1.'ইডি-সিবিআই চলছে, অনুব্রতর বাড়িতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?' প্রকাশ্যে চিকিৎসক ও সুপারের কল রেকর্ড

অনুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে তাঁর চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে বোলপুর হাসপাতালের সুপার ও চিকিৎসকের বক্তব্য এবার প্রকাশ্যে(Anubrata Mandal)৷ যা ঘিরেই তৈরি হয়েছে তুমুল বিতর্ক ৷

2.TMC on Assets Case: সম্পত্তি বৃদ্ধি মামলায় একতরফাভাবে তৃণমূলকে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, দাবি ফিরহাদ-ব্রাত্যদের

নেতাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ সম্প্রতি ওই মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে (Enforcement Directorate) যুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ এই মামলায় নাম রয়েছে 19 জন তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) নেতার ৷ বুধবার এই নিয়েই সরব হলেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim), ব্রাত্য বসুরা ৷

3.Special English Class: ছুটিতে স্বদেশে এসে পড়ুয়াদের ইংরেজি শেখাচ্ছে লন্ডনের আরাত্রিকা

কয়েক মাসের ছুটিতে ভারতে এসেছে লন্ডনের (London) বাসিন্দা আরাত্রিকা লাহিড়ি ৷ আর এই সময়টুকুর মধ্য়েই বড়িশা জনকল্যাণ বিদ‍্যপীঠের ছাত্রীদের ইংরেজির পাঠ (Special English Class in Bengali Medium School) দিচ্ছে সে ৷

4.Nitish Kumar Oath: 'চব্বিশ নিয়ে ভাবুন', অষ্টমবারের জন্য মসনদে বসে মোদীকে হুঁশিয়ারি নীতীশের

বিজেপির সঙ্গে জোট ভাঙার পর ফের লালুপ্রসাদ যাদবের আরজেডি, কংগ্রেস-সহ সাতটি দলের মহাগঠবন্ধনের অংশ হয়ে আরও একবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন জেডি(ইউ) সুপ্রিমো (Nitish Kumar takes oath as Bihar CM) ৷

5.75 Years of Independence: নেতাজির লক্ষ্মী-মাস্টারদার প্রীতি, স্বাধীনতার ইতিহাসে রামায়ণের ঊর্মিলারা

দোরগোড়ায় দেশের 75তম স্বাধীনতা দিবস (75 Years of Independence) ৷ বহু লড়াই-সংগ্রামের পর 1947 সালের 15 অগস্ট যে চারাগাছ মাথা তুলেছিল আজ তা 75 বছরের মহীরূহ ৷ কিন্তু, সেই চারাগাছে জল, আলো পৌঁছেছিলেন যারা, তাঁরা কতটা সমাদৃত ?

6.Anubrata Mondal: রক্ষাকবচ পেতে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ অনুব্রত

রক্ষাকবচ পেতে এ বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal)। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে তারই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁর আইনজীবীরা (Cattle smuggling case) ৷

7.Rural Development: উদাসীন কেন্দ্র ! গ্রামীণ উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নাবার্ড থেকে ঋণ নেবে রাজ্য

গ্রামীণ উন্নয়নের (Rural Development) জন্য বরাদ্দ অর্থ আটকে রেখেছে কেন্দ্র ! অভিযোগ রাজ্য সরকারের (West Bengal Government) ৷ এই প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ সড়ক যোজনার কাজ শেষ করতে 'ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্য়ান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট' (National Bank for Agriculture and Rural Development) বা নাবার্ড-এর (NABARD) সাহায্য নিচ্ছে রাজ্য ৷

8.Anubrata Mandal: চিকিৎসার জন্য যেতে পারেন চেন্নাই, শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শ অনুব্রতর

শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান মলয় পীঠকে এদিন তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠান অনুব্রত। উনিই বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতিকে চেন্নাইয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেন (Anubrata Mandal likely to leave for Chennai for treatment) ৷

9.Raju Srivastava: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এইমসে ভর্তি কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব

গুরুতর অসুস্থতার জেরে হাসপাতালে ভর্তি করা হল প্রখ্য়াত কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তবকে ৷ আপাতত দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে (Raju Srivastava heart attack )৷ সূত্রের খবর বলছে, হোটেলের জিমে ওয়ার্কআউট করছিলেন তিনি ৷ সেসময় হঠাৎই তিনি মেঝেতে পড়ে যান ৷ এরপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন ৷

10.Tourist Bus Accident: উলটে গেল দক্ষিণ 24 পরগনা-পুরীগামী বাস, আহত কমপক্ষে 30

দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে মমতাজ নামের বাসটি পুরী যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে । সোরো থানার পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেড ঘটনাস্থলে গিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে (Several passengers injured after a Tourist bus Overturned) ।