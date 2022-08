1.Bajrang Punia: পরবর্তী লক্ষ্য প্যারিসে সোনা, বার্মিংহ্যামে সেরা হয়ে জানালেন বজরং

2024 প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনা জয়ের প্রস্তুতি দ্রুতই শুরু করে দিতে চান বজরং পুনিয়া (Next Target of Bajrang Punia is to Win Gold Medal for India in Paris Olympics 2024) ৷ তার আগে আগামী 1 বছরের মধ্যে প্যারিস অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জন করতে চান তিনি ৷

2.Azadi Ka Amrit Mahotsav: তেরঙ্গার রঙে আলোকিত আগ্রার ঐতিহাসিক স্থাপত্য

স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে (75th Year of Independence Day of India) দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' (Azadi Ka Amrit Mahotsav) ৷

3.Delhi Gang Rape: ফের দিল্লিতে গণধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার স্পা-এর ম্যানেজার ও গ্রাহক

ফের দিল্লিতে গণধর্ষণের অভিযোগ (Gang Rape in Delhi) ৷ দিল্লির পীতমপুরা এলাকার একটি স্পা-এ ঘটনাটি ঘটে ৷ পুলিশ দু’জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ এই দিল্লি পুলিশকে নোটিশ দিয়েছে সেখানকার মহিলা কমিশন (Delhi Commission for Women) ৷

4.Suvendu Adhikari Letter: মোদি-মমতা বৈঠকের পরদিনই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি শুভেন্দুর ! রাজ্য়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

এখনও দিল্লিতে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ তার মধ্য়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (Narendra Modi) চিঠি পাঠালেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Letter) ৷ এই পদক্ষেপ কেন করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা (Suvendu Adhikari) ?

5.Partha Chatterjee: খাসির মাংস-ভাত অতীত! রুটি-সবজি, পুরনো ফ্যানের হাওয়াতেই জেলযাপন পার্থর

প্রথম রাতে প্রাক্তন মন্ত্রী পেয়েছেন একটি নতুন জলের বোতল । কারা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, রাতে দু'টো রুটি, খানিক সবজি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলেন । কোনও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি তাঁকে (Partha Chatterjee in Presidency Jail) ।

6.Spy Ship Row: চিনা গুপ্তচর জাহাজে আপত্তি শ্রীলঙ্কার, নেপথ্যে ভারতের চাপ

চিনের জাহাজ ইউয়ান ওয়াং 5 (Yuan Wang 5 ship) শ্রীলঙ্কার বন্দর হামবানতোতাতে ভাড়ার কথা ছিল ৷ চিনা এই জাহাজটিকে গুপ্তচর জাহাজ বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ ভারতের আপত্তিতে আপাতত এই চিনা জাহাজের সফরে বাধ সেধেছে শ্রীলঙ্কা ৷

7.US Abortion Ban Law: মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকরের প্রক্রিয়া শুরু, ইন্ডিয়ানায় নিষিদ্ধ হচ্ছে গর্ভপাত

নয়া গর্ভপাত বিরোধী আইন (US Abortion Ban Law) কার্যকর হতে চলেছে ইন্ডিয়ানা (Indiana) প্রদেশে ৷ এই প্রথম আমেরিকার কোনও প্রদেশ নয়া আইন বলবৎ করার কথা ঘোষণা করল ৷

8.Murder Accused Arrested: সোনাগাছিতে যৌনকর্মী খুনে উত্তরপ্রদেশ থেকে ধৃত ২

গত জুলাই মাসে সোনাগাছিতে এক যৌনকর্মীকে খুনের অভিযোগ ওঠে (Sex Worker Murder Case) ৷ সেই ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police) ৷ উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলি থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

9.Malaika Arora New Look: বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উষ্ণতার নয়া সংজ্ঞা শেখাচ্ছেন মালাইকা

বয়স আটচল্লিশ ৷ তাতে কী? মালাইকা অরোরা তাঁর গ্ল্যামারের জন্য এখনও সমান জনপ্রিয় অনুরাগী মহলে...সোশাল মিডিয়ায় আরও একবার অনুরাগীদের মন জয় করলেন তিনি ৷

10.50 feet National Flag: পঞ্চাশ ফুটের জাতীয় পতাকা ঘিরে হইচই হাওড়ায়

স্বাধীনতার 75তম বর্ষে দেশজুড়ে পালিত হবে 'আজাদি কি অমৃত মহোৎসব' ৷ আর এই স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে এখন সর্বত্র চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি (50 feet National Flag to be hoisted in Howrah on Independence day)। হাওড়া সাঁতরাগাছি এলাকায় দক্ষিণের সকালবেলা নামের একটি ক্লাব স্বাধীনতার 75 তম বর্ষে তৈরি করতে চলেছে 50 ফুটের জাতীয় পতাকা ।