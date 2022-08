1. Anubrata Mondal Kali Mantra নিজাম প্যালেসে ঘুম থেকে উঠেই মা কালীর ভজনা অনুব্রতর, জেরা আজ

গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ সেদিনই গভীর রাতে তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি পৌঁছন নিজাম প্যালেসে ৷ এখন সেখানেই আছেন তিনি । আজ তাঁকে জেরা করবে সিবিআই ৷ তার আগে মায়ের আরাধনায় মজলেন ভক্ত 'কেষ্ট' (Anubrata Mondal is at CBI Custody ) ৷

2. Priyank Kharge সহবাস না করলে সরকারি চাকরি পায় না মেয়েরা, বিস্ফোরক দাবি কংগ্রেস বিধায়কের

বিধায়কের অভিযোগ সব ধরনের সরকারি চাকরি বিক্রি করছে সরকার । সহবাস না করলে মেয়েদের চাকরি জুটছে না । আর ছেলেদের দিতে হচ্ছে ঘুষ (Congress MLA alleges of corruption in government jobs )।

3. Salman Rushdie ভেন্টিলেটরে রুশদি, চোখ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা

ভেন্টিলেশনে সলমন রুশদি । শুধু তাই নয় বুকারজয়ী লেখকের একটি চোখ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও করছেন চিকিৎসকরা (Salman Rushdie is in Ventiation) । অন্যদিকে রুশদির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দিলেন তসলিমা নাসরিন (Taslima Nasreen reacts about the attack on Salman Rushdie ) ।

4. Corona Update in India করোনা সংক্রমণ 16 হাজারের কম, বাড়ল মৃত্যু

বিগত তিন দিন- 10 থেকে 12 অগস্টের রিপোর্টে করোনা সংক্রমণ 16 হাজারের ঘরে ছিল ৷ শনিবারের রিপোর্টে তা সামান্য কমেছে ৷ দেশজুড়ে শুরু হয়েছে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

5. New Music Video Vandemataram Tumi maa পঁচাত্তর বছরে নতুন করে স্বাধীনতার গানে বাংলার তরুণ শিল্পীরা

স্বাধীনতার অমৃতমহোৎসবের কথা মাথায় রেখে এবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বন্দেমাতরম' গানে ফের একবার গলা মেলালেন এই প্রজন্মের শিল্পীরা । এঁরা প্রত্যেকেই 'সারেগামাপা'র কোনও না কোনও সিজনের প্রতিযোগী ।

6. Janhvi on Her Mom মায়ের জন্মদিনে পুরোনো ছবি শেয়ার করে স্মৃতিমেদুর জাহ্নবী

হিন্দি সিনেমার প্রয়াত এক কিংবদন্তি নায়িকা শ্রীদেবী জন্মদিন আজ ৷ মায়ের জন্মদিনে স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়লেন অভিনেত্রী কন্যা জাহ্নবী কাপুরও ৷ জাহ্নবী তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্য়ান্ডেল থেকে শেয়ার করেছেন মা মেয়ের একটি পুরোনো ছবি (Janhvi Kapoor on Her Mother Sridevi)৷

7. HIV Drug Shortage এইচআইভি ড্রাগ না পেয়ে রাজধানীতে বিক্ষোভ এইডস রোগীদের

এপ্রিল মাস থেকে দেশের বিভিন্ন এইচআইভি চিকিৎসা কেন্দ্রে এর প্রয়োজনীয় জরুরি ওষুধগুলি পাওয়া যাচ্ছে না ৷ এই অভিযোগে রাজধানীতে বিক্ষোভে নেমেছেন রোগীরা ৷ তবে দাবি কার্যত খারিজ করে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধ আছে (HIV Drug Shortage) ৷

8. Mental Health of PG Medical Students দিতে হবে ছুটি, ডাক্তারি পড়ুয়াদের অবসাদ ঘোচাতে উদ্যোগী মেডিক্যাল কমিশন

স্নাতকোত্তরের ডাক্তারি পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের (Mental Health of PG Medical Students) হাল ফেরাতে উদ্যোগী জাতীয় মেডিক্য়াল কমিশন (National Medical Commission) বা এনএমসি (NMC) ৷ একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠানো হল মেডিক্যাল কলেজগুলিকে ৷

9. RSS Social Media Profile সোশাল মিডিয়ায় আরএসএসের প্রোফাইলে উড়ছে জাতীয় পতাকা

আর দু'দিন বাকি 15 অগস্টের ৷ তার ঠিক দুদিন আগে শুক্রবার আরএসএসের সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে গেরুয়া রঙের পতাকা নেই ৷ প্রধানমন্ত্রী আগেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, দেশবাসী যেন তাদের প্রোফাইল ছবিতে তেরঙা পতাকা লাগান (RSS Social Media Profile) ৷

10. Anubrata Mondal চিন্তা করিস না, সিবিআইয়ের ফোন থেকে মেয়েকে বললেন অনুব্রত

বৃহস্পতিবার গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই ৷ আপাতত তিনি রয়েছেন নিজাম প্যালেসে ৷ সেখানে সিবিআইয়ের দেওয়া ফোন থেকেই তিনি কথা বলেন মেয়ের সঙ্গে ।