1. ED to interrogate Partha-Arpita: সংশোধনাগারে গিয়ে 'অপা'কে জেরা করবে ইডি

আজ সংশোধনাগারে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে (Arpita Mukhetrjee) জেরা করবেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দারা (ED to interrogate Partha-Arpita)৷ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷

2. Rabindranath Tagore: কেমন ছিল শান্তিনিকেতনে কবির শেষ দিন ? বাইশে শ্রাবণে ইটিভি ভারতে ফিরে দেখা রবিকাহিনী

বোলপুর শান্তিনিকেতন মানেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি ৷ যার প্রতিটি পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে বাঙালির অন্যতম আবেগ রবি ঠাকুরের কর্মযজ্ঞের নিদর্শন ৷ তাঁর প্রাণ প্রিয় শান্তিনিকেতন আজও কবির স্মৃতি আগলে রয়েছে ৷ রবীন্দ্রভবন, ছাতিমতলা সবই যেন আজও তাঁদের গুরুদেবের অপেক্ষায় ৷

3. Nitish Kumar vs BJP: বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে নীতীশের, বিহারে কি পালাবদল ?

যত দিন যাচ্ছেন বিজেপির সঙ্গে ক্রমেই দূরত্ব (Rift between Nitish Kumar and BJP increased) বাড়ছে নীতিশ কুমারের জেডিইউ-এর (Nitish Kumar vs BJP)৷ এর ফলে শিগগিরই বিহারে (Bihar Politics) পালাবদল হতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷ মঙ্গলবার দলের সব সাংসদ ও বিধায়কদের বৈঠকে ডেকেছেন নীতীশ ৷

5. Anubrata Mandal: 'এসএসকেএম থেকেই নিজাম প্যালেসে আসুন,' অনুব্রতকে স্পষ্ট নির্দেশ সিবিআইয়ের

সিবিআই দফতরে না গিয়ে এসএসকেএম-এ যাবেন বলে ঠিক করেন অনুব্রত ৷ এদিকে পালটা সিবিআই তরফে অনুব্রত মণ্ডলকে আজ সকালে ই-মেল করে জানানো হয়েছে এসএসকেএম থেকে আজই সিবিআই-এর নিজাম প্যালেসে এসে দেখা করতে হবে (CBI ordered to meet Anubrata) ৷

6. Corona Update in India: করোনায় সংক্রমিত 16,167, মৃত্যু 41 জনের

অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 16 হাজার 167 জন ৷ শুক্রবারের রিপোর্টে সংখ্যাটা ছিল 18 হাজার 738 জন (Corona Update in India) ৷ এ নিয়ে দেশে মোট 4 কোটি 41 লক্ষ 46 হাজার 899 জন করোনায় সংক্রামিত হলেন ৷

7. Jalpesh Temple: বন্ধ ডিজের ব্যবহার, শোক কাটিয়ে জল্পেশে ফিরল শৃঙ্খলা

গত সপ্তাহে জল্পেশ মন্দিরে আসার পথে ডিজের জেনারেটরে শর্ট সার্কিটের ফলে দশজনের মৃত্যু হয় ৷ এরপরই পুণ্যার্থীদের ডিজে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার জারি করা হয় (Discipline Came to Stop the Use of DJ by Devotees)। পুণ্যার্থীদের সংখ্যা কম হলেও কিছুটা স্বস্তি পুলিশ মহলে ।

8. CWG 2022: কমনওয়েলথে রুপো জয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের, অজিদের বিরুদ্ধে 9 রানে হার হরমনপ্রীতদের

বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথে রুপো জয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের (CWG 2022 Indian Women Cricket Team Wins Silver in Birmingham Commonwealth) ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 9 রানে ম্যাচ হারায়, রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতের মেয়েদের ৷ তবে, এ দিন শক্তিশালী অজিদের বিরুদ্ধে সমানে টক্কর দেন হরমনপ্রীত, স্মৃতি মন্ধানারা ৷

9. Golf Green Case: গল্ফগ্রিন কাণ্ডে এবার ক্লোজ পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে চান গোয়েন্দারা

গল্ফগ্রিন কাণ্ডে (Golf Green Case) এ বার ক্লোজ পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে চান গোয়েন্দারা ৷ ইতিমধ্যেই মৃত দীপঙ্কর সাহার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা (Kolkata Police)।

10. Rajashree Chaudhary : বারাণসী যাওয়ার পথে নেতাজির প্রপৌত্রীকে আটক করল পুলিশ

প্রয়াগরাজ স্টেশনে রাজশ্রী ও তাঁর সঙ্গীদের ট্রেন থেকে নামিয়ে স্থানীয় অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপাতত তাঁদের সেখানেই থাকতে হবে (Rajshree Chaudhary was detained by UP police ) ।