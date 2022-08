1. Salman Rushdie ভেন্টিলেটরে রুশদি, চোখ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা

ভেন্টিলেশনে সলমন রুশদি । শুধু তাই নয় বুকারজয়ী লেখকের একটি চোখ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও করছেন চিকিৎসকরা (Salman Rushdie is in Ventiation) । অন্যদিকে রুশদির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দিলেন তসলিমা নাসরিন (Taslima Nasreen reacts about the attack on Salman Rushdie ) ।

2. Anubrata Mondal বল্লু থেকে কেষ্ট, পর্দা আর বাস্তব 29 বছর পর মিলেমিশে একাকার

1993 সালে সঞ্জয় দত্তের (Sanjay Dutt) খলনায়ক রিলিজ করেছিল ৷ সেই সিনেমায় খলনায়ক বল্লুকে ধিক্কার জানিয়েছিল জনতা ৷ 29 বছর পর সেই ছবিই ফিরল বাস্তবের মাটিতে ৷ সিবিআইয়ের (CBI) হাতে গ্রেফতার হয়ে একই ধিক্কার পেলেন তৃণমূলের (Trinamool Congress) কেষ্ট ৷ লিখেছেন ইটিভি ভারতের সঞ্জীব গুহ ৷

3. Priyank Kharge সহবাস না করলে সরকারি চাকরি পায় না মেয়েরা, বিস্ফোরক দাবি কংগ্রেস বিধায়কের

বিধায়কের অভিযোগ সব ধরনের সরকারি চাকরি বিক্রি করছে সরকার । সহবাস না করলে মেয়েদের চাকরি জুটছে না । আর ছেলেদের দিতে হচ্ছে ঘুষ (Congress MLA alleges of corruption in government jobs )।

4. West Bengal Weather Update ফের নিম্নচাপ, বৃষ্টির আশায় দক্ষিণবঙ্গ

বর্ষার শুরুতে তেমন একটা বৃষ্টি হয়নি ৷ ক'দিন আগে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলেও ঘাটতি রয়েই গিয়েছে দক্ষিণবঙ্গে ৷ তবে এবার সেই খামতি মিটতে পারে বলে আশা করছে হাওয়া অফিস ৷

5. Market Price in Kolkata কিছুটা দাম কল মাংসের, জেনে নিন আজকের বাজারদর

শনিবারে মিলল স্বস্তি । খানিকটা কমল মাংসের দাম । মাছের দামে অবশ্য তেমন কোনও বড় রদবদল চোখে পড়েনি । একনজরে জেনে নেওয়া যাক কলকাতার বাজাদর (kolkata Market Price) ।

6. Anubrata Mondal চিন্তা করিস না, সিবিআইয়ের ফোন থেকে মেয়েকে বললেন অনুব্রত

বৃহস্পতিবার গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই ৷ আপাতত তিনি রয়েছেন নিজাম প্যালেসে ৷ সেখানে সিবিআইয়ের দেওয়া ফোন থেকেই তিনি কথা বলেন মেয়ের সঙ্গে ৷

7. HIV Drug Shortage এইচআইভি ড্রাগ না পেয়ে রাজধানীতে বিক্ষোভ এইডস রোগীদের

এপ্রিল মাস থেকে দেশের বিভিন্ন এইচআইভি চিকিৎসা কেন্দ্রে এর প্রয়োজনীয় জরুরি ওষুধগুলি পাওয়া যাচ্ছে না ৷ এই অভিযোগে রাজধানীতে বিক্ষোভে নেমেছেন রোগীরা ৷ তবে দাবি কার্যত খারিজ করে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধ আছে (HIV Drug Shortage) ৷

8. 75 Years of Independence বৈচিত্রময় ভারতের ভিন্ন স্বাদের খাবারের নানান তথ্য

ভারতের খাবারকে আলাদা মাত্রা দেয় সুগন্ধি মশলা, রঙ এবং স্বাদ । রন্ধনপ্রণালী বিভিন্ন আঞ্চলিক খাবারে বিভিন্ন ৷ যদিও বেশিরভাগই রান্নার সময় একটি সাধারণ আয়ুর্বেদিক নীতি মেনে চলে (Facts about Indian Food) ৷

9. East Bengal Foreigners একইদিনে পাঁচ বিদেশি ফুটবলারের নাম ঘোষণা করে চমক ইস্টবেঙ্গলের

শুক্রের সন্ধেয় একইসঙ্গে পাঁচ বিদেশির নাম ঘোষণা করে চমকে দিল লাল-হলুদ (Emami East Bengal announces name of five foreign footballer) ৷ আসন্ন মরশুমে ইস্টবেঙ্গল স্কোয়াডের অংশ হচ্ছে সাইপ্রাসের চারালাম্বোস কিরিয়াকু, স্প্যানিশ ইভান গঞ্জালেস, অ্যালেক্স লিমা, ক্লেইটন সিলভা এবং এলিয়ান্দ্রো ৷

10. Malavika Mohanan সাদা পরীর বেশে অনুরাগীদের স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে গেলেন মালবিকা

মালবিকা মহানন তাঁর নিখুঁত ফ্যাশন সেন্স এবং গ্ল্যামার দিয়ে প্রায়শই নজর কাড়েন নেটপাড়ার দেখুন তাঁর নতুন লুকের কিছু ঝলক ।