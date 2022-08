1. Niti Aayog Meet: মোদির নেতৃত্বে নীতি আয়োগের বৈঠকে হাজির মমতা, নেই নীতীশ; বয়কট কেসিআর-এর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নীতি আয়োগের (Niti Aayog Meet) বৈঠকে হাজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ বৈঠকে নেই নীতীশ কুমার (Nitish Kumar)৷ এই বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কে চন্দ্রশেখর রাও (KCR Boycotts Niti Aayog meet )৷

2. ISRO Maiden SSLV-D1: শ্রীহরিকোটা থেকে এসএসএলভি উৎক্ষেপণ, যাত্রী 750 পড়ুয়ার 'আজাদিস্যাট'

এসএসএলডি-ডি1 উৎক্ষেপণ হল অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে (ISRO Maiden SSLV-D1) ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও চূড়ান্ত মূহূর্তে হঠাৎ তথ্য লোপ হয়ে যায় ৷ তাই দু'টি উপগ্রহ নিয়ে রকেট উড়ে গেলেও আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে ৷

3. Partha Chatterjee in Jail: ফুলেছে পা, জেলে সারাদিন চুপচাপ পার্থ; পাশের সেলে আফতাব আনসারি

ফুলেছে পা, প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে (Presidency Jail) সারাদিন চুপচাপই থাকছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee in Jail)৷ তাঁর পাশের সেলে রয়েছে আফতাব আনসারি ৷

4. National Flag Architect: গর্বের জাতীয় পতাকার 'জন্ম' দেশের এই অখ্যাত গ্রামে

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে দেশজুড়ে তেরঙা পতাকা উত্তোলন চলছে ৷ কুড়ি কোটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়বে, লক্ষ্য মোদি সরকারের ৷ এই পতাকা কার হাতে তৈরি ? শিল্পীকে নিয়ে রইল কিছু অজানা তথ্য (National Flag Architect) ৷

5. Pradip Kumar Majumdar: উন্নয়নের জন্য বিকল্প আর্থিক জোগানের চিন্তা নিয়েই মন্ত্রিপদ সামলাতে প্রস্তুত প্রদীপ মজুমদার

কেন্দ্রের বঞ্চনার কারণে গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের জন্য বিকল্প আর্থিক যোগানের চিন্তা নিয়েই মন্ত্রিপদ সামলাতে প্রস্তুত রাজ্যের নবনিযুক্ত পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার (Pradip Kumar Majumdar Will Work for Development) ৷

6. Rape statistics in Delhi: বছরের প্রথম 6 মাসে দিল্লিতে 'ধর্ষণের' শিকার 1,100 নারী !

দিল্লি পুলিশের তথ্য অনুসারে, চলতি বছরে 15 জুলাই পর্যন্ত 1,100 জন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ করা হয়েছে ৷ 2021 সালে, 1,033 জন মহিলাকে জঘন্য অপরাধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ৷ 2021 সালের তথ্যের সঙ্গে এই বছরের পরিসংখ্যান তুলনা করলে 6.48 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (Data Compiled by Delhi Police on Rape) ।

7. Malda Cyber Crime: বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে যুবকদের অনলাইন প্রতারণায় ব্যবহার করা হচ্ছে

যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অনলাইন প্রতারণায় ব্যবহার করছে চক্রের পাণ্ডারা । অনলাইন প্রতারণায় ধৃত যুবকদের থেকে এমনই তথ্য উঠে আসছে (Online Scams Using the Opportunity of Unemployment) ৷

8. Golf Green Case: গল্ফগ্রিন কাণ্ডে মৃত দীপঙ্কর সাহার ময়নাতদন্ত রিপোর্টে কী তথ্য পেল পুলিশ ?

গল্ফগ্রিন কাণ্ডে (Golf Green Case) মৃত দীপঙ্কর সাহার ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পুলিশের হাতে এসেছে (Post mortem report of Dipankar Saha)৷ তার থেকে জানা গিয়েছে যে, দীপঙ্করের শরীরে যে আঘাত ছিল তা ঘটনার দু-তিন দিন আগের ৷



9. ATKMB vs Mohammedan SC: মহামেডানের বিরুদ্ধে এটিকে মোহনবাগানের দলগত পারফর্মেন্সে খুশি জুয়ান ফেরান্দো

মরশুমের শুরুতে প্রস্তুতি ম্যাচে মোহনবাগান ফুটবলারদের দলগত পারফর্ম্যান্সে খুশি কোচ জুয়ান ফেরান্দো (ATKMB vs Mohammedan SC Practice Match) ৷ পাশাপাশি, ম্যাচ হারলেও দুই বিদেশি ফরওয়ার্ডের খেলা সন্তোষজনক বলে জানালেন মহামেডান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ ৷

10. Miss India USA 2022: সেরা সুন্দরীর শিরোপা ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান তরুণী আর্যার মাথায়

আর্যা জানান, ছোটবেলা থেকে তাঁর স্বপ্ন নিজেকে রুপোলি পর্দায় দেখার ৷ টিভি বা সিনেমায় কাজ করতেও মুখিয়ে আছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান তরুণী (Indian American teen becomes miss india usa 2022) ৷