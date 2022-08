1.Rakesh Jhunjhunwala ধনকুবের রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার জীবনাবসান

ধনকুবের রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার জীবনাবসান (Rakesh Jhunjhunwala passes away in Mumbai)। 62 বছর বয়সে রবিরাব সকালে প্রয়াত হলেন আকাশ এয়ারের প্রতিষ্ঠাতা । গত কয়েকদিন ধরেই তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। এরপর ব্রিজ ক্যান্ডি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় ।

2.TMC Leader Shot ক্যানিংয়ে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা, আনা হল কলকাতায়

দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিংয়ে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা ৷ বর্তমানে ওই তৃণমূল নেতা চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি (TMC Leader Shot)।

3.Salman Rushdie ভেন্টিলেটর থেকে বেরলেন, কথাও বললেন রুশদি

অবশেষে ভেন্টিলেটর থেকে বের করা হল সলমন রুশদিকে । হাসাপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিচিতদের সঙ্গে কথাও বলছেন লেখক (Salman Rushdie is out of ventilator)।

4.West Bengal Weather Update বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, দিন দুয়েক ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির সম্ভবনা

নিম্নচাপের জেরে আজ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভবনা ৷ ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায় ৷ তাতেও বৃষ্টির ঘাটতি পূরণ হবে না (West Bengal Weather Update) ৷

5.Corona Update in India করোনা সংক্রমণ কমে 14 হাজারে, কিছুটা কমল মৃত্যু

স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগে মিলল সুখবর ৷ করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী ৷ কমছে আক্রান্তের সংখ্যা । নেমেছে দৈনিক সংক্রমণের হারও ৷ দেশজুড়ে বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে (Corona Update in India) ৷

6.Kolkata Market Price সবজি থেকে মাছ, ডিম থেকে মাংস, জেনে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি

সবজি, মাছ ও মাংসের দাম দেখে নিন একনজরে (Market Price in Kolkata) । রইল বাজারদরের সব খবর ।

7.Chinese Vessel at SriLanka হামবানটোটা বন্দরে আসছে চিনের জাহাজ, নজর রাখছে ভারত

চরম আর্থিক সংকটে মধ্যে রয়েছে শ্রীলঙ্কা ৷ হামবানটোটা বন্দর তৈরির পাওনা টাকা মেটাতে পারেনি দেশটি ৷ তাই চিনকে বন্দরটি লিজ দিতে হয় ৷ 16 অগস্ট ভারত মহাসাগরে এই বন্দরে থাকবে চিনের জাহাজ ৷ স্বভাবতই নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় ভারত-আমেরিকা (Chinese Vessel reaches SriLanka) ৷

8.Rosh Bora স্বাধীনতার প্রাক্কালে রান্নাঘর জমুক স্বদেশিয়ানায়, বানিয়ে ফেলুন রসবড়া

রসবড়া নামটার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত(Rosh Bora)৷ বিভিন্ন মেলার পাশাপাশি মিষ্টির দোকানে কিনতে পাওয়া যায় এই রসবড়া ৷ তবে আপনি চাইলে অনায়াসেই এই রেসিপি বাড়িতেও বানাতে পারেন ৷ তবে বানাতে কী উপকরণ লাগে বা বানানোর পদ্ধতি জানেন না বলে চিন্তা করার কোনও দরকার নেই । আপনার জন্য রইল রসবড়া বানানোর ঘরোয়া রেসিপি(Rosh Bora Recipe)৷ একবার দেখলে সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারবেন ৷

9.Viral Video গোখরোর ছোবল থেকে ছেলেকে বাঁচালেন মা, দেখুন ভিডিয়ো

কর্নাটকের মান্ড্যের চামুন্ডেশ্বরী বারাংয়ের একটি বাড়ি থেকে মা ও তাঁর বাচ্চা বেরোচ্ছিলেন ৷ বাড়ির সামনেই রয়েছে সিঁড়ি ৷ বাচ্চাটি আগে ছিল মা তার পিছনে ৷ শেষ সিঁড়ির নীচেতেই যে সাক্ষাৎ মৃত্যু অপেক্ষা করছিল তা জানতেন না মা ও বাচ্চাটি ৷ শেষ সিঁড়ির নীচেই ছিল এক বিশাল গোখরো সাপ ৷ গা শিউরে ওঠা এই দৃশ্য ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায় (Viral Video of Snake Bite in Mandya)। বাচ্চাটি ঠিক গোখরোর মাথার উপরে পা দিচ্ছিল, তখনই সাপটি মাথা সরিয়ে ফণা তুলে তেড়ে এসেছে ৷ ততক্ষণাৎ মা ছেলের হাত ধরে টেনে সরিয়ে নেন ৷ প্রাণে বেঁচে যায় বাচ্চাটি ৷

10.News Today আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ-বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷