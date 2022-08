1. Salman Rushdie সলমন রুশদির উপর হামলায় আমি হতবাক, টুইট করলেন শশী থারুর

সলমন রুশদির (Salman Rushdie) উপর হামলায় আতঙ্কিত, হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শশী থারুর (Shashi Tharoor) ৷ টুইটারে নিজের শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি ৷

2. Anubrata Mondal Kali Mantra নিজাম প্যালেসে ঘুম থেকে উঠেই মা কালীর ভজনা অনুব্রতর, জেরা আজ

গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ সেদিনই গভীর রাতে তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি পৌঁছন নিজাম প্যালেসে ৷ এখন সেখানেই আছেন তিনি । আজ তাঁকে জেরা করবে সিবিআই ৷ তার আগে মায়ের আরাধনায় মজলেন ভক্ত 'কেষ্ট' (Anubrata Mondal is at CBI Custody ) ৷

3. Sonajhuri Hat Closed অনুব্রতর গ্রেফতারিতে বন্ধ সোনাঝুরির হাট, প্রতিবাদে বিজেপি

গত বৃহস্পতিবার গরু পাচারে (Cattle Smuggling Case) জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয় অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) ৷ তাঁর গ্রেফতারির প্রতিবাদে শনিবার শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির হাট বন্ধ করা রাখা হয় ৷ এই নিয়ে প্রতিবাদ করে টুইট করেছেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা (BJP Leader Anupam Hazra) ৷

4. 75 Years of Independence সৌরভ ধোনি থেকে দেব কঙ্গনা সোশাল মিডিয়ার ডিপি তেরঙায় বদলালেন যাঁরা

আজাদির অমৃত মহোৎসব উদযাপনের জন্য় এই মুহূর্তে তৈরি গোটা দেশ ৷ হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানকে সমর্থন জানাতে যে যে সেলেবরা তাঁদের ডিপি বদলে নিলেন তেরঙা পতাকায় আসুন দেখে নিই তাঁদের তালিকা ৷

5. The Satanic Verses একটি উপন্যাস এবং তার সঙ্গী কিছু অঘটন, রইল টাইম লাইন

স্যাটানিক ভার্সেস লেখা হয়েছিল 1988 সালে ৷ 12 অগস্ট, 2022 ৷ ঔপন্যাসিক সলমন রুশদিকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে নিউ জার্সির এক যুবক ৷ ঘটনাচক্রে তাঁর জন্ম উপন্যাসটি লেখার এক দশক পর ৷ ভার্সেস নিয়ে রইল কিছু জানা-অজানা তথ্য (The Satanic Verses) ৷

6. TMC Leader Death ইটাহারে তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

ইটাহারে তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য (TMC Leader Body Found in Itahar North Dinajpur) ৷ ধান ক্ষেতের মধ্যে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

7. Sameer Wankhede জন্মসূত্রে মুসলিম নন, জাতি শংসাপত্র জাল করার অভিযোগে ক্লিন চিট সমীর ওয়াংখেড়েকে

সমীর ওয়াংখেড়ে (Sameer Wankhede) জন্মসূত্রে মুসলিম নন ৷ জানিয়ে দিল জাতি স্ক্রুটিনি কমিটি (Caste Scrutiny Committee) ৷ জাতি সংশাপত্র জাল করার অভিযোগ (Caste Certificate Forgery Case) সংক্রান্ত ঘটনায় কমিটির তরফ থেকে ক্লিন চিট (Clean Chit) পেলেন সমীর ৷

8. VVS Laxman কোচের দায়িত্বে লক্ষ্মণ, জিম্বাবোয়ে সফরে উড়ে গেল ভারতীয় দল

জিম্বাবোয়েতে একদিনের সিরিজে সফরকারী ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্বে এনসিএ প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ (VVS Laxman will be Acting Head Coach in Zimbabwe Says BCCI Secretary Jay Shah) ৷ 23 অগস্ট এশিয়া কাপের দলের সঙ্গে কোচ রাহুল দ্রাবিড় দুবাই উড়ে যাবেন বলেই লক্ষ্মণকে জিম্বাবোয়ে সফরে পাঠানো হয়েছে ৷ যেমনটা ভারত আয়ারল্যান্ড সিরিজের ক্ষেত্রে ঘটেছিল ৷

9. RSS Social Media Profile সোশাল মিডিয়ায় আরএসএসের প্রোফাইলে উড়ছে জাতীয় পতাকা

আর দু'দিন বাকি 15 অগস্টের ৷ তার ঠিক দুদিন আগে শুক্রবার আরএসএসের সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে গেরুয়া রঙের পতাকা নেই ৷ প্রধানমন্ত্রী আগেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, দেশবাসী যেন তাদের প্রোফাইল ছবিতে তেরঙা পতাকা লাগান (RSS Social Media Profile) ৷

10. Assam Cremation Controversy ভিনজাতে বিয়ের জেরে অসমে সৎকারে বাধাদানের অভিযোগ

অসমের দারাং জেলার অসমের (Assam) গণকচুবা এলাকার মঙ্গলদইয়ে সৎকার নিয়ে গোলমাল বাঁধে ৷ ভিনজাতে বিয়ে করায় গ্রামবাসীরা সৎকার করতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ ৷ পুলিশি (Assam Police) হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটার পথে ৷