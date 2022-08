1.Mamata on 75 years of Independence দেশের প্রতি ভালোবাসাই আমাদের বেঁধে রেখেছে, স্বাধীনতার 75 বছরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক মমতার

দেশের প্রতি ভালোবাসাই আমাদের বেঁধে রেখেছে (My Idea For India at 75)৷ টুইটে এ কথা লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ স্বাধীনতার 75 বছরে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি ৷

2.Partition Horrors Remembrance Day: শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশভাগের যন্ত্রণা স্মরণ মোদির

শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশভাগের যন্ত্রণা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi pays homage)৷ 'পার্টিশন হররস রিমেমব্রেন্স ডে' (Partition Horrors Remembrance Day) উপলক্ষে তিনি ছাড়াও টুইট করেছেন জেপি নাড্ডা, রাজনাথ সিং ৷

3.TMC Poster Controversey স্বাধীনতার পোস্টারে বাদ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল , তৃণমূল নেতাদের পোস্ট ঘিরে বিতর্ক

তৃণমূল দ্বারা প্রচারিত সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে স্বাধীনতা পোস্টারে বাদ পড়লেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । আর তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় চলছে সোশাল মিডিয়ায় (TMC Independence Day Poster Without Rabindranath Nazrul Islams Picture) ।

4.Salman Rushdi Anees Villa হিমাচলে ভগ্নদশায় আনিস ভিলা, রুশদির দাদুর বাংলো ভুলেছেন ভার্সেস লেখক

সলমন রুশদি এখন খবরের শিরোনামে ৷ স্বধীনতা প্রাপ্তির মাস দুয়েক আগে তিনি মুম্বইয়ে জন্মগ্রহণ করেন ৷ এই দেশেই প্রথম নিষিদ্ধ হয় তাঁর স্যাটানিক ভার্সেস ৷ হিমাচল প্রদেশে পাহাড়ের কোলে রয়েছে রুশদির দাদুর কেনা বাংলো (Salman Rushdi Anees Villa) ৷

5.Girl Mahatma Gandhi মাথা কামানো, গায়ে সাদা চাদর, মীরাটে তেরঙা যাত্রায় গান্ধি, সুভাষ আর ঝাঁসির রানি

আগামিকাল স্বাধীনতা দিবস ৷ চলছে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ৷ মীরাটে একটি তিরঙ্গা যাত্রায় স্কুলের ছাত্রীরা স্বাধীনতা সংগ্রামী মতো সেজেছে ৷ তাদের মধ্যে নজর কেড়েছে (Girl Shaves Head) ৷

6.Rajasthan Dalit Student Death জলের কলসি ছোঁয়ায় অপরাধ, জালোরে দলিত ছাত্রকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

বাচ্চাটি স্কুলে গিয়ে জল খাবে বলে কলসিটি ধরেছিল ৷ সে দলিত ৷ তাই সেই দৃশ্য দেখে ছাত্রটিকে নাকি বেধড়ক মারধর করেন শিক্ষক ৷ কানে যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফেরে ছাত্র ৷ পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও বাঁচানো যায়নি ইন্দ্রকুমারকে (Rajasthan Dalit Student Death) ৷

7.Ross Taylor Attacks আইপিএলে শূন্য রানে আউট হওয়ায় মালিকের চড় খেয়েছিলেন, টেলরের বিস্ফোরণ

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন প্রাক্তন কিউই তারকা রস টেলর । তাঁর দাবি পাঞ্জাবের সঙ্গে একটি ম্যাচে শূন্য রানে আউট হওয়ায় রয়্যালসের এক মালিক তাঁকে চড় মেরেছিলেন (Ross Taylor calis he was slapped during IPL) ।

8.Bengal Salt Company Limited ছেলের হাতে প্রকাশিত বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতার জীবনকাহিনী

স্বাধীনতার 75 বছরে প্রকাশিত হল বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির(Bengal Salt Company Limited)প্রতিষ্ঠাতা মনুজেন্দ্র দত্তের জীবনকাহিনী ৷ ছেলের হাতে 13 অগস্ট প্রকাশিত হল গান্ধি আমলের এই মহান ব্যক্তির জীবনকাহিনী ৷

9.Rakesh Jhunjhunwala ধনকুবের রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার জীবনাবসান, শোকজ্ঞাপন মোদির

ধনকুবের রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার জীবনাবসান (Rakesh Jhunjhunwala passes away in Mumbai)। 62 বছর বয়সে রবিরাব সকালে প্রয়াত হলেন আকাশ এয়ারের প্রতিষ্ঠাতা । শোকজ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অনেকেই ।

10.Lokkhi Chele ইটিভি ভারতের সঙ্গে এক্সক্লুসিভ আড্ডায় লক্ষ্মী ছেলে উজান, ঋত্বিকা ও পূরব

25 অগস্ট বড়পর্দায় আসছে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি লক্ষ্মী ছেলে(Lokkhi Chele)। এই ছবিতে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন উজান গঙ্গোপাধ্যায়, ঋত্বিকা পাল ও পূরব শীল আচার্য ।