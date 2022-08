মেয়ের প্রেমে আপত্তি ছিল পরিবারের ৷ সেই কারণে কিশোরী কন্যাকে খুন করতে এক লাখ টাকার সুপারি দিলেন এক ব্যক্তি (Man gives contract to kill daughter)৷ উত্তরপ্রদেশের মেরঠের ঘটনা (UP Honour Killing Attempt)৷

2. Kunal Ghosh: দলের কোপে পড়ে পকেটে বোরোলিন নিয়ে ঘুরছেন কুণাল !

শোনা গিয়েছে, কুণাল ঘোষের (TMC leader Kunal Ghosh)মন্তব্যে অসন্তুষ্ট সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ।

3. Niti Aayog Meet: মোদির নেতৃত্বে নীতি আয়োগের বৈঠকে হাজির মমতা, নেই নীতীশ; বয়কট কেসিআর-এর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নীতি আয়োগের (Niti Aayog Meet) বৈঠকে হাজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ বৈঠকে নেই নীতীশ কুমার (Nitish Kumar)৷ এই বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কে চন্দ্রশেখর রাও (KCR Boycotts Niti Aayog meet )৷

4. Sukhendu Sekhar Roy: কুণাল পর্বের পর পার্থ নিয়ে মুখ বন্ধ সকলেরই, যা বলার বলবেন সুখেন্দুশেখর

শুধু কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) নয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) নিয়ে মুখ বন্ধ তৃণমূলের সব নেতারই ৷ এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে যা বলার বলবেন সুখেন্দুশেখর রায় (Sukhendu Sekhar Roy)৷

5. Malda Wife Flee: দেড় লক্ষ টাকা, সোনার গয়না নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালালেন স্ত্রী ! থানায় অভিযোগ যুবকের

স্বামীর ঘর ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছেন স্ত্রী ! এমনটাই দাবি, মালদার বাসিন্দা এক যুবকের (Malda Wife Flee) ৷ তাঁর অভিযোগ, জমানো দেড় লক্ষ টাকা ও সোনার গয়নাও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন ওই তরুণী (Wife Flees with Money and Gold) ৷ হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের যুবকের ৷

6. NIA Arrested: বাটলা হাউস থেকে জঙ্গি সন্দেহে ধৃত ব্যক্তি

শনিবার রাতে জামিয়া নগর থানার বাটলা হাউস এলাকা থেকে জঙ্গি সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করেছেএনআইএ-র একটি দল (ISIS member captured from Batla House)। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইএসআইএসের হয়ে অনলাইন প্রচার চালানোর অভিযোগ রয়েছে ।

7. National Flag Architect: গর্বের জাতীয় পতাকার 'জন্ম' দেশের এই অখ্যাত গ্রামে

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে দেশজুড়ে তেরঙা পতাকা উত্তোলন চলছে ৷ কুড়ি কোটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়বে, লক্ষ্য মোদি সরকারের ৷ এই পতাকা কার হাতে তৈরি ? শিল্পীকে নিয়ে রইল কিছু অজানা তথ্য (National Flag Architect) ৷

8. Shootout at Park Street: পার্কস্ট্রিটের ঘটনার পর বাড়ানো হল জাদুঘরের নিরাপত্তা

ভারতীয় জাদুঘরের (Indian Museum) সিআইএসএফ ব্যারাকে অক্ষয়কুমার মিশ্র নামে এক সিআইএসএফ জওয়ান (CISF) একে-47 থেকে গুলি চালায় ৷ এই ঘটনায় নিহত হয়েছেন একজন ৷ এরপরই জাদুঘর ও ব্যারাকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হল (Security at the Museum was Increased After the Park Street Incident) ৷

9. Justice D Y Chandrachud: 'হেট স্পিচে'র বিরুদ্ধে গলা তোলা যাবে না ? আইনি পড়ুয়াদের পরামর্শ বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে আইনি পড়ুয়াদের সচেতন করলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ৷ চোখ বন্ধ করে সবকিছু মেনে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে হেট স্পিচকেও মেনে নিতে হবে, জানালেন তিনি (Justice D Y Chandrachud) ৷

10. ISRO Maiden SSLV-D1: শ্রীহরিকোটা থেকে এসএসএলভি উৎক্ষেপণ, যাত্রী 750 পড়ুয়ার 'আজাদিস্যাট'

এসএসএলডি-ডি1 উৎক্ষেপণ হল অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে (ISRO Maiden SSLV-D1) ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও চূড়ান্ত মূহূর্তে হঠাৎ তথ্য লোপ হয়ে যায় ৷ তাই দু'টি উপগ্রহ নিয়ে রকেট উড়ে গেলেও আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে ৷