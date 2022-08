1.TMC Rally দুর্নীতিকে আড়াল করতে নয়, কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে পথে নামছে তৃণমূল

কারও দুর্নীতিকে আড়াল করতে নয়, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির বিজেপির তল্পিবাহক হয়ে কাজ করছে এই অভিযোগে রাজপথে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC wages war against central agencies)৷ আজ ও কাল রাজ্যজুড়ে মিছিল করবে তৃণমূল (TMC Rally) ৷

2.HC Orders on DA Case মহার্ঘভাতা মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি রাজ্যের

সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা মামলায় হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল তা ফের পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাল রাজ্য (State Govt Appeals High Court to Review DA Case Order) ৷

3.Anubrata at Command Hospital শারীরিক পরীক্ষার জন্য কমান্ড হাসপাতালে অনুব্রত

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আলিপুরের কমান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal at Alipore Command Hospital for Medical Examination) ৷

4.Sarisha High School সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগপত্র

স্কুল খুলেছে ৷ ক্লাসে ফিরেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পড়ুয়া ৷ কিন্তু নিয়ম-শৃঙ্খলা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে ৷ ছাত্রদের কর্মকাণ্ডে হয়রান সরিষা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ অভিভাবকদের সঙ্গে সভা করতে প্রকাশিত হয় অভিযোগের তালিকা ৷ কিন্তু তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হল (Sarisha High School) ৷

5.Dilip Slams Mamata এবার জেলে বসেই মমতাকে মন্ত্রিসভার বৈঠক করতে হবে, কটাক্ষ দিলীপের

বৃহস্পতিবার বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে (TMC Leader Anubrata Mondal) গ্রেফতার করে সিবিআই (CBI) ৷ দিন কয়েক আগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) গ্রেফতার করে তৃণমূলের তৎকালীন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ শুক্রবার এই নিয়ে বিজেপির দিলীপ ঘোষের (BJP Leader Dilip Ghosh) বক্তব্য, এবার জেলে বসেই মমতাকে মন্ত্রিসভার বৈঠক করতে হবে ৷

6.HC on TMC সম্পত্তি মামলায় ইডিকে যুক্ত করার নির্দেশ প্রত্যাহারের আবেদন 3 তৃণমূল নেতার

শাসকদলের নেতা ও মন্ত্রীদের সম্পত্তি কীভাবে বাড়ছে এই মামলায় ইডিকে যুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এবার সেই মামলায় ইডিকে যুক্ত হওয়ার নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য হাইকোর্টে আবেদন জানালেন তিন তৃণমূল নেতা(HC on TMC)৷

7.CBI Interrogation to Anubrata সায়গলের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অনুব্রতকে জেরার প্রস্তুতি সিবিআই-এর

সায়গল হোসেনের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অনুব্রতকে জেরার প্রক্রিয়া শুরু করছে সিবিআই (CBI Prepares to Interrogate Anubrata Mondal Basis of Information Get from Saigal Hossain) ৷ এমনটাই নিজাম প্যালেস সূত্রে খবর ৷ পাশাপাশি, অনুব্রত কেন তাঁর দেহরক্ষীর সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা করতেন, তাও জানতে চাওয়া হতে পারে ৷

8.Pavan Varma Resigns from TMC মমতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তৃণমূল ছাড়লেন পবন বর্মা

গত বছর নভেম্বরের শেষে তৃণমূলে (Trinamool Congress) যোগ দেন পবন বর্মা (Pavan Varma) ৷ সাড়ে আট মাস পর আজ, শুক্রবার তিনি ঘাসফুল শিবির ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন ৷ কেন দলত্যাগ, সেই বিষয়টি এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে ৷

9.Anubrata Mondal অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে বীরভূমের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক

অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) অনুপস্থিতিতে বীরভূমে সংগঠনের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে, তা ঠিক করতে শীঘ্রই জেলার নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)৷

10.Calcutta High Court: খাদ্য দফতরের 'দুর্নীতি' মামলায় তথ্য পেশে অনীহা ! রাজ্যের আচরণে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

রাজ্য খাদ্য দফতরে (Food and Supply Department) ফুড ইন্সপেক্টর (Food Inspector) পদে নিয়োগ দুর্নীতির (Recuitment Scam) অভিযোগ ৷ কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা চলাকালীন অনুপস্থিত সরকারি আইনজীবী ৷ সরকারের সমালোচনায় সরব বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন (Justice Harish Tandon) ৷