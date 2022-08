1. Ballygunge Accident Death: বালিগঞ্জে বিলাসবহুল গাড়িতে জয় রাইডের বলি 1 পথচারী, আটক মহিলা চালক

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বেপরোয়া গতির বলি হলেন এক পথচারী (One Pedestrian Died in a Road Accident in Ballygunge) ৷ ঘাতক গাড়িটি দু’টি গাড়িতে ধাক্কাও মেরেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘাতক গাড়ি এবং তার মহিলা চালককে আটক করা হয়েছে ৷

2. NITI Aayog Meeting: নীতি আয়োগের বৈঠকে রাজ্যের দাবি-দাওয়া নিয়ে সরব মমতা

অবিলম্বে রাজ্যের বকেয়া সমস্ত অর্থ মিটিয়ে দেওয়া হোক ৷ রবিবার দিল্লিতে আয়োজিত নীতি আয়োগের বৈঠকে (NITI Aayog Meeting) এই দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi)-সহ অন্য়ান্য রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ৷

3. CWG 2022: নীতু ঘাংহাস ও অমিত পাঙ্ঘালের হাত ধরে বক্সিংয়ে জোড়া সোনা ভারতের

এবারের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের ঝুলি সোনালি রঙে ভরে উঠছে ৷ একের পর এক অ্যাথলিটরা পাচ্ছেন পদক ৷ এ মরশুমে প্রথম বক্সিংয়ে এল সোনা ৷ তাও জোড়া ৷ বক্সার নীতু ঘাংহাস এবং অমিত পাঙ্ঘালের হাত ধরে এল সোনা (Boxer Amit Panghal and Nitu Ghanghas Win Gold)৷ এ নিয়ে ভারত 15 টি স্বর্ণপদক জিতে নিল ৷

4. Park Street Shootout: ঘাতক জওয়ানের 14 দিনের পুলিশ হেফাজত, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হয়েছিল অমরনাথের ডিউটিতে ?

পার্ক স্ট্রিট গুলি চালনার (Park Street Shootout) ঘটনায় ঘাতক জওয়ান অক্ষয় কুমার মিশ্রকে (Akshay Kumar Mishra) 14 দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল আদালত (Police Custody till 21st August)৷ এ দিকে, তাঁকে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর বেশ কিছু তথ্য হাতে এসেছে কলকাতা পুলিশের ৷

5. CWG 2022: টোকিয়োর হতাশা ভুলিয়ে কমনওয়েলথে ব্রোঞ্জ মহিলা হকি দলের

ফাইনালে উঠতে না-পারলেও তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে নিজেদের উজাড় করে দিতে কোনও কসুর করলেন না সবিতা পুনিয়া, বন্দনা কাটারিয়া-রা । ফলস্বরূপ 2006 মেলবোর্ন কমনওয়েলথ গেমসের পর ফের পদক এল দেশের মহিলা হকি দলের ঝুলিতে (India wins bronze in Women's Hockey at CWG 2022)।

6. Uunchai First Look: উঁচাই-এর প্রথম পোস্টার প্রকাশে বন্ধুত্বের উদযাপন বিগ বি-র

বন্ধু দিবসে (Friendship Day) নিজের আপকামিং ফিল্ম উঁচাই-এর প্রথম পোস্টার (Uunchai First Look) প্রকাশ করলেন অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan Uunchai first look)৷ জানালেন এ ভাবেই করলেন বন্ধুত্বের উদযাপন (Amitabh Bachchan sahres Uunchai poster)৷

7. Dipshita Dhar: দুর্নীতি থেকে নারীসুরক্ষা, পঞ্চায়েতের প্রস্তুতি ! অকপট বাম যুবনেত্রী দীপ্সিতা ধর

একুশের নির্বাচনের পর রাজ্য রাজনীতি থেকে কার্যত ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছেন এসএফআই এর সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক দীপ্সিতা ধর (SFI Leader Dipshita Dhar Criticises Mamata Banerjee Over Corruption Issue) ৷ জানালেন, তিনি এই মুহূর্তে পিএইচডি-র পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ৷ জানুয়ারিতে পিএইচডি শেষ হলেই, তাঁকে ফের সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যাবে ৷ সেই সঙ্গে রাজ্যের সাম্প্রতিক দুর্নীত নিয়েও সরব হলেন এই বামনেত্রী ৷

8. CBI summons Anubrata: সোমবার নিজাম প্যালেস নয়, এসএসকেএম যাবেন অনুব্রত !

সিবিআই তলবে নিজাম প্যালেসে নয় ৷ সোমবার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যাবেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mandal will Go SSKM Not Nizam Palace in CBI Summons) ৷ সিবিআই নাকি তাঁকে না জেনেই নোটিশ পাঠিয়েছেন ৷ এমনটাই জানালেন অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবী ৷

9. ISRO Maiden SSLV-D1: লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ এসএসএলভি, মহাকাশে পৌঁছেও অকেজো দু'টি উপগ্রহ

ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এসএসএলভি স্যাটেলাইট ভেহিকেলটির উৎক্ষেপণ সফল হলেও, শেষ পর্যায়ে এসে সেটি দু'টি কৃত্রিম উপগ্রহকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে (ISRO maiden SSLV rocket) ৷ ফলে আর কোনও কাজেই লাগবে না রবিবার উৎক্ষেপিত হওয়া এই উপগ্রহ দু'টি ৷

10. CBI Summons Anubrata: সিবিআই-এর ডাকে কলকাতায় কেষ্ট, তবে ধোঁয়াশা নিজাম প্যালেসে হাজিরা নিয়ে

গরু পাচার মামলায় সিবিআই তলব অনুব্রতকে ৷ নিজাম প্যালেসে হাজিরার সমন পেয়ে কলকাতার চিনার পার্কের বাড়িতে পৌঁছেছেন বীরভূমের এই দাপুটে নেতা (Anubrata Reach kolkata chinarpark house) ৷ তবে সোমবার নিজাম প্যালেসে কেষ্ট হাজিরা দেবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷