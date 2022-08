1. Abhishek Banerjee মধ্যরাতের স্বাধীনতা উদযাপনে রাত 12টায় ফেসবুক লাইভ অভিষেকের

মধ্যরাতের স্বাধীনতা উদযাপনে (Independence Day 2022) রাত 12টায় ফেসবুক লাইভ করবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)। 75তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই এ দিন বিকেল থেকে তৃণমূলের বেশকিছু কর্মসূচি রয়েছে ।

2. Aparna Sen on Rushdie Book স্বাধীনতার 75 বছরে রুশদির দ্য স্যাটানিক ভার্সেসের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হোক, দাবি অপর্ণার

স্বাধীনতার 75 বছরে সলমন রুশদির (Salman Rushdie book) দ্য স্যাটানিক ভার্সেসের (The Satanic Verses) উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানালেন অপর্ণা সেন (Aparna Sen on Rushdie book)৷

3. Paroma Banerjee on Bikini Controversy স্যুইমস্যুট পরা ছবি পোস্ট করে বিকিনি-কাণ্ডের প্রতিবাদ পরমার

বিকিনি পরা ছবি পোস্ট করায় সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকাকে (St Xaviers college professor in Bikini) চাকরি খোয়াতে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদে এ বার নিজের স্যুইমস্যুট পরা ছবি পোস্ট করে প্রতিবাদে সরব হলেন গায়িকা পরমা বন্দ্যোপাধ্যায় (Paroma Banerjee on Bikini Controversy)৷

4. Kanyashree Divas 2022 বাংলার মেয়েদের ক্ষমতায়নের ছবি কন্যাশ্রী দিবসে তুলে ধরল রাজ্য

নবম বর্ষ কন্যাশ্রী দিবস উদযাপনে নজরুল মঞ্চে তুলে ধরা হল কীভাবে বাংলার মেয়েরা বদলাচ্ছে তাদের ছবি ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নারী, শিশু এবং সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা (Shashi Panja), স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Chandrima Bhattacharya)।

5. Mamata on 75 years of Independence দেশের প্রতি ভালোবাসাই আমাদের বেঁধে রেখেছে, স্বাধীনতার 75 বছরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক মমতার

দেশের প্রতি ভালোবাসাই আমাদের বেঁধে রেখেছে (My Idea For India at 75)৷ টুইটে এ কথা লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ স্বাধীনতার 75 বছরে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি ৷

6. Police Raid at Kalighat কালীঘাটে ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখার

কালীঘাটে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালালেন আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখার অফিসাররা (Police Raid at Kalighat)৷ বেশ কয়েকদিন ধরেই ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির নানা অভিযোগ দায়ের হয়েছে (DEO officers of State police)৷

7. Garbeta Accident গড়বেতায় বাস লরির সংঘর্ষে মৃত কমপক্ষে 3, আহত 12

গড়বেতায় বাস লরির সংঘর্ষে মৃত কমপক্ষে 3, আহত 12 ৷ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে স্থানীয় থানার পুলিশ ৷ আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য ৷

8. Partition Horrors Remembrance Day শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশভাগের যন্ত্রণা স্মরণ মোদির

শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশভাগের যন্ত্রণা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi pays homage)৷ 'পার্টিশন হররস রিমেমব্রেন্স ডে' (Partition Horrors Remembrance Day) উপলক্ষে তিনি ছাড়াও টুইট করেছেন জেপি নাড্ডা, রাজনাথ সিং ৷

9. TMC Poster Controversey স্বাধীনতার পোস্টারে বাদ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল , তৃণমূল নেতাদের পোস্ট ঘিরে বিতর্ক

তৃণমূল দ্বারা প্রচারিত সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে স্বাধীনতা পোস্টারে বাদ পড়লেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । আর তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় চলছে সোশাল মিডিয়ায় (TMC Independence Day Poster Without Rabindranath Nazrul Islams Picture) ।

10. Salman Rushdie Anees Villa হিমাচলে ভগ্নদশায় আনিস ভিলা, দাদুর বাংলো ভুলেছেন ভার্সেস লেখক

সলমন রুশদি এখন খবরের শিরোনামে ৷ স্বধীনতা প্রাপ্তির মাস দুয়েক আগে তিনি মুম্বইয়ে জন্মগ্রহণ করেন ৷ এই দেশেই প্রথম নিষিদ্ধ হয় তাঁর স্যাটানিক ভার্সেস ৷ হিমাচল প্রদেশে পাহাড়ের কোলে রয়েছে রুশদির দাদুর কেনা বাংলো (Salman Rushdie Anees Villa) ৷