1. Bengal SSC Scam: এসএসসি’র দুই প্রাক্তন উপদেষ্টাকে গ্রেফতার করল সিবিআই

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে আগেই গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ৷ এবার গ্রেফতার হলেন এসএসসির দুই প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহা ও অশোক সাহা ৷ তবে পার্থ-অর্পিতাকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷ আর এঁদের গ্রেফতার করল সিবিআই (CBI) ৷

2. Nupur Sharma: নূপুরের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সব এফআইআর দিল্লি পুলিশের কাছে পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

চলতি বছরের মে মাসের শেষে একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেন নূপুর শর্মা (Nupur Sharma Controversial Remark) ৷ সেই মন্তব্যের জেরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হয় ৷ একাধিক রাজ্যে এফআইআরও হয় নূপুরের বিরুদ্ধে ৷ সেই সব এফআইআর দিল্লি পুলিশের কাছে স্থানান্তরিত করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷

3. Firhad on Partha Arrest: পার্থ অপরাধ করেছেন মানে তৃণমূলের সবাই চোর নন, মন্তব্য ফিরহাদের

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal Recruitment Scam) জড়িত সন্দেহে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) গ্রেফতার করেছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ আপাতত তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন ৷ বুধবার সেই নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) ৷

4. Partha Chatterjee: জেলের ড্রাম থেকে কনকনে ঠান্ডা জলে স্নানে কাবু পার্থ

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে এক ড্রাম ঠান্ডা জলে স্নান করতে রোজ প্রবল সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Partha Chatterjee)৷ তাই স্নানের জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷

5. Anubrata Mandal: চিকিৎসার জন্য যেতে পারেন চেন্নাই, শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শ অনুব্রতর

শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান মলয় পীঠকে এদিন তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠান অনুব্রত। উনিই বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতিকে চেন্নাইয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেন (Anubrata Mandal likely to leave for Chennai for treatment) ৷

6. 75 Years of Independence: নেতাজির লক্ষ্মী-মাস্টারদার প্রীতি, স্বাধীনতার ইতিহাসে রামায়ণের ঊর্মিলারা

দোরগোড়ায় দেশের 75তম স্বাধীনতা দিবস (75 Years of Independence) ৷ বহু লড়াই-সংগ্রামের পর 1947 সালের 15 অগস্ট যে চারাগাছ মাথা তুলেছিল আজ তা 75 বছরের মহীরূহ ৷ কিন্তু, সেই চারাগাছে জল, আলো পৌঁছেছিলেন যারা, তাঁরা কতটা সমাদৃত ?

7. 75 Years of Independence: গার্লিককে নিধনের পর পটাশিয়াম সায়ানাইড সেবন, স্বাধীনতার গৌরবগাথায় অমলিন কানাইলালের সংগ্রাম

স্বাধীনতার উৎসব শুরু হয়েছে সারা দেশে ৷ ঘরে ঘরে তেরঙা পতাকা উড়বে, লক্ষ্য মোদি সরকারের ৷ রঙের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যাননি তো বিপ্লবীরা ? তাঁদের শহিদ হওয়ার গল্প ? রইল বাংলার কানাইলাল ভট্টাচার্যের বিরল কাহিনি (75 Years of Independence) ৷

8. Jharkhand MLA Arrest Case: ঝাড়খণ্ড-কাণ্ডে বৃহস্পতিবার রাজ্যকে কেস ডায়েরি আনার নির্দেশ হাইকোর্টের

ঝাড়খণ্ড বিধায়কদের (Jharkhand MLA Arrest Case) জামিনের আবেদন সংক্রান্ত মামলায় আগামিকাল রাজ্যকে কেস ডায়েরি (Calcutta High Court orders state govt to submit case diary) আনার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷

9. Howrah Cash Recovery: ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস নেতার বাড়িতে তল্লাশি রাজ্য সিআইডি-র, উদ্ধার গাড়ি ও 5 লক্ষ টাকা

জামতাড়ায় কংগ্রেস নেতা ইরফান আনসারির বাড়িতে হানা এ রাজ্যের সিআইডি-র (West Bengal CID Raid at Jharkhand Congress Leader Irfan Ansari House in Jamtara) ৷ হাওড়ায় নগদ প্রায় 49 লক্ষ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় এই অভিযান চালানো হয়েছে ৷

10. Suvendu Adhikari: আবেদনের সারবত্তা নেই, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা খারিজ হাইকোর্টে

সারদা কাণ্ডে (Saradha Scam) শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ তারই প্রেক্ষিতে রুজু হওয়া জনস্বার্থ মামলা (PIL) বুধবার খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷