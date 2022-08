1.Ballygunge Accident Death: বালিগঞ্জে বিলাসবহুল গাড়িতে জয় রাইডের বলি 1 পথচারী, আটক মহিলা চালক

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বেপরোয়া গতির বলি হলেন এক পথচারী (One Pedestrian Died in a Road Accident in Ballygunge) ৷ ঘাতক গাড়িটি দু’টি গাড়িতে ধাক্কাও মেরেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘাতক গাড়ি এবং তার মহিলা চালককে আটক করা হয়েছে ৷

2.CWG 2022: ট্রিপল জাম্পে এলধোসের ঐতিহাসিক সোনা, একই ইভেন্টে রুপোও ভারতের ঝুলিতে

এবার শিরোনামে ট্রিপল জাম্প। এর আগে লং জাম্প ও হাই জাম্প ইভেন্ট বহুবার উঠে এসেছে ৷ কমনওয়েলথ গেমসে কেরলের তরুণ এলধোস পল কামাল দেখালেন ৷ ঐতিহাসিক সোনা জয়ে নজির গড়লেন এলধোস পল। একই ইভেন্টে রুপোও পেল ভারত ৷ আবদ্দুলা আবুবাকর পেলেন রুপো (India Wins Gold and Silver in Triple Jump) ৷

3.Sidhu Moosewala Murder Case: একে-47 রাইফেল, 9এমএম পিস্তল থেকে গুলি করা হয়েছিল সিধু মুসেওয়ালাকে

একে-47 রাইফেল, 9এমএম পিস্তল থেকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল পঞ্জাবী সঙ্গীতশিল্পী সিধু মুসেওয়ালাকে (Sidhu Moosewala Murder Case) ৷ ফরেনসিক রিপোর্ট উদ্ধৃত করে দাবি সূত্রের ৷

4.NITI Aayog Meeting: নীতি আয়োগের বৈঠকে রাজ্যের দাবি-দাওয়া নিয়ে সরব মমতা

অবিলম্বে রাজ্যের বকেয়া সমস্ত অর্থ মিটিয়ে দেওয়া হোক ৷ রবিবার দিল্লিতে আয়োজিত নীতি আয়োগের বৈঠকে (NITI Aayog Meeting) এই দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi)-সহ অন্য়ান্য রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ৷

5.SpiceJet Controversy: 45 মিনিট অপেক্ষা করেও আসেনি বাস, বিমান থেকে নেমে হাঁটা লাগালেন যাত্রীরা

ফের বিতর্কে বেসরকারি উড়ান সংস্থা স্পাইসজেট (SpiceJet) ৷ দিল্লি বিমানবন্দরের (Delhi Airport) টার্মাকে পৌঁছল না সংস্থার বাস ৷ 45 মিনিট অপেক্ষার পর হেঁটেই বিমানবন্দরের মূল ভবনে ফিরতে হল যাত্রীদের ৷ তদন্ত শুরু ডিজিসিএ (DGCA)-এর ৷

6.Attack on Dalit Youth: খাবার চুরির অভিযোগে দলিত যুবকের পোশাক ছিঁড়ে বেধড়ক মার !

দলিত যুবকের উপর পৈশাচিক অত্যাচার (Attack on Dalit Youth) ! ধর্মীয় পরিচয় জানতে ছিঁড়ে ফেলা হল অন্তর্বাস ৷ ঘটনার পর আক্রান্তকেই জেলে ঢোকাল পুলিশ ! মধ্যপ্রদেশের (Madhya Pradesh) ঘটনায় বিতর্ক ৷

7.CWG 2022: নীতু ঘাংহাস ও অমিত পাঙ্ঘালের হাত ধরে বক্সিংয়ে জোড়া সোনা ভারতের

এবারের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের ঝুলি সোনালি রঙে ভরে উঠছে ৷ একের পর এক অ্যাথলিটরা পাচ্ছেন পদক ৷ এ মরশুমে প্রথম বক্সিংয়ে এল সোনা ৷ তাও জোড়া ৷ বক্সার নীতু ঘাংহাস এবং অমিত পাঙ্ঘালের হাত ধরে এল সোনা (Boxer Amit Panghal and Nitu Ghanghas Win Gold)৷ এ নিয়ে ভারত 15 টি স্বর্ণপদক জিতে নিল ৷

8.Park Street Shootout: ঘাতক জওয়ানের 14 দিনের পুলিশ হেফাজত, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হয়েছিল অমরনাথের ডিউটিতে ?

পার্ক স্ট্রিট গুলি চালনার (Park Street Shootout) ঘটনায় ঘাতক জওয়ান অক্ষয় কুমার মিশ্রকে (Akshay Kumar Mishra) 14 দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল আদালত (Police Custody till 21st August)৷ এ দিকে, তাঁকে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর বেশ কিছু তথ্য হাতে এসেছে কলকাতা পুলিশের ৷

9.CWG 2022: টোকিয়োর হতাশা ভুলিয়ে কমনওয়েলথে ব্রোঞ্জ মহিলা হকি দলের

ফাইনালে উঠতে না-পারলেও তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে নিজেদের উজাড় করে দিতে কোনও কসুর করলেন না সবিতা পুনিয়া, বন্দনা কাটারিয়া-রা । ফলস্বরূপ 2006 মেলবোর্ন কমনওয়েলথ গেমসের পর ফের পদক এল দেশের মহিলা হকি দলের ঝুলিতে (India wins bronze in Women's Hockey at CWG 2022)।

10.Uunchai First Look: উঁচাই-এর প্রথম পোস্টার প্রকাশে বন্ধুত্বের উদযাপন বিগ বি-র

বন্ধু দিবসে (Friendship Day) নিজের আপকামিং ফিল্ম উঁচাই-এর প্রথম পোস্টার (Uunchai First Look) প্রকাশ করলেন অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan Uunchai first look)৷ জানালেন এ ভাবেই করলেন বন্ধুত্বের উদযাপন (Amitabh Bachchan sahres Uunchai poster)৷