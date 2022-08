1. CBI arrests Anubrata Mondal: জেরায় একের পর এক প্রশ্ন এড়িয়ে অসহযোগিতা ! কীভাবে গ্রেফতার হলেন অনুব্রত ?

আজ অনুব্রত মণ্ডলের (CBi arrests Anubrata Mondal) বোলপুরের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই ৷ কিন্তু তিনি তদন্তে অসহযোগিতা করেন বলে অভিযোগ ৷ এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় (Anubrata Mondal arrested) ৷

2. Anubrata Mondal Arrested: অনুব্রতকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুর ক্যাম্প অফিসের পথে সিবিআই

অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) বোলপুরের বাড়িতে হানা দিল সিবিআই ৷ সিবিআই আধিকারিকদের একটি দল বীরভূম তৃণমূলের জেলা সভাপতির বোলপুরের নীচুপট্টি এলাকার বাড়ির ভেতরে ঢুকে তল্লাশি শুরু করেন ৷ এরপর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷

3. CBI arrests Anubrata Mondal: 'অনুব্রত দুষ্কৃতী, এবার মাথায় অক্সিজেন ভালো পৌঁছোবে', কেষ্টর গ্রেফতারিতে মমতাকে বিঁধে একযোগে আক্রমণ বিজেপি নেতৃত্বের

গরু পাচার মামলায় বৃহস্পতিবার সকালেই সিবিআই গ্রেফতার করেছে বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে (CBI Arrests Anubrata Mandal in Cattle Smuggling Case) ৷ তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়েছে কেষ্টর বিরুদ্ধে ৷

4. Howrah Murder: হাওড়ায় একই পরিবারের 4 জনকে কুপিয়ে খুন, গ্রেফতার গৃহবধূ

হাওড়ায় নৃশংশভাবে খুন হলেন একই পরিববারের চারজন । চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে হাওড়া থানার এমসি ঘোষ লেনে (Housewife Accused of murder of Four Members of Same Family in Howrah)।

5. UNESCO Durga Puja 2022: দুর্গা পুজোর স্বীকৃতি উদযাপনে থাকবে ইউনেস্কো, পর্যটনের বিস্তৃতিতে নজর মমতার

দুর্গা পুজোকে (Durga Puja) ইউনেস্কোর স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে 1 সেপ্টেম্বর মেগা মিছিল করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। সেই কর্মসুচিতে যোগ দেবে ইউনেস্কো (UNESCO heritage tag)।

6. Kolkata Airport Korean Flight: কলকাতা বিমানবন্দরে যুদ্ধবিমান ! হঠাৎ কেন ?

কলকাতায় যুদ্ধবিমান, থুড়ি বিমানবন্দরে খোলা আকাশের নীচে পরপর দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলি বিমান ৷ তাও আবার ভারতের নয়, দক্ষিণ কোরিয়ার ৷ কী এমন হল যে, তিলোত্তমায় যুদ্ধ বিমান নেমে এল (Kolkata Airport Korean Flight) ?

7. Jammu and Kashmir Firing: জম্মু কাশ্মীরে গুলির লড়াইয়ে শহিদ 3 সেনা জওয়ান, খতম দুই জঙ্গিও

রাজৌরি সেক্টরে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হলেন 3 সেনা জওয়ান । আহত হলেন আরও দু'জন। তাঁদের মধ্যে একজনের শারীরিক পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক (Three army jawans lost their life in Jammu and Kashmir firing) ।

8. Alia on Laal Singh Chaddha: দুরন্ত সিনেমা...আমিরের 'লাল সিং চাড্ডা' দেখার আবেদন আলিয়ার

অনুরাগীদের আমিরের 'লাল সিং চাড্ডা' দেখার জন্য আবেদন জানালেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট ৷ নিজের ইনস্টাগ্রামে হ্য়ান্ডেলে ছবির একটি পোস্টারও শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী ৷ একইসঙ্গে তিনি লেখেন, "খুব দুর্দান্ত ফিল্ম, এটি প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দেখুন, মিস করবেন না (Alia Bhatt on Aamir New Film Laal Singh Chaddha )।"

9. Ei Path Jodi Na Shes Hoy: ঊর্মি-সাত্যকির বিবাহ বার্ষিকীতে হাজির যমুনা -সঙ্গীত

টেলিভিশনের পর্দায় চলছে ধারাবাহিক 'এই পথ যদি না শেষ হয়'। দেখতে দেখতে গল্পের নায়ক-নায়িকা ঊর্মি -সাত্যকির বিয়ের এক বছর অতিক্রান্ত। বিবাহ বার্ষিকীতে পরিবার তাদের জন্য রেখেছে দারুণ সব চমক । তাদের বিবাহ বার্ষিকীতে নিমন্ত্রিত ' যমুনা ঢাকি' ধারাবাহিকের যমুনা এবং সঙ্গীত (Yamuna And Sangeet in Ei Path Jodi Na Shes Hoy)।

10. Ranaghat Gang Rape : হাঁসখালি কাণ্ডের ছায়া রানাঘাটে, বধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ

গৃহবধূকে গণধর্ষণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায় ৷ পরে ওই বধূকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তিনি মারা যান ৷ এরপর তাড়াতাড়ি তাঁর দেহ দাহ করারও অভিযোগ উঠল (Ranaghat Gang Rape) ৷