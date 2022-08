1. Amit Shah স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন অমিত শাহ

নিজের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । সঙ্গে ছিলেন স্ত্রীও (Amit Shah Hoist National Flag At His Residence) ।

2. Salman Rushdie ভেন্টিলেটরে রুশদি, চোখ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা

ভেন্টিলেশনে সলমন রুশদি । শুধু তাই নয় বুকারজয়ী লেখকের একটি চোখ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও করছেন চিকিৎসকরা (Salman Rushdie is in Ventiation) । অন্যদিকে রুশদির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দিলেন তসলিমা নাসরিন (Taslima Nasreen reacts about the attack on Salman Rushdie) ।

3. Dilip Ghosh at EcoPark কাশ্মীর ঠান্ডা হলে বাংলাও শিগগিরি হবে, দাবি বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের

শনিবার সকালে নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে আসেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ । সেই সময় বিএসএফ-এর 'হর ঘর তিরঙ্গা' ব়্যালি যাচ্ছিল ৷ বিএসএফ জওয়ানদের দিকে ফুল ছুড়ে সংবর্ধনা জানান বিজেপি নেতা ।

4. Corona Update in India করোনা সংক্রমণ 16 হাজারের কম, বাড়ল মৃত্যু

বিগত তিন দিন- 10 থেকে 12 অগস্টের রিপোর্টে করোনা সংক্রমণ 16 হাজারের ঘরে ছিল ৷ শনিবারের রিপোর্টে তা সামান্য কমেছে ৷ দেশজুড়ে শুরু হয়েছে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

5. HIV Drug Shortage এইচআইভি ড্রাগ না পেয়ে রাজধানীতে বিক্ষোভ এইডস রোগীদের

এপ্রিল মাস থেকে দেশের বিভিন্ন এইচআইভি চিকিৎসা কেন্দ্রে এর প্রয়োজনীয় জরুরি ওষুধগুলি পাওয়া যাচ্ছে না ৷ এই অভিযোগে রাজধানীতে বিক্ষোভে নেমেছেন রোগীরা ৷ তবে দাবি কার্যত খারিজ করে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধ আছে (HIV Drug Shortage) ৷

6. Priyank Kharge সহবাস না করলে সরকারি চাকরি পায় না মেয়েরা, বিস্ফোরক দাবি কংগ্রেস বিধায়কের

বিধায়কের অভিযোগ সব ধরনের সরকারি চাকরি বিক্রি করছে সরকার । সহবাস না করলে মেয়েদের চাকরি জুটছে না । আর ছেলেদের দিতে হচ্ছে ঘুষ (Congress MLA alleges of corruption in government jobs) ।

7. Salman Rushdie মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে ছুরিকাহত সলমন রুশদি, গ্রেফতার আততায়ী

বুকারজয়ী লেখকের আক্রমণকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রুশদিকে (Author Salman Rushdie has been attacked) ৷

8. East Bengal Foreigners একইদিনে পাঁচ বিদেশি ফুটবলারের নাম ঘোষণা করে চমক ইস্টবেঙ্গলের

শুক্রের সন্ধেয় একইসঙ্গে পাঁচ বিদেশির নাম ঘোষণা করে চমকে দিল লাল-হলুদ (Emami East Bengal announces name of five foreign footballer) ৷ আসন্ন মরশুমে ইস্টবেঙ্গল স্কোয়াডের অংশ হচ্ছে সাইপ্রাসের চারালাম্বোস কিরিয়াকু, স্প্যানিশ ইভান গঞ্জালেস, অ্যালেক্স লিমা, ক্লেইটন সিলভা এবং এলিয়ান্দ্রো ৷

9. Ranveer Singh নগ্ন ফটোশ্যুট বিতর্কে রণবীরকে সমন মুম্বই পুলিশের

পেপার ম্যাগাজিনে হয়ে নগ্ন ফটোশ্যুটের জন্য দীপিকার বেটার হাফকে সমন পাঠাল মুম্বই পুলিশ (Actor Ranveer Singh to be summoned by Mumbai Police over nudes) ৷ রণবীরের নগ্ন ফটোশ্যুট মহিলাদের ভাবাবেগে ভীষণভাবে আঘাত করেছে ৷ এই মর্মে পর্দার বাজিরাওকে সমনের বিজ্ঞপ্তি পাঠালো মুম্বই পুলিশ ৷

10. Shershaah Turns One সিদ্ধার্থর উপর অভিমানী কিয়ারা, শেরশাহর বর্ষপূর্তিতে অভিনেত্রীর পোস্ট ঘিরে জল্পনা

সিদ্ধার্থ তাঁকে মন থেকে দূর করে দিয়েছেন ঠিক এমনটাই বলেছেন অভিনেত্রী কিয়ারা আদবাণী ৷ তাঁর সাম্প্রতিক পোস্টদেখে শোরগোল নেটপাড়ায় (Kiara Advani on One year of Shershaah) ৷