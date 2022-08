1. Partha Chatterjee: খাসির মাংস-ভাত অতীত! রুটি-সবজি, পুরনো ফ্যানের হাওয়াতেই জেলযাপন পার্থর

প্রথম রাতে প্রাক্তন মন্ত্রী পেয়েছেন একটি নতুন জলের বোতল । কারা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, রাতে দু'টো রুটি, খানিক সবজি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলেন । কোনও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি তাঁকে (Partha Chatterjee in Presidency Jail) ।

2. Partha-Arpita: টোটোয় ‘অপা’কে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক ব্যানার, শান্তিনিকেতনে অনুব্রতর প্রতিবেশীকে নিয়ে হইচই

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal Recruitment Scam) গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) ৷

3. Hamida Bano: দুবাই যেতে গিয়ে পাকিস্তান ! 20 বছর বাদে হামিদা বানোর কথা শোনাল ইউটিউব

পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য দেশের বাইরে কাজে যেতেন হামিদা বানো ৷ 2002 সালেও তাই গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেবার তাঁকে দুবাইয়ের বদলে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয় এজেন্ট ৷ তারপর (Hamida Bano) ?

4. Sudip Writes to Sisir: দল উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিচ্ছে না, শিশিরকে মনে করালেন সুদীপ

বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারী ৷ যিনি এখনও খাতায় কলমে তৃণমূল সাংসদ ৷ আজ উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিনে তাঁকে চিঠি লিখলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কেন (Sudip Writes Sisir) ?

5. Golf Green Man Death: যুবককে পিটিয়ে মারার ঘটনায় সার্জেন্ট-সহ ক্লোজ 3

গত রবিবার যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে থানায় নিয়ে যায় গল্ফগ্রিন থানার পুলিশ ৷ পরে তাঁকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে বাড়ির লোকজন ৷ হাসপাতালে চিকিৎসা চললেও শেষে বাঁচেননি ওই ব্যক্তি ৷ অভিযুুক্তের বিরুদ্ধে তদন্তে লালবাজার (Golf Green Man Death) ৷

6. Mekhliganj Food Control Office Controversy: খাদ্য নিয়ামকের কার্যালয় থেকে তথ্য লোপাট ! মধ্যরাতে শোরগোল মেখলিগঞ্জে

মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের (Food Control Office) কার্যালয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লোপাটের অভিযোগ ৷ কাঠগড়ায় খাদ্য দফতরেরই আধিকারিকরা ৷ শুক্রবার মধ্যরাতের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহারের (Coochbehar) মেখলিগঞ্জে (Mekliganj) ৷

7. Nick Priyanka Viral Video: 'তোমার ঠোঁট আমার ঠোঁট ছুঁল'... লিপলকে ফের ভাইরাল নিকইয়াঙ্কা

লিপলকে ফের একবার ভাইরাল হলেন নিকইয়াঙ্কা ৷ এর আগেই মেক্সিকোয় জন্মদিন উদযাপনের একাধিক ছবি শেয়ার করেছিলেন পিগি চপস ৷ তবে এবার অভিনেত্রীর ফ্যান পেজ থেকে ভাইরাল হল একটি নতুন ভিডিয়ো (Nick Priyanka Kissing Video Goes Viral )৷ সেখানেও অন্তরঙ্গ হতে দেখা গেল তারকা দম্পতিকে ৷

8. Imambara District Hospital: ইমামবাড়া হাসপাতালে দুষ্কৃতীকে গুলি

চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে দুষ্কৃতীকে গুলি করে কয়েকজন দুষ্কৃতী (Imambara District Hospital) ৷ পুলিশ গোটা হাসপাতাল ঘিরে ফেলে ।

9. Partha Chatterjee: কোন জাদুতে পার্থর মেয়ের নামে থাকা সংস্থার মালকিন হলেন অর্পিতা ? জানতে চায় ইডি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ের নামে থাকা সংস্থার মালিকানা বদলে অর্পিতার নামে করা হয়েছিল ৷ 6 বছর আগে সংস্থার সেই মালিকানা বদলের রহস্য উন্মোচনে নামল ইডি (ED Eye on Arpita Mukherjee Company Which Previous Owner was Sohini Bhattacharya) ৷ মনে করা হচ্ছে, কালো টাকা সাদা করতে ব্যবহার করা হত ওই সংস্থাটি ৷

10. Rare Brain Infection: 'মগজখেকো অ্য়ামিবা'র শিকার 36-এর যুবক ! প্রাণ গেল ইজরায়েলি নাগরিকের

'মগজখেকো অ্য়ামিবা'র (Brain-eating Amoeba) কবলে পড়ে মৃত্যু হল 36 বছরের এক ইজরায়েলি যুবকের ! তিনি নায়েগ্লেরিয়াসিস (Naegleriasis)-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ যা আদতে এক ধরনের বিরল সংক্রমণ (Rare Brain Infection) ৷ যা মস্তিষ্কে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷