরোধীদের সেটিং তত্ত্ব নিয়ে পালটা তোপ মমতার

এসএসসি দুর্নীতি অভিযোগে ইডি-র হাতে গ্রেফতার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ তার ক'দিন পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে যান ৷ পরপর এই দুই ঘটনায় আক্রমণ হেনেছিল বিরোধী শিবির (Mamata Banerjee Attacks Opposition Camp) ৷

4.PM Modi in Rajghat স্বাধীনতা দিবসের সকালে রাজঘাটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

আজ দেশের 75তম স্বাধীনতা দিবস পূর্ণ হল ৷ সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লিতে রাজঘাটে গেলেন ৷ জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন তিনি (PM Modi pay homage to Mahatma Gandhi in Rajghat on 76 Independence Day) ৷

5.West Bengal Weather Update শক্তি বাড়িয়েছে নিম্নচাপ, স্বাধীনতা দিবসেও বৃষ্টি

নিম্নচাপের জেরে ভারী বৃষ্টি হবে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দুই 24 পরগনা, দুই বর্ধমান, হাওড়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় । কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে (West Bengal Weather Update) ।

6.75 Years of Independence স্বাধীন ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন এবং সুপ্রিম রায়

সংবিধান অনুযায়ীই দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করে যাচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ৷ একঝলকে দেখে নিন স্বাধীনতার পর থেকে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া কিছু ঐতিহাসিক রায় এবং গুরুত্বপূর্ণ আইন (Best Verdict and Laws of India that came into existence) ।

7.Abhishek Banerjee আমি কী করব, কার সঙ্গে কথা বলব, দিল্লিতে বসে কেউ ঠিক করে দিতে পারে না, তোপ অভিষেকের

স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যােপাধ্যায় (Abhishek Banerjee Slams Central Govt) ।

8.Market Price in Kolkata আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত, রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কেমন, বাজারদরের খুঁটিনাটি জেনে নিন একনজরে (Market Price in Kolkata) ৷

9.75 Years of Independence দেশ বদলে দিয়েছিল যে সব সিদ্ধান্ত, স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তীতে ফিরে দেখা একনজরে

কোনও দেশের সরকার ভালো হবে না খারাপ, তা নির্ভর করে সরকারের গৃহিত সিদ্ধান্তের উপর ৷ গত 75 বছরে এরকমই নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Nation building in last 75 years) ৷ একনজরে ফিরে দেখা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ৷

10.Independence Day Celebration at Gandhi Ghat গান্ধিঘাটের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত নন খোদ রাজ্যপাল, তুঙ্গে বিতর্ক

75তম স্বাধীনতা দিবসে ব্যারাকপুর গান্ধি ঘাটে সরকারি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্রে নাম নেই রাজ্যপালের । কারণ নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা (Governor is not among the invitees in the Gandhi Ghat Independence day Programme ) ।