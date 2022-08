1.Sameer Wankhede জন্মসূত্রে মুসলিম নন, জাতি শংসাপত্র জাল করার অভিযোগে ক্লিন চিট সমীর ওয়াংখেড়েকে

সমীর ওয়াংখেড়ে (Sameer Wankhede) জন্মসূত্রে মুসলিম নন ৷ জানিয়ে দিল জাতি স্ক্রুটিনি কমিটি (Caste Scrutiny Committee) ৷ জাতি সংশাপত্র জাল করার অভিযোগ (Caste Certificate Forgery Case) সংক্রান্ত ঘটনায় কমিটির তরফ থেকে ক্লিন চিট (Clean Chit) পেলেন সমীর ৷

2.Anubrata Mondal Kali Mantra নিজাম প্যালেসে ঘুম থেকে উঠেই মা কালীর ভজনা অনুব্রতর, জেরা আজ

গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ সেদিনই গভীর রাতে তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি পৌঁছন নিজাম প্যালেসে ৷ এখন সেখানেই আছেন তিনি । আজ তাঁকে জেরা করবে সিবিআই ৷ তার আগে মায়ের আরাধনায় মজলেন ভক্ত 'কেষ্ট' (Anubrata Mondal is at CBI Custody ) ৷

3.The Satanic Verses একটি উপন্যাস এবং তার সঙ্গী কিছু অঘটন, রইল টাইম লাইন

স্যাটানিক ভার্সেস লেখা হয়েছিল 1988 সালে ৷ 12 অগস্ট, 2022 ৷ ঔপন্যাসিক সলমন রুশদিকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে নিউ জার্সির এক যুবক ৷ ঘটনাচক্রে তাঁর জন্ম উপন্যাসটি লেখার এক দশক পর ৷ ভার্সেস নিয়ে রইল কিছু জানা-অজানা তথ্য (The Satanic Verses) ৷

4.RSS Social Media Profile সোশাল মিডিয়ায় আরএসএসের প্রোফাইলে উড়ছে জাতীয় পতাকা

আর দু'দিন বাকি 15 অগস্টের ৷ তার ঠিক দুদিন আগে শুক্রবার আরএসএসের সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে গেরুয়া রঙের পতাকা নেই ৷ প্রধানমন্ত্রী আগেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, দেশবাসী যেন তাদের প্রোফাইল ছবিতে তেরঙা পতাকা লাগান (RSS Social Media Profile) ৷

5.Assam Cremation Controversy ভিনজাতে বিয়ের জেরে অসমে সৎকারে বাধাদানের অভিযোগ

অসমের দারাং জেলার অসমের (Assam) গণকচুবা এলাকার মঙ্গলদইয়ে সৎকার নিয়ে গোলমাল বাঁধে ৷ ভিনজাতে বিয়ে করায় গ্রামবাসীরা সৎকার করতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ ৷ পুলিশি (Assam Police) হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটার পথে ৷

6.Mental Health of PG Medical Students দিতে হবে ছুটি, ডাক্তারি পড়ুয়াদের অবসাদ ঘোচাতে উদ্যোগী মেডিক্যাল কমিশন

স্নাতকোত্তরের ডাক্তারি পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের (Mental Health of PG Medical Students) হাল ফেরাতে উদ্যোগী জাতীয় মেডিক্য়াল কমিশন (National Medical Commission) বা এনএমসি (NMC) ৷ একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠানো হল মেডিক্যাল কলেজগুলিকে ৷

7.Salman Rushdie ভেন্টিলেটরে রুশদি, চোখ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা

ভেন্টিলেশনে সলমন রুশদি । শুধু তাই নয় বুকারজয়ী লেখকের একটি চোখ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও করছেন চিকিৎসকরা (Salman Rushdie is in Ventiation) । অন্যদিকে রুশদির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দিলেন তসলিমা নাসরিন (Taslima Nasreen reacts about the attack on Salman Rushdie ) ।

8.Amit Shah স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন অমিত শাহ

নিজের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । সঙ্গে ছিলেন স্ত্রীও (Amit Shah Hoist National Flag At His Residence) ।

9.Dilip Ghosh at EcoPark কাশ্মীর ঠান্ডা হলে বাংলাও শিগগিরি হবে, দাবি বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের

শনিবার সকালে নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে আসেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ । সেই সময় বিএসএফ-এর 'হর ঘর তিরঙ্গা' ব়্যালি যাচ্ছিল ৷ বিএসএফ জওয়ানদের দিকে ফুল ছুড়ে সংবর্ধনা জানান বিজেপি নেতা ।

10.Raju Srivastava Health Update রাজুর অবস্থা স্থিতিশীল, গুজবে কান দিতে না পরিবারের

রাজুজীর অবস্থা এখন স্থিতিশীল ৷ দয়া করে কোনও গুজব বা ফেক নিউজে কান দেবেন না ৷ সরাসরি বিবৃতি জারি করে জানাল রাজু শ্রীবাস্তবের পরিবার ৷