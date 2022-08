1.CWG 2022: কমনওয়েলথ রেস-ওয়াকে দেশকে পদক দিয়ে ইতিহাস গড়লেন প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী

প্রথম ভারতীয় হিসেবে কমনওয়েলথ গেমস রেস-ওয়াকে দেশকে পদক এনে দিলেন প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী ৷ শনিবার 10,000 মিটার রেস-ওয়াকে ঐতিহাসিক রুপো জিতলেন উত্তরপ্রদেশের অ্যাথলিট (Priayanka Goswami clinches historic silver in womens 10000m race walk) ৷ দেশকে চলতি বার্মিংহ্যাম গেমসে 27তম পদক এনে দেওয়ার পথে ব্য়ক্তিগত রেকর্ডও গড়ে ফেললেন প্রিয়াঙ্কা ৷ 49 মিনিট 38 সেকেন্ডে ম্যারাথন দৌড় সম্পূর্ণ করেন তিনি ৷

2.Partha Chatterjee: খাসির মাংস-ভাত অতীত! রুটি-সবজি, পুরনো ফ্যানের হাওয়াতেই জেলযাপন পার্থর

প্রথম রাতে প্রাক্তন মন্ত্রী পেয়েছেন একটি নতুন জলের বোতল । কারা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, রাতে দু'টো রুটি, খানিক সবজি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলেন । কোনও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি তাঁকে (Partha Chatterjee in Presidency Jail) ।

3.US Abortion Ban Law: মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকরের প্রক্রিয়া শুরু, ইন্ডিয়ানায় নিষিদ্ধ হচ্ছে গর্ভপাত

নয়া গর্ভপাত বিরোধী আইন (US Abortion Ban Law) কার্যকর হতে চলেছে ইন্ডিয়ানা (Indiana) প্রদেশে ৷ এই প্রথম আমেরিকার কোনও প্রদেশ নয়া আইন বলবৎ করার কথা ঘোষণা করল ৷

4.Partha-Arpita: টোটোয় ‘অপা’কে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক ব্যানার, শান্তিনিকেতনে অনুব্রতর প্রতিবেশীকে নিয়ে হইচই

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal Recruitment Scam) গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) ৷ আপাতত তাঁরা জেল হেফাজতে রয়েছেন ৷ তাঁদের একাধিক সম্পত্তির হদিশ মিলেছে শান্তিনিকেতনে ৷ সেখানেই এবার ‘অপা’কে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক পোস্টার দিয়েছেন এক টোটোচালক৷ তিনি আবার অনুব্রত মণ্ডলের প্রতিবেশী ৷

5.Chinsurah TMC MLA: চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে জেলাজুড়ে বিক্ষোভ বিজেপি'র

শুক্রবার সন্ধ্যায় মূল ঘটনাটি ঘটেছিল চুঁচুড়ার খাদিনামোড় এলাকায় ৷ বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে দলীয় কর্মীদের নিয়ে এসে তাদের কর্মীদের উপর চড়াও হন এলাকার বিধায়ক অসিত মজুমদার ৷ লাঠিপেটা করা হয় বিজেপি সমর্থকদের ৷ এর প্রতিবাদেই শনিবার জেলাজুড়ে বিক্ষোভ দেখায় গেরুয়া শিবির (BJP protest against Chinsurah MLA Asit Majumdar in Hoogly) ৷

6.India Ki Udaan: স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তিতে গুগলের উপহার 'ইন্ডিয়া কি উড়ান' !

ভারতের স্বাধীনতা লাভের 75 বছর পূর্তিতে (75th Year of Independence Day of India) সামিল হল গুগল (Google) ৷ 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' (Azadi Ka Amrit Mahotsav)-এর আওতায় 'ইন্ডিয়া কি উড়ান' (India Ki Udaan) নামে একটি 'অনলাইন প্রজেক্ট' প্রকাশ করল তারা ৷

7.Unrest at Presidency University: পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে প্রেসিডেন্সিতে উত্তেজনা

প্রেসিডেন্সিতে উত্তেজনা ৷ একে অপরের পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে টিএমসিপি ও এসএফআই এর মধ্যে হাতাহাতির অভিযোগ (Unrest at Presidency University Between TMCP-SFI Over Poster Tearing) ৷ ঘটনায় উত্তপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ৷

8.CWG 2022: শ্যুট-আউটে টাইমার চালু করতে ভুললেন রেফারি, সবিতাদের হারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরব সেহওয়াগরা

নিয়েই সরব প্রাক্তন হকি তারকা বীরেন রাসকুইনহা থেকে শুরু করে প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সেহওয়াগ ৷ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরব সকলেই (Virender Sehwag condemns FIH over umpiring bias in India-Australia SF at CWG) ৷

9.Esha Gupta: কিলার লুকে র‍্যাম্পে ঝড় তুললেন ঈশা, দেখুন ভিডিয়ো

শুক্রবার মুম্বাইয়ের একটি ফ্যাশন গালায় হাজির হলেন অভিনেত্রী ঈশা গুপ্তা (Esha Gupta at fashion show) ৷ ফের একবার কিলার লুকে সকলকে ঘায়েল করলেন অভিনেত্রী ৷ তাঁর বোল্ড পোশাকে কুপোকাত নেটপাড়া ৷ একটি অন্তর্বাস ফ্যাশন ব্র্যান্ডের জন্য় শো-স্টপার হিসাবে র‍্যাম্পে দেখা গেল অভিনেত্রীকে ৷ 'আশ্রম-3' সিরিজটি মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মনে ফের জায়গা করে নিয়েছেন এই অভিনেত্রী ৷ এদিন ব়্যাম্পে সেই ছাপই স্পষ্ট ৷

10.Jalpaguri Primary School Problem: রোদ-বৃষ্টির মধ্যে চলছে পড়াশোনা; আবেদন করেও সংস্কার হয়নি বোলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

করোনা অতিমারির প্রকোপের অনেক আগেই ঝড়ে উড়ে গিয়েছে বোলতলা হরেকৃষ্ণ কোঙার কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের চাল ৷ পরবর্তী সময়ে করোনায় স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়ে স্কুল ৷ পরবর্তী সময়ে পড়ুয়ারা স্কুলে ফিরলেও, সংস্কার হয়নি ক্লাসরুম, এমনকি অফিসেরও ৷ এই পরিস্থিতিতে রোদ-বৃষ্টির মধ্যে খোলা আকাশের নিচে পড়াশোনা করছে পড়ুয়ারা (Students Attend Classes Under Open Sky Due to Roofless Class-room in Jalpaguri) ৷