1. ISRO Maiden SSLV-D1: দেশের নতুন রকেটের সফল উৎক্ষেপণ শ্রীহরিকোটায়

এসএসএলডি-ডি1 উৎক্ষেপণ হল অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে (ISRO Maiden SSLV-D1) ৷

2. Rape statistics in Delhi: বছরের প্রথম 6 মাসে দিল্লিতে 'ধর্ষণের' শিকার 1,100 নারী !

দিল্লি পুলিশের তথ্য অনুসারে, চলতি বছরে 15 জুলাই পর্যন্ত 1,100 জন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ করা হয়েছে ৷ 2021 সালে, 1,033 জন মহিলাকে জঘন্য অপরাধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ৷ 2021 সালের তথ্যের সঙ্গে এই বছরের পরিসংখ্যান তুলনা করলে 6.48 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (Data Compiled by Delhi Police on Rape) ।

3. Miss India USA 2022: সেরা সুন্দরীর শিরোপা ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান তরুণী আর্যার মাথায়

আর্যা জানান, ছোটবেলা থেকে তাঁর স্বপ্ন নিজেকে রুপোলি পর্দায় দেখার ৷ টিভি বা সিনেমায় কাজ করতেও মুখিয়ে আছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান তরুণী (Indian American teen becomes miss india usa 2022) ৷

4. Golf Green Case: গল্ফগ্রিন কাণ্ডে মৃত দীপঙ্কর সাহার ময়নাতদন্ত রিপোর্টে কী তথ্য পেল পুলিশ ?

গল্ফগ্রিন কাণ্ডে (Golf Green Case) মৃত দীপঙ্কর সাহার ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পুলিশের হাতে এসেছে (Post mortem report of Dipankar Saha)৷ তার থেকে জানা গিয়েছে যে, দীপঙ্করের শরীরে যে আঘাত ছিল তা ঘটনার দু-তিন দিন আগের ৷

5. Kunal over Partha: শুক্রবারে পার্থকে আক্রমণ, শনিতে 'কুণালের একটি কথাও বলব না'

পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ইডি জেরা করা এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের পর থেকে তিনিই প্রথম দলের পক্ষ থেকে মত প্রকাশ করছিলেন ৷ নিজের জেল-জীবনের কথা মনে করে পার্থকে আক্রমণও করেন কুণাল ৷ কিন্তু শনিবারই তিনি কিছু বলতে চাইলেন না (Kunal over Partha) ?

6. Shootout at Park Street: ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা, পৌঁছল সাইন্টিফিক উইংয়ের দলও

ভারতীয় জাদুঘরের (Indian Museum) সিআইএসএফ ব্যারাকে অক্ষয়কুমার মিশ্র নামে এক সিআইএসএফ জওয়ান (CISF) একে-47 থেকে গুলি চালায় ৷ এই ঘটনায় নিহত হয়েছেন একজন ৷ অভিযুক্ত জওয়ানকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ ঘটনার সময় 'পুলিশ' লেখা যে স্করপিও গাড়িতে গুলি লাগে সেই গাড়ির ফরেনসিক পরীক্ষা করা হবে (Scientific Wing Team Came to NewMarket Police Station) ৷

7. CWG 2022: কমনওয়েলথে কুস্তিতে সোনা নবীনের, সোনা জয় প্যারাঅলিম্পিয়ান প্যাডলার ভাবিনা প্যাটেলেরও

বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথে এখনও পর্যন্ত ভারতের 13টি সোনা জয় (Indian Athletics and Players Win Four Gold Medal in Day Nine of CWG 2022) ৷ নবমদিনে রবি কুমার ধাইয়া এবং ভিনেশ ফোগতের পর কুস্তিতে নবীন এবং প্যারাঅলিম্পিয়ান টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ভাবিনা প্যাটেল সোনা জিতেছেন ৷

8. Israel Gaza: গাজায় বিমান হানায় মৃত বেড়ে 24, হামলার দায় নিতে অস্বীকার ইজরায়েলের

প্য়ালেস্তাইনের (Palestinian militants kills civilians in Gaza) উপর ইজরায়েলি বিমান হানায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 24 জন হয়েছে বলে দাবি করা হল ৷ যদিও রকেট হামলায় দায় নিতে অস্বীকার করেছে ইজরায়েল (Israel Gaza)৷

9. Shootout at Park Street: অপারেশন 'মোজো' শেষে বাহিনীকে কুর্নিশ নগরপালের

শনিবার ভরসন্ধ্যায় গুলি চলেছে ভারতীয় জাদুঘরের (Indian Museum) সিআইএসএফ ব্যারাকে ৷ অক্ষয়কুমার মিশ্র নামে এক সিআইএসএফ জওয়ান এদিন (CISF) একে-47 থেকে গুলি চালান বলে জানা গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় নিহত হয়েছেন একজন ৷ অভিযুক্ত জওয়ানকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ ঘটনার পর গোটা কলকাতা পুলিশ বাহিনীকে কুর্নিশ জানিয়েছেন নগরপাল (Commissioner of Police Appreciated the Force)।

10. Park Street Firing: সহকর্মীদের গুলি চালিয়েও 'নির্লিপ্ত' অক্ষয়

পুলিশের একটি সূত্রের দাবি,সহকর্মীকে হত্যার পর অক্ষয় যে অনুতপ্ত হয়েছেন তা তাঁর আচরণ থেকে বোঝা যায়নি । আজই তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে (Park Street firing incident) ।