1.Calcutta High Court: শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের সম্পত্তি কীভাবে বাড়ছে, মামলায় ইডিকে যুক্ত করার নির্দেশ হাইকোর্টের

শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) 19 জন নেতা-মন্ত্রীর সম্পত্তি কীভাবে বাড়ছে, তা নিয়ে মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ সেই মামলায় সোমবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ইডি-কে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে ৷

2.Anubrata Mandal: এসএসকেএম-এই গেলেন অনুব্রত, তৈরি 216 নম্বর কেবিন; যাচ্ছেন না নিজাম প্যালেসে

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (CBI) শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের সামনে হাজিরা এড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mandal) ৷

3.ED to interrogate Partha-Arpita: সংশোধনাগারে গিয়ে 'অপা'কে জেরা করবে ইডি

আজ সংশোধনাগারে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে (Arpita Mukhetrjee) জেরা করবেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দারা (ED to interrogate Partha-Arpita)৷ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷

4.Rabindranath Tagore: কেমন ছিল শান্তিনিকেতনে কবির শেষ দিন ? বাইশে শ্রাবণে ইটিভি ভারতে ফিরে দেখা রবিকাহিনী

বোলপুর শান্তিনিকেতন মানেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি ৷ যার প্রতিটি পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে বাঙালির অন্যতম আবেগ রবি ঠাকুরের কর্মযজ্ঞের নিদর্শন ৷

5.Akshay Kumar in Kolkata: বাইশে শ্রাবণে কলকাতায় 'রক্ষাবন্ধন'-এর প্রচারে অক্ষয়

একেই বোধহয় বলে আশ্চর্য সমাপতন ৷ আজ বাইশে শ্রাবণ । আজ বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবস যাঁর হাত ধরে রাখীবন্ধন হয়ে উঠেছিল সম্প্রীতি আর মিলনের উৎসব ৷

6.Bulldozer Action in Noida: পলাতক 'বিজেপি নেতা'র বাসভবনের 'বেআইনি নির্মাণ' ভেঙে দিল প্রশাসন

নয়ডায় প্রয়োগ করা হল বুলডোজার নীতি (Bulldozer Action in Noida) ! প্রতিবেশী মহিলাকে হেনস্থার ঘটনায় অভিযুক্ত পলাতক বিজেপি নেতা শ্রীকান্ত ত্যাগির (Shrikant Tyagiy) বাড়ির বাইরের অংশের 'বেআইনি নির্মাণ' (Illegal Structure) ভেঙে দেওয়া হল ৷

7.Nitish Kumar vs BJP: বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে নীতীশের, বিহারে কি পালাবদল ?

যত দিন যাচ্ছেন বিজেপির সঙ্গে ক্রমেই দূরত্ব (Rift between Nitish Kumar and BJP increased) বাড়ছে নীতিশ কুমারের জেডিইউ-এর (Nitish Kumar vs BJP)৷

8.Anubrata Mandal: 'এসএসকেএম থেকেই নিজাম প্যালেসে আসুন,' অনুব্রতকে স্পষ্ট নির্দেশ সিবিআইয়ের

সিবিআই দফতরে না গিয়ে এসএসকেএম-এ যাবেন বলে ঠিক করেন অনুব্রত ৷ এদিকে পালটা সিবিআই তরফে অনুব্রত মণ্ডলকে আজ সকালে ই-মেল করে জানানো হয়েছে এসএসকেএম থেকে আজই সিবিআই-এর নিজাম প্যালেসে এসে দেখা করতে হবে (CBI ordered to meet Anubrata) ৷

9.IND vs WI 5th T20I: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ ভারতের, শেষ ম্যাচে 88 রানে জয় রোহিতদের

শেষ টি-20 ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে একপেশে জয় ভারতের (India Win 5th T20 Match and Series Against West Indies) ৷ সেই সঙ্গে, 4-1 সিরিজ জয় রোহিত শর্মার দলের ৷ তবে, শেষ ম্যাচে রোহিত, ঋষভ এবং সূর্যকে বিশ্রাম দিয়েছিল ভারত ৷ হার্দিক এই ম্যাচে নেতৃত্ব দেন ৷

10.Gold Cup Football Tournament: জাঁকজমকের সঙ্গে শেষ হল বিধাননগর গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

জাঁকজমকের সঙ্গে শেষ হল বিধাননগর গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (Bidhannagar Gold Cup Football Tournament Final) ৷ রবিবার চূড়ান্ত পর্বের খেলা ছিল লেকটাউনে পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে তৈরি হওয়া স্টেডিয়ামে ৷