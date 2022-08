1. Militants attack at Army camps: সেনা শিবিরে হামলা অরুণাচল-নাগাল্যান্ডের জঙ্গিদের, স্বাধীনতা দিবস বয়কটের ডাক

অসম রাইফেলসের ক্যাম্পে হামলা অরুণাচল প্রদেশ ও নাগাল্যান্ডের জঙ্গিদের (Militants attacks at Army camps) ৷ চলতি বছর স্বাধীনতা দিবস বয়কটের ডাক দিয়েছে আলফা জঙ্গিরা (Militants boycott independence day) ৷

2. Fall of Bihar Guv: জেডি(ইউ)-বিজেপি ফাটল ? রাজ্যপালের সাক্ষাৎ চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার

জুনেই মহারাষ্ট্রে মহা আঘাড়ি সরকার ভেঙে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে ৷ বিহারে কিন্তু উল্টো ছবি ৷ আজ আরজেডি এবং জেডি(ইউ)- দুই বিরোধী দল আলাদা করে বৈঠক করেছে ৷ তেজস্বীকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করার দাবি তুলেছেন মহাগঠবন্ধনের সদস্যরা ৷ এদিকে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন (Nitish-Modi Split) ৷

3. CBI summons Anubrata Mondal: বুধে ফের অনুব্রতকে তলব সিবিআই-এর

সোমবার নিজাম প্যালেসে হাজিরা এড়িয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল (CBI summons Anubrata Mondal)৷ তলব থাকা সত্বেও সে দিন গিয়েছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালে (CBI) ৷ তবে বুধবার ফের তাঁকে তলব করল সিবিআই (Anubrata Mondal) ৷

4. Chola Period Parvati Idol: তামিলনাড়ু থেকে নিউ ইয়র্কের নিলামঘর ! 50 বছর বাদে খোঁজ মিলল দেবী পার্বতীর

মূর্তিটি দেবী পার্বতীর ৷ চুরি গিয়েছিল 1970-71 সাল নাগাদ ৷ তারপর অভিযোগ জানালেই প্রশাসন ফেলে রেখেছিল বিষয়টি ৷ বারোশো শতকে চোল রাজারা যখন দক্ষিণে শাসন করছিলেন, মূর্তিটি সেই সময়কার ৷ অবশেষে তাঁর সন্ধান দিলেন সিআইডি উইংয়ের মহিলা আধিকারিক (Chola Period Parvati Idol) ৷

5. Mount Fagradalsfjall: আইসল্যান্ডে অগ্ন্যুৎপাত! ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্যে শিহরিত বিশ্ববাসী

বিশাল উপত্যকা জুড়ে বেরিয়ে আসছে লাভা । আইসল্যান্ডের রাজধানী রেকজাভিকের প্রায় 32 কিলোমিটার শুরু হয়েছে অগ্ন্যুৎপাত । দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কেফ্লাভিক এয়ারপোর্ট আগ্নেয়গিরির কাছেই । এখনও পর্যন্ত সম্ভাবনা দেখা না-গেলেও সতর্কতা জারি হয়েছে রেকজাভিকেও (Lava flows out of a fissure in a valley near Mount Fagradalsfjall) ।

6. Muharram: আশুরার রাত কাটিয়ে আজ ‘দশই মহরম’, শোকে বিহ্বল শিয়ারা

আজ মহরম ৷ কারবালার যুদ্ধের ইতিহাসকে স্মরণ করে এই দিনটিতে শোকপালন করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের শিয়ারা (Mourning to Remembering History of Karbala Battle in Dashai Muharram by Shia Muslims) ৷ আরবি ক্যালেন্ডার মেনে এই মহরম পালিত হয় ৷

7. Newtown Body Recovered: নিউটাউনে সরকারি আবাসনের নিচে উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত দেহ

নিউটাউনে সরকারি আবাসনের নিচে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে (A Body of Youth Recovered at Akansha Government Housing in Newtown) ৷ মঙ্গলবার ভোরবেলা নিরাপত্তারক্ষীরা দেহটি দেখতে পান ৷ মৃত যুবক ওই আবাসনের বাসিন্দা নন বলে জানা গিয়েছে ৷

8. Akshay Kumar in Kolkata: বন্ধ গ্লোব সিনেমা হল! কলকাতার পুরনো স্মৃতিতে বুঁদ হয়ে মনখারাপ অক্ষয়ের

সালটা 1984-85, সেই সময় কলকাতার নিউমার্কেটে কর্মরত ছিলেন অক্ষয় কুমার । টানা দু'বছর থেকেছেন কলকাতায় । সেসময় গ্লোব সিনেমা হলে বহু ছবি দেখেছেন তিনি (Akshay Kumar on Globe Cinema Hall) ৷ কলকাতা ঘিরে তাঁর একাধিক স্মৃতি আওড়াতে গিয়ে বলেন, "আমি এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসার সময় ড্রাইভারের কাছে শুনলাম যে গ্লোব সিনেমা হলটা নাকি বন্ধ হয়ে গেছে । কত ছবি দেখেছি ওখানে । খুব খারাপ লাগল খবরটা শুনে । এখানকার বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখেছি ওখানে ।"

9. Shehnaaz Reacts to Rumours: সলমনের ছবি থেকে বাদ পড়ার জল্পনায় জল ঢাললেন শেহনাজ

সলমনের ছবি থেকে বাদ পড়ার জল্পনায় জল ঢাললেন শেহনাজ ৷ এই নিয়ে বলতে গিয়ে ইনস্টাগ্রামে অভিনেত্রী লেখেন, "LOL, এই গুজবগুলিই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার প্রতিদিনের বিনোদনের ডোজ । মানুষ কবে এই ছবিটি দেখবেন তার জন্য আমার আর তর সইছে না ৷ আর হ্যাঁ অবশ্যই আমিও রয়েছি এই ছবিতে (Shehnaaz Gill on Kabhi Eid Kabhi Diwali) ৷"

10. Manab Mukherjee: সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি মানব মুখোপাধ্যায়

সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি সিপিআইএম নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায় (Manab Mukherjee) ৷ বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি (CPIM leader) ৷