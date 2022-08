1.Park Street Shootout: ঘাতক জওয়ানের 14 দিনের পুলিশ হেফাজত, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হয়েছিল অমরনাথের ডিউটিতে ?

পার্ক স্ট্রিট গুলি চালনার (Park Street Shootout) ঘটনায় ঘাতক জওয়ান অক্ষয় কুমার মিশ্রকে (Akshay Kumar Mishra) 14 দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল আদালত (Police Custody till 21st August)৷ এ দিকে, তাঁকে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর বেশ কিছু তথ্য হাতে এসেছে কলকাতা পুলিশের ৷

2.CWG 2022: টোকিয়োর হতাশা ভুলিয়ে কমনওয়েলথে ব্রোঞ্জ মহিলা হকি দলের

ফাইনালে উঠতে না-পারলেও তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে নিজেদের উজাড় করে দিতে কোনও কসুর করলেন না সবিতা পুনিয়া, বন্দনা কাটারিয়া-রা । ফলস্বরূপ 2006 মেলবোর্ন কমনওয়েলথ গেমসের পর ফের পদক এল দেশের মহিলা হকি দলের ঝুলিতে (India wins bronze in Women's Hockey at CWG 2022)।

3.ISRO Maiden SSLV-D1: লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ এসএসএলভি, মহাকাশে পৌঁছেও অকেজো দু'টি উপগ্রহ

ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এসএসএলভি স্যাটেলাইট ভেহিকেলটির উৎক্ষেপণ সফল হলেও, শেষ পর্যায়ে এসে সেটি দু'টি কৃত্রিম উপগ্রহকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে (ISRO maiden SSLV rocket) ৷ ফলে আর কোনও কাজেই লাগবে না রবিবার উৎক্ষেপিত হওয়া এই উপগ্রহ দু'টি ৷

4.Siliguri Khuti Puja Controversy: খুঁটি পুজোর মঞ্চেও বহাল দূরত্ব ! শিলিগুড়িতে কাটল রাজনৈতিক সৌজন্যের তাল

শিলিগুড়িতে একটি ক্লাবের খুঁটিপুজোর মঞ্চে একসঙ্গে উপস্থিত হন মেয়র গৌতম দেব (Goutam Deb) এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ (Sankar Ghosh) ৷ তারপরও বহাল রইল দূরত্ব ৷ ঘটনা নিয়ে কানাঘুষো (Siliguri Khuti Puja Controversy) শুরু হলেও মুখে কুলুপ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের ৷

5.Man gives contract to kill daughter: ভিন জাতে প্রেমে আপত্তি, কিশোরী কন্যাকে খুন করতে এক লাখের সুপারি দিলেন বাবা !

মেয়ের প্রেমে আপত্তি ছিল পরিবারের ৷ সেই কারণে কিশোরী কন্যাকে খুন করতে এক লাখ টাকার সুপারি দিলেন এক ব্যক্তি (Man gives contract to kill daughter)৷ উত্তরপ্রদেশের মেরঠের ঘটনা (UP Honour Killing Attempt)৷

6.Shootout at Park Street: পার্ক স্ট্রিট শুটআউটের ঘাতক একে-47 রাইফেলের ছবি প্রকাশ করল লালবাজার

পার্ক স্ট্রিটে আধাসেনার জওয়ানের গুলি চালানোর ঘটনায় ব্যবহার হওয়া একে-47 স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের ছবি প্রকাশ করল লালবাজার (Lalbazar Releases Picture of AK 47 Rifle Which was Used in Park Street Shootout) ৷ এ দিন কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল সেই ছবি প্রকাশ করেন ৷

7.Kunal Ghosh: দলের কোপে পড়ে পকেটে বোরোলিন নিয়ে ঘুরছেন কুণাল !

শোনা গিয়েছে, কুণাল ঘোষের (TMC leader Kunal Ghosh)মন্তব্যে অসন্তুষ্ট সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) । একবার নয় বারবার নাকি ব্যক্তিগত মঞ্চ এবং দল দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলছেন তিনি । বিশেষ করে পার্থর জেল হেফাজত নিয়ে মন্তব্য বেশ দৃষ্টিকটুও আর সে কারণেই 7 দিনের জন্য তাঁকে দলের তরফ থেকে সেন্সর করা হয়েছে অর্থাৎ মুখপাত্র হিসাবে কথা বলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ।

8.Niti Aayog Meet: মোদির নেতৃত্বে নীতি আয়োগের বৈঠকে হাজির মমতা, নেই নীতীশ; বয়কট কেসিআর-এর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নীতি আয়োগের (Niti Aayog Meet) বৈঠকে হাজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ বৈঠকে নেই নীতীশ কুমার (Nitish Kumar)৷ এই বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কে চন্দ্রশেখর রাও (KCR Boycotts Niti Aayog meet )৷

9.Kumar Sanu: হুজুগে ভাইরাল হওয়া গান হল অসুখ: কুমার শানু

এবারের 'সারেগামাপা'র সিজনে ছোটদের জন্য এলিমিনেশন পর্ব রাখা হয়নি । তাতে খুশি কুমার শানু (Kumar Sanu) । তাঁর কথায়, "ছোটরা গাইবার সুযোগ পাচ্ছে এত বড় একটা মঞ্চে । পরে কোনও কনসার্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে তারা । ভালোই হবে ।"

10.Sukhendu Sekhar Roy: কুণাল পর্বের পর পার্থ নিয়ে মুখ বন্ধ সকলেরই, যা বলার বলবেন সুখেন্দুশেখর

শুধু কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) নয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) নিয়ে মুখ বন্ধ তৃণমূলের সব নেতারই ৷ এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে যা বলার বলবেন সুখেন্দুশেখর রায় (Sukhendu Sekhar Roy)৷