1.Nitish Kumar Resigns: রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা নীতীশ কুমারের

মঙ্গলবার বিকেলে রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন নীতীশ কুমার (Nitish Kumar resigns as Chief Minister of Bihar) ৷ ইস্তফাপত্র তুলে দিলেন রাজ্যপাল ফাগু চৌহানের হাতে ৷

2.75th Independence Day: রেড রোডের কুচকাওয়াজে নজর কাড়বে ইউনেস্কো স্বীকৃত বাংলার হেরিটেজ দুর্গোৎসব

আগামী সোমবার 75তম স্বাধীনতা দিবস (75th Independence Day) ৷ করোনাকাল (Covid Pandemic) পেরিয়ে এই বছর আবার দর্শক ফিরছে রেড রোডের কুচকাওয়াজে ৷ তাই এবার প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে ৷ এই বছর কুচকাওয়াজের অন্যতম আকর্ষণ ইউনেস্কোর (UNESCO) হেরিটেজ তকমা পাওয়া বাংলার দুর্গোৎসব (Durga Puja) ৷

3.CWG 2022: কমনওয়েলথে ভারতের জয়জয়কার, চতুর্থ দেশ হিসাবে 200টি সোনা জয়

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় অ্যাথলিট এবং খেলোয়াড়দের অসাধারণ পারফর্মেন্স (India Creates History Becomes Fourth Country to Win 200 Gold Medals in Commonwealth) ৷ যেখানে 22টি সোনা-সহ 61টি পদক জিতেছেন ভারতীয় প্রতিযোগীরা ৷ সেই সঙ্গে এ বছর চতুর্থ দেশ হিসাবে 200টি সোনা জয়ের রেকর্ড করেছে ভারত ৷

4.Terry Morris: আসানসোলের উত্তাল রক ব্যান্ড থেকে আজ বিশ্ব সঙ্গীত দরবারে টেরি মরিস

শুধুই কয়লা আর লোহার রুক্ষ শহর নয় । আসানসোলের (Asansol) অলিন্দেও একদা বেজে উঠত গিটারের ঝংকার । পাড়ায় পাড়ায় ব্যান্ড কনসার্টে পপ কিংবা কাউন্ট্রি মিউজিক । আজ সে সবই ম্লান । তবু সেই আসানসোল থেকে আজ বিশ্ব সঙ্গীতের দরবারে টেরি মরিস (Terry Morris) । ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় টেরির সঙ্গে সেই পুরনো ইতিহাস ছুঁয়ে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায় ।

5.Har Ghar Tiranga: প্রধানমন্ত্রীই প্রেরণা! কোটি টাকার গাড়িকে তেরঙ্গায় রাঙালেন সিদ্ধার্থ

দেশে ঘরে ঘরে যেন তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলিত হয় ৷ তাই 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে' চলছে নানা কর্মসূচি ৷ সুরাটের এক ব্যবসায়ী নিজের গাড়িটিকেই তেরঙ্গায় সাজিয়েছেন ৷ বেরিয়ে পড়েছেন দিল্লির উদ্দেশ্যে হর ঘর তেরঙ্গার প্রচারে (Har Ghar Tiranga) ৷

6.TMC Purification: দুর্নীতিগ্রস্তদের পাশে থাকবে না দল, জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে কড়া বার্তা অভিষেকের

2024 লোকসভা নির্বাচনের বছর দেড়েক আগে থেকেই তৃণমূলের একটা স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর রাজ্যের শাসক দল । সেই জায়গা থেকেই জেলা নেতৃত্বকে কড়া বার্তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Strong Message of Abhishek Banerjee to TMC District Leaders) ৷

7.CBI at Anubrata House: দশম বার তলবের নোটিশ দিতে অনুব্রতর বোলপুরের বাড়িতে সিবিআই

গরুপাচার মামলায় 10 অগস্ট অনুব্রত মণ্ডলকে তলব করে ফের একবার নোটিশ দিল সিবিআই ৷ আজ সকালে সিবিআই এর এক আধিকারিক অনুব্রতর বাড়িতে গিয়ে সেই নোটিশ দিয়ে আসেন (CBI Officer Reaches Bolpur to Summon Anubrata Mondal) ৷

8.Militants attack at Army camps: সেনা শিবিরে হামলা অরুণাচল-নাগাল্যান্ডের জঙ্গিদের, স্বাধীনতা দিবস বয়কটের ডাক

অসম রাইফেলসের ক্যাম্পে হামলা অরুণাচল প্রদেশ ও নাগাল্যান্ডের জঙ্গিদের (Militants attacks at Army camps)৷ চলতি বছর স্বাধীনতা দিবস বয়কটের ডাক দিয়েছে আলফা জঙ্গিরা (Militants boycott independence day)৷

9.Pooja Hegde New Look: 'অ্যাডভেঞ্চার শুরু হোক', নিউইয়র্কে বসে লিখলেন পূজা

অভিনয়ের ব্যস্ততার ফাঁকে এবার কিছুটা সময় ছুটির মেজাজে কাটাচ্ছেন অভিনেত্রী পূজা হেগড়ে ৷ দেখে নিন তাঁর নিউ ইয়র্ক ভ্যাকেশনের ডায়েরির কিছু ঝলক ৷

10.ED Lalbazar: হোটেলে অপেক্ষায় কলকাতা পুলিশ, দেখা করতে এলেন না ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর

জনস্বার্থ মামলা মিটিয়ে নেওয়ার নামে তোলা আদায়ে অভিযুক্ত ঝাড়খণ্ডের আইনজীবী রাজীব কুমার ৷ তাঁকে গ্রেফতার করে তদন্ত করছে লালবাজার (Lalbazar) ৷ তদন্তে রাজীব কুমারের সঙ্গে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (Enforcement Directorate) ডেপুটি ডিরেক্টর সুবোধ কুমারের একটি লিঙ্ক মিলেছে ৷ সেই সূত্রে ডেপুটি ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যায় ইডি ৷ কিন্তু দেখা করতে এলেন না তিনি ৷