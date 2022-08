1. CBI Arrests Anubrata: অনুব্রতর প্রকৃতির ডাকে হিমশিম সিবিআই ! হোটেলে স্বস্তি পেলেন 'কেষ্ট'

অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই আদালতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন সিবিআই আধিকারিকেরা ৷ কিন্তু রাস্তায় যে এমন বিপত্তি হবে তা কে জানত ? দু'বারের পর শেষে কিছুটা আরাম পেলেন 'কেষ্ট' ৷ কেন (CBI Arrests Anubrata) ?

2.TMC stand on Anubrata Mondal: অনুব্রতকে নিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল, পার্থর মতোই হবে এই দাপুটে নেতার পরিণতি ?

অনুব্রত মণ্ডল (TMC stand on Anubrata Mondal) নিয়ে আপাতত নীরবতাই অস্ত্র তৃণমূল কংগ্রেসের ৷ তবে কি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) মতোই হতে চলেছে এই দাপুটে নেতার পরিণতি ? তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন বলেছেন, দল সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে ।

3.CPIM-Congress slams Anubrata: 'বাংলা অনেক কেষ্টলীলা দেখেছে, আর দরকার নেই !' অনুব্রতর গ্রেফতারিতে মত বিরোধীদের

গরুপাচারকাণ্ডে (West Bengal Cattle Smuggling Case) অনেক আগেই অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) গ্রেফতার করা উচিত ছিল ৷ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় জানালেন সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (Bikash Ranjan Bhattacharya) এবং প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য (Pradip Bhattacharya) ৷

4.Anubrata Mondal Arrested: অনুব্রতকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুর ক্যাম্প অফিসের পথে সিবিআই

অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) বোলপুরের বাড়িতে হানা দিল সিবিআই ৷ সিবিআই আধিকারিকদের একটি দল বীরভূম তৃণমূলের জেলা সভাপতির বোলপুরের নীচুপট্টি এলাকার বাড়ির ভেতরে ঢুকে তল্লাশি শুরু করেন ৷ এরপর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷

5.CBI arrests Anubrata Mondal: জেরায় একের পর এক প্রশ্ন এড়িয়ে অসহযোগিতা ! কীভাবে গ্রেফতার হলেন অনুব্রত ?

আজ অনুব্রত মণ্ডলের (CBi arrests Anubrata Mondal) বোলপুরের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই ৷ কিন্তু তিনি তদন্তে অসহযোগিতা করেন বলে অভিযোগ ৷ এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় (Anubrata Mondal arrested)৷

6.CBI arrests Anubrata Mondal: 'অনুব্রত দুষ্কৃতী, এবার মাথায় অক্সিজেন ভালো পৌঁছবে', কেষ্টর গ্রেফতারিতে মমতাকে বিঁধে আক্রমণ বিজেপির

গরু পাচার মামলায় বৃহস্পতিবার সকালেই সিবিআই গ্রেফতার করেছে বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে (CBI Arrests Anubrata Mandal in Cattle Smuggling Case) ৷ তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়েছে কেষ্টর বিরুদ্ধে ৷

7.Howrah Murder: হাওড়ায় একই পরিবারের 4 জনকে কুপিয়ে খুন, গ্রেফতার গৃহবধূ

হাওড়ায় নৃশংশভাবে খুন হলেন একই পরিববারের চারজন । চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে হাওড়া থানার এমসি ঘোষ লেনে (Housewife Accused of murder of Four Members of Same Family in Howrah)।

8.UNESCO Durga Puja 2022: দুর্গা পুজোর স্বীকৃতি উদযাপনে থাকবে ইউনেস্কো, পর্যটনের বিস্তৃতিতে নজর মমতার

দুর্গা পুজোকে (Durga Puja) ইউনেস্কোর স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে 1 সেপ্টেম্বর মেগা মিছিল করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। সেই কর্মসুচিতে যোগ দেবে ইউনেস্কো (UNESCO heritage tag)।

9.Alia on Laal Singh Chaddha: দুরন্ত সিনেমা...আমিরের 'লাল সিং চাড্ডা' দেখার আবেদন আলিয়ার

অনুরাগীদের আমিরের 'লাল সিং চাড্ডা' দেখার জন্য আবেদন জানালেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট ৷ নিজের ইনস্টাগ্রামে হ্য়ান্ডেলে ছবির একটি পোস্টারও শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী ৷ একইসঙ্গে তিনি লেখেন, "খুব দুর্দান্ত ফিল্ম, এটি প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দেখুন, মিস করবেন না (Alia Bhatt on Aamir New Film Laal Singh Chaddha )।"

10.Ananya Panday New Look: রঙের বাহার ছেড়ে এবার সাাদা কালো...ফের নতুন লুকে পারদ চড়ালেন অনন্যা

বলি সুন্দরী অনন্যা পাণ্ডে এখন ব্যস্ত রয়েছেন তাঁর নতুন ছবি 'লাইগার'-এর প্রমোশন নিয়ে ৷ আর সেই কারণেই নানান লুকে ক্যামেরার সামনে ধরা দিচ্ছেন তিনি ৷