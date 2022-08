1.Lakshya Sen Wins Gold: পিছিয়ে পড়েও সোনালি প্রত্যাবর্তন, সিন্ধুর পর কমনওয়েলথে 'লক্ষ্য'ভেদ করলেন সেন

পিভি সিন্ধুর স্বর্ণপদক জয়ের আনন্দ ফিকে হতে না-হতেই পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন আলমোরার শাটলার (Lakshya Sen Wins Gold in Men's Singles at CWG 2022) ৷ প্রথম গেম হেরে পিছিয়ে পড়েও সোমবার দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করলেন লক্ষ্য ৷ আর স্মরণীয় প্রত্যাবর্তনে কমনওয়েলথে প্রথম সোনা জিতে নিলেন বছর কুড়ির তারকা ৷

2.Tricolour DP Controversy: মোদির আবেদনেও বদলায়নি আরএসএস, মোহন ভাগবতের 'ডিপি' ! কটাক্ষ অধীরের

'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' (Azadi Ka Amrit Mahotsav)-এ সামিল হতে দেশবাসীকে 2 অগস্ট থেকে 15 অগস্ট পর্যন্ত তাঁদের সোশ্য়াল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের 'প্রোফাইল পিকচার' বদলে জাতীয় পতাকার ছবি (Tricolour DP) দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ তারপরও বদলায়নি আরএসএস (RSS) এবং তাদের প্রধান মোহন ভাগবতের (Mohan Bhagwat) সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের 'ডিপি' ! এ নিয়ে টুইটারে কটাক্ষ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury) ৷

3.Sovandeb on Governor: খরচ বাঁচাতে রাজ্যপালের পদে প্রধান বিচারপতিকে দেখতে চান শোভনদেব

গত তিন বছর ধরে বাংলার রাজ্যপাল থাকাকালীন জগদীপ ধনকড়ের (Vice President Elect Jagdeep Dhankhar) সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ও তাঁর সরকারের বিরোধের সাক্ষী রাজ্য রাজনীতি ৷ ধনকড় এখন দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে শপথের অপেক্ষায় ৷ অস্থায়ী রাজ্যপালের কাজ চালাচ্ছেন লা গণেশন ৷ এই পরিস্থিতি পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায়ের (Bengal Minister Sovandeb Chattopadhyay) দাবি, খরচ বাঁচাতে রাজ্যপালের দায়িত্ব দেওয়া হোক রাজ্যের প্রধান বিচারপতিকে ৷

4.PV Sindhu Wins Gold: বার্মিংহ্যামে সিন্ধু-গর্জন, কমনওয়েলথে প্রথম সোনা এল প্রাক্তন বিশ্বজয়ীর ঝুলিতে

2018 গোল্ড কোস্টে স্বদেশী সাইনা নেহওয়ালের কাছে হেরে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ৷ কিন্তু বার্মিংহ্যাম গেমসে সাইনার অবর্তমানে মান রাখলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ৷ কানাডার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে কমনওয়েলথে প্রথম সোনা জিতলেন হায়দরাবাদি শাটলার (PV Sindhu clinches her maiden singles Gold at CWG) ৷

5.Rabindranath Tagore: কেমন ছিল শান্তিনিকেতনে কবির শেষ দিন ? বাইশে শ্রাবণে ইটিভি ভারতে ফিরে দেখা রবিকাহিনী

বোলপুর শান্তিনিকেতন মানেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি ৷ যার প্রতিটি পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে বাঙালির অন্যতম আবেগ রবি ঠাকুরের কর্মযজ্ঞের নিদর্শন ৷ তাঁর প্রাণ প্রিয় শান্তিনিকেতন আজও কবির স্মৃতি আগলে রয়েছে ৷ রবীন্দ্রভবন, ছাতিমতলা সবই যেন আজও তাঁদের গুরুদেবের অপেক্ষায় ৷ 25শে বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিনে যেমন রবীন্দ্রসৃষ্টিতে মুখরিত হয় শান্তিনিকেতন, তেমনভাবেই 22 শে শ্রাবণ তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিশ্বকবিকে স্মরণ করে শান্তিনিকেতনের আকাশ-বাতাস(Rabindranath Tagore)৷ শান্তিনিকেতনে কেমন ছিল কবির শেষ দিন ? স্মৃতিচারণায় বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায় ৷

6.Calcutta High Court: শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের সম্পত্তি কীভাবে বাড়ছে, মামলায় ইডিকে যুক্ত করার নির্দেশ হাইকোর্টের

শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) 19 জন নেতা-মন্ত্রীর সম্পত্তি কীভাবে বাড়ছে, তা নিয়ে মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ সেই মামলায় সোমবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ইডি-কে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে ৷

7.ED-Lalbazar: ইডির ডেপুটি ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে লালবাজার

জনস্বার্থ মামলা মিটিয়ে নেওয়ার নামে তোলা আদায়ে অভিযুক্ত ঝাড়খণ্ডের আইনজীবী রাজীব কুমার ৷ তাঁকে গ্রেফতার করে তদন্ত করছে লালবাজার (Lalbazar) ৷ তদন্তে রাজীব কুমারের সঙ্গে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (Enforcement Directorate) ডেপুটি ডিরেক্টর সুবোধ কুমারের একটি লিঙ্ক মিলেছে ৷ সেই সূত্রে ওই ডেপুটি ডিরেক্টরকে জেরা করতে চায় ইডি ৷

8.PM Congratulates CWG Winners: কমনওয়েলথে পদকজয়ীদের অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর, ক্রিকেটে পদক জয়কে ‘বিশেষ’ বলছেন মোদি

ক্রিকেটে পদক জয়কে বিশেষ বলে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi Congratulates CWG 2022 Winners Says First Medal in Cricket Always Be Special) ৷ এদিন সকল পদকজয়ী ভারতীয় অ্যাথলিট এবং খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ ব্যাডমিন্টন মিক্সড ডবলসে সোনা জয়ের জন্য শরথ কমল এবং শ্রীজা আকুলাকে অভিনন্দন জানান তিনি ৷

9.Sanjay Raut: জমি দুর্নীতি মামলায় 14 দিনের জেল হেফাজত সঞ্জয় রাউতের

গোরেগাঁওয়ের পত্র চাউল জমি দুর্নীতি মামলায় সঞ্জয় রাউতকে (Sanjay Raut) গ্রেফতার করেছে ইডি ৷ আপাতত আগামী 22 অগস্ট পর্যন্ত তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ হয়েছে ৷

10.Anubrata Mandal: এসএসকেএম-এই গেলেন অনুব্রত, তৈরি 216 নম্বর কেবিন; যাচ্ছেন না নিজাম প্যালেসে

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (CBI) শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের সামনে হাজিরা এড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mandal) ৷