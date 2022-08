1. Partition Horrors Remembrance Day: শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশভাগের যন্ত্রণা স্মরণ মোদির

শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশভাগের যন্ত্রণা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi pays homage)৷ 'পার্টিশন হররস রিমেমব্রেন্স ডে' (Partition Horrors Remembrance Day) উপলক্ষে তিনি ছাড়াও টুইট করেছেন জেপি নাড্ডা, রাজনাথ সিং ৷

2. TMC Poster Controversies স্বাধীনতার পোস্টারে বাদ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল , তৃণমূল নেতাদের পোস্ট ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক

তৃণমূল দ্বারা প্রচারিত সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে স্বাধীনতা পোস্টারে বাদ পড়লেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । আর তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় চলছে সোশাল মিডিয়ায় (TMC Independence Day Poster Without Rabindranath Nazrul Islams Picture) ।

3. Rajasthan Dalit Student Death জলের কলসি ছোঁয়ায় অপরাধ, জালোরে দলিত ছাত্রকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

বাচ্চাটি স্কুলে গিয়ে জল খাবে বলে কলসিটি ধরেছিল ৷ সে দলিত ৷ তাই সেই দৃশ্য দেখে ছাত্রটিকে নাকি বেধড়ক মারধর করেন শিক্ষক ৷ কানে যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফেরে ছাত্র ৷ পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও বাঁচানো যায়নি ইন্দ্রকুমারকে (Rajasthan Dalit Student Death) ৷

4. 75 Years of Independence স্বাধীনতার 75 বছরে বিপ্লবীদের নামাঙ্কিত ফলক স্থাপন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

মুরারিপুকুর বাগান বাড়ি থেকে আলিপুর বোমা মামলায় ধৃত বিপ্লবীদের নামাঙ্কিত ফলক করে স্বাধীনতার ৭৫ বছরে জানানো হলো শ্রদ্ধা ৷ আগামী প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরতে উদ্যোগ নিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর অমল চক্রবর্তী (75 years of Independence by Imprinted Name Plate)।

5. Rakesh Jhunjhunwala ধনকুবের রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার জীবনাবসান, শোকজ্ঞাপন মোদির

ধনকুবের রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার জীবনাবসান (Rakesh Jhunjhunwala passes away in Mumbai)। 62 বছর বয়সে রবিরাব সকালে প্রয়াত হলেন আকাশ এয়ারের প্রতিষ্ঠাতা । শোকজ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অনেকেই ।

6. Salman Rushdie ভেন্টিলেটর থেকে বেরলেন, কথাও বললেন রুশদি

অবশেষে ভেন্টিলেটর থেকে বের করা হল সলমন রুশদিকে । হাসাপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিচিতদের সঙ্গে কথাও বলছেন লেখক (Salman Rushdie is out of ventilator)।

7. TMC Leader Shot ক্যানিংয়ে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা, আনা হল কলকাতায়

দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিংয়ে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা ৷ বর্তমানে ওই তৃণমূল নেতা চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি (TMC Leader Shot)।

8. Corona Update in India করোনা সংক্রমণ কমে 14 হাজারে, কিছুটা কমল মৃত্যু

স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগে মিলল সুখবর ৷ করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী ৷ কমছে আক্রান্তের সংখ্যা । নেমেছে দৈনিক সংক্রমণের হারও ৷ দেশজুড়ে বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে (Corona Update in India) ৷

9. Mathabhanga Village Police মাথাভাঙায় ভিলেজ পুলিশকে আক্রমণ, অভিযুক্ত খোদ উর্দিধারীরাই

কোচবিহারের মাথাভাঙায় ভিলেজ পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি, বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠল পুলিশেরই বিরুদ্ধে । যদিও পুলিশ এই গুলি করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে (Mathabhanga Village Police attacked) ৷

10. Laal Singh Chaddha বক্স অফিসে হোঁচট, তবে অ্যাকাডেমির বিশেষ সম্মান পেল লাল সিং চাড্ডা

বলি তারকা আমির খানের লাল সিং চাড্ডা এবার মান্যতা পেল আকাদেমির তরফেও ৷ এবার ফরেস্ট গাম্প ছবির সঙ্গে লাল সিং চাড্ডাকে মিলিয়ে শনিবার একটি ভিডিয়ো কোলাজ নিজেদের অফিসিয়াল হ্যান্ডেল থেকে প্রকাশ করল আকাদেমি অফ মোশন পিকচার (The Academy supports Laal Singh Chaddha) ৷