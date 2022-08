1. Anubrata Mandal: 'এসএসকেএম থেকেই নিজাম প্যালেসে আসুন,' অনুব্রতকে স্পষ্ট নির্দেশ সিবিআইয়ের

সিবিআই দফতরে না গিয়ে এসএসকেএম-এ যাবেন বলে ঠিক করেন অনুব্রত ৷ এদিকে পালটা সিবিআই তরফে অনুব্রত মণ্ডলকে আজ সকালে ই-মেল করে জানানো হয়েছে এসএসকেএম থেকে আজই সিবিআই-এর নিজাম প্যালেসে এসে দেখা করতে হবে (CBI ordered to meet Anubrata) ৷

2. Sikar Stampede: রাজস্থানের সিকারে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু 3 মহিলার

ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল তিন মহিলার ৷ আহত হয়েছেন আরও তিন জন ৷ সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের সিকার জেলার খাতুশ্যামজিতে (3 Women Die in Rajasthan) ৷

3. CWG 2022: কমনওয়েলথে রুপো জয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের, অজিদের বিরুদ্ধে 9 রানে হার হরমনপ্রীতদের

বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথে রুপো জয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের (CWG 2022 Indian Women Cricket Team Wins Silver in Birmingham Commonwealth) ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 9 রানে ম্যাচ হারায়, রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতের মেয়েদের ৷ তবে, এ দিন শক্তিশালী অজিদের বিরুদ্ধে সমানে টক্কর দেন হরমনপ্রীত, স্মৃতি মন্ধানারা ৷

4. Rajashree Chaudhary : বারাণসী যাওয়ার পথে নেতাজির প্রপৌত্রীকে আটক করল পুলিশ

প্রয়াগরাজ স্টেশনে রাজশ্রী ও তাঁর সঙ্গীদের ট্রেন থেকে নামিয়ে স্থানীয় অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপাতত তাঁদের সেখানেই থাকতে হবে (Rajshree Chaudhary was detained by UP police ) ।

5. BJP Leader Attacked: বিজেপি নেতার গাড়ি লক্ষ্য করে দুষ্কৃতী হামলা

ঘটনাস্থলে যায় রানাঘাট থানার পুলিশ। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । ওই দুষ্কৃতীদের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে (BJP leader attacked in Nadia)।

6. TT Championship: জানুয়ারিতে জাতীয় টিটি চ্যাম্পিয়নশিপ হতে পারে নেতাজি ইন্ডোরে

ঘরোয়া টুর্নামেন্ট আয়োজনের পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলীয় টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। শুধু তাই নয়, একদশক পরে সিনিয়র জাতীয় টেবল টেনিস টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চলেছে তারা (Kolkata is set to organize National TT championship)৷

7. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত ? বাজারদরের খুঁটিনাটি রইল একনজরে (Market Price in Kolkata)৷

8. Docu Film on Tarun Majumdar: সেপ্টেম্বরেই শতরূপের হাত ধরে পর্দায় আসছেন 'জীবনপুরের পথিক'

সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই প্রদর্শিত হবে শতরূপ ঘোষের 'জীবনপুরের পথিক' ৷ তরুণ মজুমদার জীবন, তাঁর শৈলী এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবে এই ইন্টারভিউ ভিত্তিক তথ্য়চিত্র (Documentary on Tarun Majumdar is coming in September ) ।

9. West Bengal Weather Update: শক্তি বাড়াল নিম্নচাপ, আজ থেকেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির সম্ভবনা

আগামী 48 ঘণ্টায় বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ আরও শক্তি বাড়িয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে (West Bengal Weather Update)। এর প্রভাবে 9,10 ও 11 তারিখ অর্থাৎ আজ-কাল-পরশু দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে ।

10. Ananya Panday in Ahmedabad: ছবির প্রচারে আমেদাবাদে 'কমলা সুন্দরী' অনন্যা

অ্যকশন ভরপুর এন্টারটেইনার 'লাইগার' ছবিতে বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন বলি স্টার অনন্যা পাণ্ডে ৷ ছবির প্রমোশনের জন্যও কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না অভিনেত্রী ৷