1.Mamata Backs Anubrata পার্থর গড়ে গিয়ে অনুব্রতর পাশে দাঁড়ালেন মমতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কেন্দ্রে গিয়ে অনুব্রতর পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee Backs Anubrata Mondal) ।

2.Saugata Roy Controversial Remark সমালোচকদের গায়ের চামড়া দিয়ে জুতো তৈরির হুঁশিয়ারি সৌগতর, পালটা দিলেন বামেরা

তৃণমূল নেতা সৌগত রায় (Saugata Roy) সমালোচকদের কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন ৷ বললেন, গায়ের চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি হবে ৷ আর সৌগতর কথা ফ্যাস্টিস্টিক বলে পালটা আক্রমণে সরব বামেরা (CPIM) ৷

3.Abhishek Banerjee মধ্যরাতের স্বাধীনতা উদযাপনে রাত 12টায় ফেসবুক লাইভ অভিষেকের

মধ্যরাতের স্বাধীনতা উদযাপনে (Independence Day 2022) রাত 12টায় ফেসবুক লাইভ করবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)। 75তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই এ দিন বিকেল থেকে তৃণমূলের বেশকিছু কর্মসূচি রয়েছে ।

4.75 Years of Independence বিদ্রোহের লেখা থেকে স্বাদেশিকতার সুর, পরাধীন ভারতে আগুন ঝরেছিল যাঁদের কলমে

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছিলেন লেখক-কবিরা ৷ স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তির (75 Years of Independence) প্রাক-মুহূর্তে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ইটিভি ভারতের ৷

5.75 Years of Independence দেশ বদলে দিয়েছিল যে সব সিদ্ধান্ত, স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তীতে ফিরে দেখা একনজরে

কোনও দেশের সরকার ভালো হবে না খারাপ, তা নির্ভর করে সরকারের গৃহিত সিদ্ধান্তের উপর ৷ গত 75 বছরে এরকমই নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Nation building in last 75 years) ৷ একনজরে ফিরে দেখা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ৷

6.TMC MLAs in Meeting অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে কীভাবে চলবে দল, বৈঠকে বীরভূমের তৃণমূল বিধায়করা

গরু পাচার মামলায় গত বৃহস্পতিবার সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ তাঁর অনুপস্থিতি বীরভূমে তৃণমূল সংগঠন কীভাবে চলবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷

7.Training for Tribal Girls আদিবাসী মেয়েদের স্বপ্ন পূরণের দিশারী ইস্কোর হাসপাতাল

পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়ার প্রান্তিক এলাকা থেকে আদিবাসী মেয়েদের স্বপ্ন পূরণে দিশা দেখাচ্ছে সেলের (SAIL) ইস্কো হাসপাতাল ও পিয়ারলেস স্কিল অ্যাকাডেমি। মেয়েদের স্বনির্ভর গড়ে তোলার জন্য বিনামূল্য বিশেষ নার্সিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বার্নপুর ইস্কো হাসপাতালে (Training for Tribal Girls to Make Self Reliant)।

8.Aparna Sen on Rushdie Book স্বাধীনতার 75 বছরে রুশদির দ্য স্যাটানিক ভার্সেসের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হোক, দাবি অপর্ণার

স্বাধীনতার 75 বছরে সলমন রুশদির (Salman Rushdie book) দ্য স্যাটানিক ভার্সেসের (The Satanic Verses) উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানালেন অপর্ণা সেন (Aparna Sen on Rushdie book)৷ তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে একহাত নিয়েছেন তিনি ৷ যদিও নিজেদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন তৎকালীন সরকারের কংগ্রেস মন্ত্রী কে নটবর সিং (K Natwar Singh)৷

9.Paroma Banerjee on Bikini Controversy স্যুইমস্যুট পরা ছবি পোস্ট করে বিকিনি-কাণ্ডের প্রতিবাদ পরমার

বিকিনি পরা ছবি পোস্ট করায় সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকাকে (St Xaviers college professor in Bikini) চাকরি খোয়াতে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদে এ বার নিজের স্যুইমস্যুট পরা ছবি পোস্ট করে প্রতিবাদে সরব হলেন গায়িকা পরমা বন্দ্যোপাধ্যায় (Paroma Banerjee on Bikini Controversy)৷

10.Kanyashree Divas 2022 বাংলার মেয়েদের ক্ষমতায়নের ছবি কন্যাশ্রী দিবসে তুলে ধরল রাজ্য

নবম বর্ষ কন্যাশ্রী দিবস উদযাপনে নজরুল মঞ্চে তুলে ধরা হল কীভাবে বাংলার মেয়েরা বদলাচ্ছে তাদের ছবি ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নারী, শিশু এবং সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা (Shashi Panja), স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Chandrima Bhattacharya)।